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SpeedPro Max 直立式吸塵機

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SpeedPro Max直立式吸塵機

FC6823/61

SpeedPro Max 直立式吸塵機

已停產

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手冊與文件

EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/61 - English (US)

  • PDF 檔案, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

  • PDF 檔案, 1004.6 kB
  • 13 March 2026

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