SH91 替換剃鬚刀頭
讓您的電鬚刨變成新的一樣
在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$550.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
讓您的電鬚刨變成新的一樣
每 24 個月更換一次，電鬚刨潔淨如新
- 納米科技雙重精鋼切剃刀片
- 適用於 S8000、S9000、i9000 系列
- 適用於 S9000 Prestige 系列
- 適用於 i9000 Prestige 系列
輕鬆重設電鬚刨
1. 按下電鬚刨的釋放鈕，即可拆下剃鬚刀頭固定座。2. 逆時針轉動固定環，將其取出。3. 取出舊的剃鬚刀頭，然後插入替換刀頭（凹槽與凸出的部分應完全貼合）。4. 放回固定環，然後順時針轉動，直至您聽到咔一聲。5. 重新裝上固定座，然後把它合上。
每 24 個月更換刀頭以達到最佳效能
每 24 個月更換一次電鬚刨刀頭，以確保裝置的最佳效能。
可回收包裝*
Philips 致力在產品開發的各方面實現可持續發展。包裝不含塑膠零件並且完全可回收*。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。