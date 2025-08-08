搜尋字眼

    i9000 Prestige 配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨

    XP9201/30

    持久貼面剃鬚，智能呵護皮膚

    Philips i9000 Prestige 系列配備三重 Lift&Cut 旋提科技系統及 360° 全向精控刀頭，即使在難剃部位亦能實現貼膚淨剃的剃鬚效果。由 AI 科技驅動的 SkinIQ 能感應、引導和順應您的面部特徵，智能呵護皮膚。

    建議零售價: HK$2,998.00

    i9000 Prestige 配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨

    持久貼面剃鬚，智能呵護皮膚

    採用 SkinIQ 技術

    • 三重 Lift & Cut 旋提科技
    • 雙重精鋼切剃刀片
    • 360° 全向精控刀頭
    • 壓力感應科技
    • 5 年保養****
    持久極致貼面

    持久極致貼面

    我們專利的三重 Lift & Cut 旋提科技系統，可從根部輕輕提起毛髮，然後以達至 0.00 毫米的貼膚距離精準剃淨修剪。持久貼面，不會割傷皮膚。

    即使在最難剃的部位也能精準剃鬚

    即使在最難剃的部位也能精準剃鬚

    靈活纖巧的新一代刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%*，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子對下部位難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。

    即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

    即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

    360° 旋轉雙重精鋼切剃刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚。每分鐘輸出 700 萬次修剪動作，高效剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。

    掌握最佳壓力，保持肌膚舒適自在

    掌握最佳壓力，保持肌膚舒適自在

    我們的壓力感應科技系統由AI科技驅動，能夠讀取您施加的壓力，並透過燈光提供實時回饋，協助您調整適合的壓力，從而為肌膚帶來最舒適的使用感受。創造恰到好處的個人化剃鬚體驗。

    50% 更滑順的滑動體驗**，帶來極致舒適感

    50% 更滑順的滑動體驗**，帶來極致舒適感

    糅合我們最先進的肌膚保護技術，配備親水性塗層，每平方厘米含有多達 50 萬顆微珠，帶來 50% 更順滑的滑動體驗**。減少摩擦，帶來極致舒適感。

    根據鬍鬚密度進行調節，令剃鬚無比輕鬆

    根據鬍鬚密度進行調節，令剃鬚無比輕鬆

    這款電鬚刨的智能感應器每秒可讀取 500 次鬍鬚密度，智能感應以致實時調節修剪效能，即使是濃密的鬍鬚也能應付自如，輕鬆地剃淨。

    實時追蹤剃鬚效能

    實時追蹤剃鬚效能

    將您的電鬚刨與我們的應用程式配對，養成良好的剃鬚習慣和技巧。體驗即時指導和個人化剃鬚習慣分析，助您每天保持最佳狀態。

    持久耐用：5 年保養****

    持久耐用：5 年保養****

    我們的電鬚刨以呵護肌膚和持久耐用為設計考量。電池和摩打的壽命長達 5 年。自動研磨刀片採用太空級不銹鋼製成，每次替換均可提供長達 2 年的使用壽命。

    1 分鐘完成深層清潔，帶來乾淨衛生的剃鬚體驗

    1 分鐘完成深層清潔，帶來乾淨衛生的剃鬚體驗

    與只使用清水清潔相比，我們的清洗座可以讓電鬚刨乾淨 10 倍***，只需一分鐘即可徹底清潔並潤滑您的電鬚刨，保持機身潔淨如新。清洗座機身纖巧，採用無線設計，方便隨處使用及收納。

    修剪鬍鬚和鬢角

    修剪鬍鬚和鬢角

    內置的修髮器親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。

    底座設計方便，隨時輕鬆充電

    底座設計方便，隨時輕鬆充電

    優雅的充電座設計，讓您在 1 小時內將電鬚刨完全充電。這款充電座不僅方便充電，還能整齊收納。時間不夠？只需為電鬚刨充電 5 分鐘，即可獲得一次完整剃鬚所需的電量。

    隨心所欲：濕剃、乾剃或配搭泡沫，無比舒爽暢快

    隨心所欲：濕剃、乾剃或配搭泡沫，無比舒爽暢快

    選擇切合所需的剃鬚體驗。我們的電鬚刨可 100% 防水，讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，甚至適合在淋浴時使用。

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    保護您的電鬚刨及配件

    保護您的電鬚刨及配件

    i9000 Prestige 系列電鬚刨隨附收納盒，方便攜帶或在不使用時妥善存放。

    持久耐用，面向未來

    持久耐用，面向未來

    所有 i9000 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝，刀片則由 100% 使用再生能源的工廠生產。

    技術規格

    • 配件

      充電座
      Quick Clean Pod
      • 內附 1 個清潔濾盒
      整合式彈出式修髮器
      旅行及收納
      旅行套

    • 軟件

      應用程式
      • GroomTribe
      • 可通過藍牙連接
      智能手機兼容性
      iPhone 及 Android™ 裝置

    • 電源

      電池類型
      鋰離子
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      操作時間
      60 分鐘

    • 設計

      塗裝
      永恆典雅
      顏色
      湖藍色
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH91 更換
      5 年保養

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • 三重刀片系統
      • Dual SteelPrecision 刀片
      浮動修剪
      360° 全向精確靈活刀頭
      SkinIQ 技術
      • 鬍鬚密度智能感應
      • Motion Control 感應器
      • Pressure Guard 感應器
      • 防敏微珠塗層

    • 方便易用

      顯示
      • 百分比 % 電量顯示
      • 旅行鎖
      • 連接應用程式
      • 經改良的 OLED 顯示器
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      • Quick Clean Pod
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)

    • *與上一代比較
    • *與沒有微珠的塗層比較
    • **與於清潔濾盒加入清水比較
    • ***於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊

