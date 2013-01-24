Lumea Prestige IPL 家用彩光脫毛器

面部配件：2cm²平直形出光口，內建紅色濾光片，呵護面部敏感肌膚，特別是下巴和上唇。上唇 / 下巴 / 鬢角療程只需1.5分鐘。*
*有線操作，使用最高光強度設定。
最強效的 IPL 彩光脫毛器
BRI956
*需依照建議的脫毛療程時間表，以腿部進行3次療程為準，脫毛效果或因人而異。2016年經Philips臨床研究測試。脫毛療程以每兩星期進行一次計算，即 4星期可完成首三次療程。
**根據療程時間表的腿部量度結果。效果因人而異。
持久淨滑肌膚
臨床結果顯示，只需進行 3 次療程，即可減少毛髮達 92%*。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後應可看到理想的效果。如要獲得持久的效果，只需每 4 星期進行療程。經過 8 次療程後，即可享受長達 6 個月的持久淨滑肌膚。**
經過5次療程後的臨床結果
*需依照建議的脫毛療程時間表，以腿部進行3次療程為準，脫毛效果或因人而異。2016年經Philips臨床研究測試。脫毛療程以每兩星期進行一次計算，即 4星期可完成首三次療程。
**根據療程時間表的腿部量度結果。效果因人而異。
Philips Lumea Prestige 有效且易用，許多皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色的毛髮，以及白晳至深棕膚色。就如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白/灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。
透過 SmartSkin 感應器按照您的膚色選擇設定。
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Lumea Prestige
BRI956/00
HK$4,998.00*
適用於身體、面部、腋下和比堅尼部位
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Lumea Prestige
BRI950/00
HK$4,198.00*
適用於身體及面部
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Lumea Advanced
BRI923/00
HK$3,498.00*
適用於身體、面部及比堅尼部位
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操作模式 (充電時間)
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滿電後可使用時間
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發射波長
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光注量
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高性能燈泡
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光強度選擇 (段)
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SmartSkin 智能膚色感應
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療程效果
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適用膚色
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適用毛髮顏色
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身體專用配件
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腋下專用配件
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比堅尼位專用配件
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面部配件：2cm²平直形出光口，內建紅色濾光片，呵護面部敏感肌膚，特別是下巴和上唇。上唇 / 下巴 / 鬢角療程只需1.5分鐘。*
*有線操作，使用最高光強度設定。
比堅尼位專用配件：3cm²凸弧形出光口，內建透明聚光片，集中處理比堅尼位置的粗糙毛髮。比堅尼部位全區療程只需2分鐘。*
*有線操作，使用最高光強度設定。
腋下專用配件：3cm²凸弧形出光口，輕鬆緊貼腋窩位置。兩邊腋下療程只需3分鐘。*
*有線操作，使用最高光強度設定。
身體配件：4.1cm²凹弧形出光口，能有效緊貼大範圍的身體部位，如手、腳和腰腹等位置方便快速處理大面積部位。單邊小腿療程只需 4.5 分鐘。*
*有線操作，使用最高光強度設定。
「自 1997 年起，專業美容院已應用 IPL 彩光技術。Philips Lumea 演變自這項專業的 IPL 彩光技術，讓您輕鬆有效地在家中進行療程。Philips Lumea Prestige 是 14 年的研究成果，並與權威皮膚科醫生共同研發。」
Philips Lumea 的發明家 Tom Nuijs