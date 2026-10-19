Philips 支援 原本的 Natural 或防脹氣奶嘴，與 Natural Response 奶嘴比較起來如何呢？

乳汁通常可在原本的 Natural 奶嘴、防脹氣奶嘴或傳統奶瓶中順暢流動。因此，更換成 Natural Response 奶嘴時，建議使用更高的奶嘴流速。

請讓您的寶寶能夠熟悉新的奶嘴。請觀察寶寶的反應，看看是否需要更換奶嘴。下表提供 Natural Response 奶嘴該從多少流量開始的建議。請觀看下方影片，進一步瞭解餵哺時寶寶提供的線索。

請參閱 2025 年產品包裝上的全新奶嘴導覽資訊！ 我們正在為產品包裝更新清楚的導覽資訊。全新導覽資訊提供易於辨識的顏色，以及更清楚的奶嘴流速資訊。全新指引，包裝中的奶嘴保持原設計！