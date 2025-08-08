掌握最佳壓力，保持肌膚舒適自在

我們的壓力感應科技系統由AI科技驅動，能夠讀取您施加的壓力，並透過燈光提供實時回饋，協助您調整適合的壓力，從而為肌膚帶來最舒適的使用感受。創造恰到好處的個人化剃鬚體驗。