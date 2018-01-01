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只需一星期，令牙齒潔白高達 100%*
W2c 亮白刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現更亮白笑容的顧客。這款刷頭亦非常適合在專業牙齒潔白護理之間保持牙齒亮度查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
DiamondClean 設有去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。只需 7 天即可為您帶來 100%* 更亮白的笑容。
使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**，獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare W2 亮白刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
除 Philips One 和 Essence 系列外，您的 W DiamondClean 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
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