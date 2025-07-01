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飛利浦美體刀或女用除毛刀應用於濕潤或乾燥的皮膚？

飛利浦美體刀及女用除毛刀可於乾濕皮膚上去除體毛，包括雙腿、手臂、腋下及比基尼線部位。以下資訊闡述每種方法的優點，並提供一般使用秘訣。  

備註：除毛不適用於私密部位 (外陰唇外側與內側) 。此部位只能使用裝有梳具的修容刀或除毛刀。
 

此頁面之資訊適用於以下型號： BRL129/00, BRL159/00, BRE257/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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