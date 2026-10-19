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如何刮除或修剪不同身體部位的毛髮，以獲得最佳效果？

飛利浦女用除毛刀隨附除毛刀頭與修整刀頭。觀看以下影片或閱讀文章，瞭解如何刮除或修剪身體不同部位的毛髮。

部分機型提供兩種速度。請選擇讓想刮毛的部位感覺最舒適的速度。若要變更速度設定，請在女用除毛刀開啟時，再次按下開/關按鈕。

請查看包裝盒或使用手冊，以瞭解您的機型隨附哪些附件。

此頁面之資訊適用於以下型號： BRL129/00, BRL159/00, BRL146/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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