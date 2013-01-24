Lumea Prestige IPL 家用彩光脫毛器

*需依照建議的脫毛療程時間表，以腿部進行3次療程為準，脫毛效果或因人而異。2016年經Philips臨床研究測試。脫毛療程以每兩星期進行一次計算，即 4星期可完成首三次療程。

**以用於小腿、比堅尼位、腋下和面部計算。Philips的全球兩年保養不會因彩光燈的使用壽命而延長。