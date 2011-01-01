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我的飛利浦無線吸塵器發出異常聲音
更新於 2023 年 9 月 12 日
如果您的飛利浦無線吸塵器發出異常聲音，請閱讀下方文章以瞭解可能的原因和解決方法。
- 請檢查飛利浦無線吸塵器的吸頭、吸塵管或軟管是否有物體卡住。如有物體卡在上述產品零件中，便可能會擋住吸塵器的部分氣流。若發生此情況，請先取出該物體再繼續吸塵。
- 使用與平常不同的配件時，您的飛利浦無線吸塵器可能會發出不同的噪音。
請確認看看是否在停用配件後，吸塵器的聲音就恢復正常。如果是，則不必擔心噪音，因為這是正常現象。
- 如果飛利浦無線吸塵器的馬達或排氣濾網阻塞，可能會發出異常聲音。若要解決此問題，請清潔吸塵器的濾網。
吸塵器發出異常聲音的另一個原因可能是濾網移位。若發生此情況，請將濾網放到吸塵器內的正常位置。
您可參閱吸塵器線上產品頁面支援一節提供的使用手冊，瞭解如何安裝及清潔濾網的具體說明。
- 如果飛利浦無線吸塵器的集塵盒已滿，可能會導致產品發出異常聲音。請清空並清潔集塵盒以解決此問題。如需清潔集塵盒的具體指示，請參閱吸塵器線上產品頁面支援一節提供的使用手冊。
- 以下資訊僅適用於 7000 和 8000 無線系列 (Aqua)。
8000 或 7000 系列無線吸塵器具備地板類型辨識功能。您的產品會自動偵測地板類型，並達到最佳清潔效果。此功能可能會導致吸塵器在使用期間聲音改變。不需要採取任何動作，但如果您想要以所選的一致吸力進行清潔，請在產品的選單中關閉此智慧功能。
請參閱下方影片 (0:34-1:02)，瞭解開啟或關閉此功能的步驟。
- 如果上述情形不適用於您遇到的情況，則代表您的飛利浦吸塵器馬達可能已損壞。在此情況下，請聯絡我們以取得進一步協助：www.philips.com/support。
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