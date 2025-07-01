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如何安全地丟棄 Sonicare 9900 Prestige 牙刷的電池？

Sonicare 9900 Prestige 牙刷內的充電式電池不可更換。如要丟棄 Sonicare 9900 Prestige 牙刷，合格的專業人員可取出電池回收。基於安全考量，我們不建議您在家自行取出電池。

合格專業人員如需安全取出內建電池的指示，請參閱這裡

此頁面之資訊適用於以下型號： HX9996/11, HX9996/12, HX9996/13.

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