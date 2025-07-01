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飛利浦美體刀或女用除毛刀應用於濕潤或乾燥的皮膚？
飛利浦美體刀及女用除毛刀可於乾濕皮膚上去除體毛，包括雙腿、手臂、腋下及比基尼線部位。以下資訊闡述每種方法的優點，並提供一般使用秘訣。
備註：除毛不適用於私密部位 (外陰唇外側與內側) 。此部位只能使用裝有梳具的修容刀或除毛刀。
- 淋浴間內外皆可輕鬆使用的防淋浴灑水產品。此類產品防水，因此也可以在有水的環境使用和用水沖洗。
- 請務必檢查產品頭以確認是否髒污、損壞或磨損。如果產品頭故障，會導致產品效能降低。如有受損，需立即更換。
- 請在乾淨的皮膚上使用本產品。我們建議您，在除毛或刮毛的前一兩天先為皮膚去角質。如此可去除毛囊周圍的死皮，讓除毛更容易，並減少毛髮內生的可能性。
我們建議大多數的產品最好在乾燥環境下使用，因為濕的毛髮較容易黏在皮膚上。
此外，如要方便使用或出門在外時，請試著在乾燥的皮膚上使用。使用產品前，請確認您的皮膚清潔乾淨且完全乾燥。
若想感受舒適及順暢移動產品，您可以在潮濕的皮膚上使用。潮濕狀況下使用時，請定期沖洗產品頭以去除毛髮，並確保其能持續在皮膚上平順移動。請務必完全沾濕皮膚。請注意，濕的毛髮較容易黏在皮膚上，在乾燥皮膚上的效能可能比較好。使用後輕拍皮膚使其乾燥。
- 除毛或刮毛請前先修剪較長的毛髮，以達到最佳效果。
- 請務必確認除毛或拔毛刀頭沒有髒污、受損或磨損。如有受損，需立即更換。
- 開始使用前請先清潔皮膚。
- 我們建議您在除毛前一至兩天先為皮膚去角質，以去除毛囊周圍的死皮，讓除毛更容易。
- 盡量避免「過度處理」一個區域。不要在相同地方重複太多次。
- 泡澡或淋浴時，除毛後，請輕拍皮膚使其乾燥。這比摩擦更能減少刺激。
- 保養方面，請塗抹涼爽舒緩的 (不含酒精) 蘆薈膏/乳液或保濕產品。
- 晚上除毛能讓肌膚有整夜的修復時間，隔天就擁有光滑的雙腿。
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