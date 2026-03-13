吸塵機及拖把
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SpeedPro Max 直立式吸塵機
已停產
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FC6823/61
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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如何更換飛利浦 SpeedPro (Max) 直立式吸塵器的電池？
飛利浦吸塵器的配件是否與其他型號相容？
飛利浦無線吸塵器應該充電多久？
我的飛利浦吸塵器型號/序號在哪裡？
我的飛利浦 SpeedPro 吸塵器電池電力很快耗盡
我的飛利浦無線吸塵器發出異常聲音
我無法開啟飛利浦 SpeedPro (Max) 的集塵盒
我的飛利浦 SpeedPro (Max) 吸塵器在地毯上無法順暢滑動
使用飛利浦吸塵器時，有觸電的感覺。
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