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如何分辨 Natural 與 Natural Response 奶嘴之間的差異？

Natural Response 奶嘴的外觀與觸感設計都很像乳房。不過，只有 Natural Response 奶嘴經專門設計，僅會於寶寶主動吸吮時才會流出乳汁。

飛利浦 Avent Natural Response 奶嘴在美國和加拿大提供 1 至 5 的流速，其他國家/地區則為 1 至 6。如果包裝已經丟棄，您可以透過下列特徵來辨識奶嘴：

  • 奶嘴尖端有 J 形開縫而非圓孔。
  • 奶嘴尖端沒有螺旋設計。
  • Natural 奶嘴的側面有 3 個數字；Natural Response 奶嘴只有 1 個。

請勿將 Natural 奶嘴與 Natural Response 奶嘴混合使用，這可能會混淆寶寶的吸飲模式。請參閱下圖，瞭解您的奶嘴類型。

自然吮吸奶嘴

此頁面之資訊適用於以下型號： SCY966/02, SCY933/01, SCY933/02. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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