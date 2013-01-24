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家用彩光脫毛器

Lumea Prestige IPL 家用彩光脫毛器

查看更多脫毛產品

4星期減少達92%毛髮再生*

立即使用我們的 IPL 彩光脫毛器

*需依照建議的脫毛療程時間表，以腿部進行3次療程為準，脫毛效果或因人而異。2016年經Philips臨床研究測試。脫毛療程以每兩星期進行一次計算，即 4星期可完成首三次療程。

Philips Lumea Prestige IPL 

最強效的 IPL 彩光脫毛器

BRI956

3 次療程 (即約4星期)可減少毛髮達 92%
3 次療程 (即約4星期)可減少毛髮達 92%*，享受持久淨滑的脫毛效果
Lumea 是唯一配備無線及有線功能的彩光脫毛器

Lumea 是唯一配備無線及有線功能的彩光脫毛器
4 個獨特弧形配件為身體各部位提供所需的療程模式
4 個獨特弧形配件為身體各部位提供所需的療程模式
Philips Lumea Prestige 是最強效的 IPL 彩光脫毛器，專為您的身體曲線而設，帶來輕鬆的家居脫毛體驗。特設弧形配件，完美緊貼您的曲線，並為身體各部位提供所需的療程。
建議零售價: HK$4,998.00
Lumea Prestige

*需依照建議的脫毛療程時間表，以腿部進行3次療程為準，脫毛效果或因人而異。2016年經Philips臨床研究測試。脫毛療程以每兩星期進行一次計算，即 4星期可完成首三次療程。

**根據療程時間表的腿部量度結果。效果因人而異。

選用 Philips Lumea Prestige 的 7 大原因

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3 次療程 （即約4星期）可減少毛髮達 92%*

SmartSkin 智能膚色感應器按照您的膚色建議最舒適的設定

4 個獨特弧形配件為身體、面部、比堅尼位及腋下提供所需的療程模式

備有兩種操作模式：一停一閃、滑動閃光模式，更輕鬆掌握療程所需時間

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與皮膚科醫生共同研發，療程十分安全，在敏感部位亦可使用

高性能燈泡可發出25萬次閃光，使用壽命長達20年**

配備無線及有線功能，方便易用

*需依照建議的脫毛療程時間表，以腿部進行3次療程為準，脫毛效果或因人而異。2016年經Philips臨床研究測試。脫毛療程以每兩星期進行一次計算，即 4星期可完成首三次療程。

**以用於小腿、比堅尼位、腋下和面部計算。Philips的全球兩年保養不會因彩光燈的使用壽命而延長。

持久淨滑肌膚

 

臨床結果顯示，只需進行 3 次療程，即可減少毛髮達 92%*。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後應可看到理想的效果。如要獲得持久的效果，只需每 4 星期進行療程。經過 8 次療程後，即可享受長達 6 個月的持久淨滑肌膚。**
 

經過5次療程後的臨床結果

療程時間表

*需依照建議的脫毛療程時間表，以腿部進行3次療程為準，脫毛效果或因人而異。2016年經Philips臨床研究測試。脫毛療程以每兩星期進行一次計算，即 4星期可完成首三次療程。

**根據療程時間表的腿部量度結果。效果因人而異。

「IPL 彩光脫毛器適合我嗎？」


Philips Lumea Prestige 有效且易用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色的毛髮，以及白晳至深棕膚色。毛髮顏色與膚色的對比度越大，IPL 彩光脫毛器便越有效。然而，由於黑色素集中水平低，會導致療程無效，Philips Lumea 無法使用於白/灰、淺金色或紅色毛髮，也不適用於膚色極深的人士，因為黑色素集中水平過高。

若 Lumea Prestige不適合您的膚色和毛髮顏色

點擊這裡，尋找一系列 Philips 的脫毛器和女士剃毛器。


*可參照包裝盒或說明書上的顏色圖表。

Lumea Prestige 及 Lumea Advanced 系列的適用膚色或有不同，您可參照使用者手冊或包裝盒上的膚色圖表了解Lumea 是否適合您使用。

適合的膚色

膚色

適合的毛髮顏色

髮色

IPL 彩光適合我嗎？

 

