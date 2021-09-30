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  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣

    SH91 替換剃鬚刀頭

    SH91/51

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭能讓您的電鬚刨回復最佳效能。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$550.00

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    每 24 個月更換一次，電鬚刨潔淨如新

    • 納米科技雙重精鋼切剃刀片
    • 適用於 S8000、S9000、i9000 系列
    • 適用於 S9000 Prestige 系列
    • 適用於 i9000 Prestige 系列
    輕鬆重設電鬚刨

    輕鬆重設電鬚刨

    1. 按下電鬚刨的釋放鈕，即可拆下剃鬚刀頭固定座。2. 逆時針轉動固定環，將其取出。3. 取出舊的剃鬚刀頭，然後插入替換刀頭（凹槽與凸出的部分應完全貼合）。4. 放回固定環，然後順時針轉動，直至您聽到咔一聲。5. 重新裝上固定座，然後把它合上。

    每 24 個月更換刀頭以達到最佳效能

    每 24 個月更換刀頭以達到最佳效能

    每 24 個月更換一次電鬚刨刀頭，以確保裝置的最佳效能。

    可回收包裝*

    可回收包裝*

    Philips 致力在產品開發的各方面實現可持續發展。包裝不含塑膠零件並且完全可回收*。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      適用產品類型
      • Shaver series 8000
      • Shaver series 9000
      • Shaver series 9000 Prestige
      各包裝中的剃鬚刀頭
      3
    Badge-D2C

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