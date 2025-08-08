XP9201/30
持久貼面剃鬚，智能呵護皮膚
Philips i9000 Prestige 系列配備三重 Lift&Cut 旋提科技系統及 360° 全向精控刀頭，即使在難剃部位亦能實現貼膚淨剃的剃鬚效果。由 AI 科技驅動的 SkinIQ 能感應、引導和順應您的面部特徵，智能呵護皮膚。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
我們專利的三重 Lift & Cut 旋提科技系統，可從根部輕輕提起毛髮，然後以達至 0.00 毫米的貼膚距離精準剃淨修剪。持久貼面，不會割傷皮膚。
靈活纖巧的新一代刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%*，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子對下部位難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。
360° 旋轉雙重精鋼切剃刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚。每分鐘輸出 700 萬次修剪動作，高效剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。
我們的壓力感應科技系統由AI科技驅動，能夠讀取您施加的壓力，並透過燈光提供實時回饋，協助您調整適合的壓力，從而為肌膚帶來最舒適的使用感受。創造恰到好處的個人化剃鬚體驗。
糅合我們最先進的肌膚保護技術，配備親水性塗層，每平方厘米含有多達 50 萬顆微珠，帶來 50% 更順滑的滑動體驗**。減少摩擦，帶來極致舒適感。
這款電鬚刨的智能感應器每秒可讀取 500 次鬍鬚密度，智能感應以致實時調節修剪效能，即使是濃密的鬍鬚也能應付自如，輕鬆地剃淨。
將您的電鬚刨與我們的應用程式配對，養成良好的剃鬚習慣和技巧。體驗即時指導和個人化剃鬚習慣分析，助您每天保持最佳狀態。
我們的電鬚刨以呵護肌膚和持久耐用為設計考量。電池和摩打的壽命長達 5 年。自動研磨刀片採用太空級不銹鋼製成，每次替換均可提供長達 2 年的使用壽命。
與只使用清水清潔相比，我們的清洗座可以讓電鬚刨乾淨 10 倍***，只需一分鐘即可徹底清潔並潤滑您的電鬚刨，保持機身潔淨如新。清洗座機身纖巧，採用無線設計，方便隨處使用及收納。
內置的修髮器親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。
優雅的充電座設計，讓您在 1 小時內將電鬚刨完全充電。這款充電座不僅方便充電，還能整齊收納。時間不夠？只需為電鬚刨充電 5 分鐘，即可獲得一次完整剃鬚所需的電量。
選擇切合所需的剃鬚體驗。我們的電鬚刨可 100% 防水，讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，甚至適合在淋浴時使用。
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
i9000 Prestige 系列電鬚刨隨附收納盒，方便攜帶或在不使用時妥善存放。
所有 i9000 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝，刀片則由 100% 使用再生能源的工廠生產。