Philips Lumea Prestige 有效且易用，許多皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色的毛髮，以及白晳至深棕膚色。就如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白/灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。

適合的膚色

膚色

適合的髮色

髮色

若 Lumea 不適合您的皮膚和毛髮類型

點擊這裡，尋找一系列 Philips 的脫毛器和剃毛器。

Lumea Prestige 及 Lumea Advanced 系列的適用膚色或有不同，您可參照使用者手冊或包裝盒上的膚色圖表了解Lumea 是否適合您使用。
如何使用Philips Lumea Prestige

輕鬆舒適的脫毛體驗


Lumea 安全易用。透過一體式 SmartSkin 感應器按照您的膚色選擇最舒適的能源設定。溫和有效地護理身體不同部位，只需 15 分鐘即可完成全身療程。
如何使用Philips Lumea Prestige
使用 Lumea Prestige – 第一步

第一步

進行療程前，先在身體上使用剃毛器、脫毛器或蜜蠟脫毛。
使用 Lumea Prestige – 第三步

第二步

透過 SmartSkin 感應器按照您的膚色選擇設定。

 

第三步

第三步

以 90 度角在皮膚上按下療程濾光窗。等待閃光準備就緒，然後按下閃光按鈕。
使用 Lumea Prestige – 第四步

第四步

在進行療程的位置緩慢地滑動 Lumea Prestige。避免在相同地方閃動兩次。

孤度配件為身體各部位提供所需的療程模式


您身體上的毛髮及弧度均有所不同，因此，每個部位需要不同的療程，以達到最佳效果。Philips Lumea Prestige 特設弧形配件，適用於身體（如腿部、手臂、腹部）及面部（上唇、下巴）。每個弧形配件配備不同的形狀、出光口尺寸和濾光片，在安裝配件後，即可在相應的身體部位進行療程。這些貼心的設計及配件，讓您更容易得到有效且安全的療程，完美貼合身體部位，包括細緻及敏感的部位。
Lumea 面部配件

面部專用配件  

2 cm2出光口 | 療程時間 - 1.5 分鐘*  

可輕柔且有效地去除面上的毛髮，使用經特別設計的平直形出光口，能於上唇、面頰和下巴部位精準地去除毛髮。配備紅色濾光片，療程時加倍呵護面部肌膚。
*配合有線使用，最高能源設定的時間。 
Lumea 腋下配件

腋下專用配件  

3 cm2 出光口 | 療程時間 - 1.5 分鐘*  

配件採用凸弧形設計出光口，緊貼腋窩，方便處理難以觸及的腋下毛髮。
*配合有線使用，最高能源設定的時間。 
Lumea 身體配件

身體配件

4.1 cm2  出光口 | 療程時間 - 兩隻小腿8.5 分鐘*

身體配件適合用於大面積部位，例如腿部、手臂及腹背等。凹弧形設計緊貼您的身體曲線，以達致最佳的皮膚接觸效果。
*配合有線使用，最高能源設定的時間。 
Lumea 比堅尼配件

比堅尼位專用配件  

3 cm2  出光口 | 療程時間 - 2 分鐘*

比堅尼位的毛髮一般較其他體毛粗硬，配合透明濾光片配合，集中處理比堅尼位毛髮。
*配合有線使用，最高能源設定的時間。 

減少毛髮滿意度得分 (%)  

