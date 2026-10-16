Philips 支援 我的飛利浦 Avent 奶瓶餵哺產品是否彼此相容？

若要瞭解哪些飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶與奶嘴彼此相容，請參閱下列資訊。



您可在以下 4 個區段中，找到有關飛利浦 Avent 相容性的一切資訊：

Natural 和 Natural Response

Natural 玻璃

防脹氣

AirFree 透氣口。

每個區段會顯示不同的項目組合，以及打勾或打叉，以表示該組合是否相容。

Natural 和 Natural Response 下圖顯示哪些飛利浦 Avent 產品與 Natural 和 Natural Response 奶瓶、螺旋環及奶嘴相容。



飛利浦 Avent Natural 與 Natural Response 的重要秘訣： 與隨 Natural 和 Natural Response 奶瓶一起銷售的螺旋環相同。這表示您可以交替使用螺旋環。 Natural 玻璃 下圖顯示哪些飛利浦 Avent 產品與我們的 Natural 玻璃奶瓶相容。



飛利浦 Avent Natural 玻璃奶瓶的重要秘訣： Natural 和 Natural Response 的螺旋環和奶嘴都可以搭配玻璃奶瓶使用。

如果您有防脹氣奶嘴/螺旋環或 AirFree 透氣口，這些產品與 Natural 玻璃奶瓶 不相容 。 防脹氣 下圖顯示哪些飛利浦 Avent 產品與防脹氣奶瓶、螺旋環和奶嘴相容。 AirFree 透氣口 下圖顯示哪些飛利浦 Avent 產品與 AirFree 透氣口相容。



飛利浦 Avent AirFree 透氣口的重要秘訣： 您可以將 AirFree 透氣口與任何一款飛利浦 Avent 塑膠奶瓶搭配使用 (但不可與玻璃奶瓶搭配使用)。

使用飛利浦 Avent Natural Response 或防脹氣奶嘴及其隨附的螺旋環時，可搭配使用 AirFree 透氣口。 其他協助 如果您對飛利浦 Avent 產品的相容性有任何問題或疑慮，請與我們聯絡。