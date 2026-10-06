Natural Response 奶嘴的外觀與觸感設計都很像乳房。不過，只有 Natural Response 奶嘴經專門設計，僅會於寶寶主動吸吮時才會流出乳汁。
飛利浦 Avent Natural Response 奶嘴在美國和加拿大提供 1 至 5 的流速，其他國家/地區則為 1 至 6。如果包裝已經丟棄，您可以透過下列特徵來辨識奶嘴：
請勿將 Natural 奶嘴與 Natural Response 奶嘴混合使用，這可能會混淆寶寶的吸飲模式。請參閱下圖，瞭解您的奶嘴類型。
此頁面之資訊適用於以下型號： SCY966/02, SCY933/01, SCY933/02. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›
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為什麼我的新產品包裝在紙盒中？
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如何將 AirFree 透氣口與 Avent Natural Response 奶瓶搭配使用？
為什麼我的寶寶會拒絕使用 Natural Response 奶嘴？
可以使用 Natural Response 奶嘴哺餵寶寶濃稠食物嗎？
哪種自然吮吸奶嘴最適合我的寶寶？
如何分辨 Natural 與 Natural Response 奶嘴之間的差異？
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如何組裝 Natural Response 奶瓶和奶嘴？
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自然吮吸奶嘴有哪些優點？