84%
面部

86%
腋下

78%
比堅尼位  

83%
腿部

根據46名女性在荷蘭及奧地利進行的測試，於腋下、比堅尼位、腿部進行3次療程及在面部進行了2次療程後結果顯示。

比較 Philips Lumea 型號

BRI956/00

Lumea Prestige

BRI956/00

HK$4,998.00*
適用於身體、面部、腋下和比堅尼部位
Compare Features
BRI950/00

Lumea Prestige

BRI950/00

HK$4,198.00*
適用於身體及面部
Compare Features
BRI923/00

Lumea Advanced

BRI923/00

HK$3,498.00*
適用於身體、面部及比堅尼部位
Compare Features

操作模式 (充電時間)
  • 有線/無線兩用 (充電時間100分鐘)
  • 有線/無線兩用 (充電時間100分鐘)
  • 有線操作

滿電後可使用時間
  • 約130次閃光 (第5段光強度)
  • 約130次閃光 (第5段光強度)
  • -

發射波長
  • 565 - 1400nm
  • 565 - 1400nm
  • 530 - 1400nm

光注量
  • 2.4 - 5.6 J/cm²
  • 2.4 - 5.6 J/cm²
  • 2.5 - 5.0 J/cm²

高性能燈泡
  • > 250,000 次閃光
  • > 250,000 次閃光
  • > 250,000 次閃光

光強度選擇 (段)
  • 5
  • 5
  • 5

SmartSkin 智能膚色感應
  • Y
  • Y
  • -

療程效果
  • 減少達92%毛髮再生
  • 減少達92%毛髮再生
  • 減少達85%毛髮再生

適用膚色
  • I, II, III, IV, V
  • I, II, III, IV, V
  • I, II, III, IV

適用毛髮顏色
  • I, II, III, IV
  • I, II, III, IV
  • I, II, III, IV

身體專用配件
  • 4.1cm²凹弧形出光口
  • 4.1cm²凹弧形出光口
  • 4cm²出光口

面部專用配件
  • 2cm²平直形出光口  (內建紅色濾光片)
  • 2cm²平直形出光口 (內建紅色濾光片)
  • 2cm²出光口 (內建紅色濾光片)

腋下專用配件
  •  3cm²凸弧形出光口
  • -
  • -

比堅尼位專用配件
  • 3cm²凸弧形出光口 (內建透明聚光片)
  • -
  • 2cm²出光口 (內建透明聚光片)
* 建議零售價
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立即購買 Lumea Prestige

    • 身體配件

      面部配件：2cm²平直形出光口，內建紅色濾光片，呵護面部敏感肌膚，特別是下巴和上唇。上唇 / 下巴 / 鬢角療程只需1.5分鐘。*


      *有線操作，使用最高光強度設定。

       

    • 臉部配件

      比堅尼位專用配件：3cm²凸弧形出光口，內建透明聚光片，集中處理比堅尼位置的粗糙毛髮。比堅尼部位全區療程只需2分鐘。*


      *有線操作，使用最高光強度設定。

       

    • 比堅尼配件

      腋下專用配件：3cm²凸弧形出光口，輕鬆緊貼腋窩位置。兩邊腋下療程只需3分鐘。*

       

      *有線操作，使用最高光強度設定。

       

    • 臉部配件

      身體配件：4.1cm²凹弧形出光口，能有效緊貼大範圍的身體部位，如手、腳和腰腹等位置方便快速處理大面積部位。單邊小腿療程只需 4.5 分鐘。*


      *有線操作，使用最高光強度設定。

    建議零售價: HK$4,998.00
    了解 Lumea Prestige IPL彩光脫毛器優惠

    Philips Lumea 是您的理想脫毛方案

    Philips Lumea 是您的理想方案

    「自 1997 年起，專業美容院已應用 IPL 彩光技術。Philips Lumea 演變自這項專業的 IPL 彩光技術，讓您輕鬆有效地在家中進行療程。Philips Lumea Prestige 是 14 年的研究成果，並與權威皮膚科醫生共同研發。」

     

    Philips Lumea 的發明家 Tom Nuijs

    與皮膚科醫生一同研發的 IPL 彩光技術

    經 2000 多位女士測試

    Philips Lumea 在 2,000 多位女士上進行廣泛臨床測試，結果得到證實。

    14 年研究

    Philips Lumea 是 Philips 的 14 年研究成果，是演變自專業 IPL 彩光技術的創新科技。

    300 萬位女士喜愛 Lumea

    超過 300 萬位女士選用 Philips Lumea，讓 Philips Lumea 成為理想和喜愛的脫毛方法。

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    星期一至星期六 上午9:00 - 下午6:00

    星期日及公眾假期休息

     

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