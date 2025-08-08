搜尋字眼

ZH
EN
疑難排解及支援

i9000 Prestige
配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨

XP9201/30
查看產品規格
XP9201/30 i9000 Prestige 配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨
在此頁面

充分發揮產品的功能

了解如何設定並開始使用您的 Philips i9000 Prestige 電鬚刨。本教學指引影片涵蓋充電、清潔及首次使用說明，讓您立即獲得最佳剃鬚效果。
如何開始使用 Philips i9000 電鬚刨 | 設定與首次使用指引
了解如何使用您的 Philips i9000 電鬚刨以獲得最佳效果。本影片涵蓋正確剃鬚技巧、濕剃與乾剃貼士，以及如何每次都能獲得順滑舒適的剃鬚效果。
如何使用 Philips i9000 電鬚刨 | 教學指引
本影片示範如何更換您的 Philips i9000 電鬚刨的剃鬚刀頭。只需遵循簡單步驟，即可確保巔峰效能、貼面剃鬚效果及持久舒適感。
如何更換您的 Philips i9000 電鬚刨的剃鬚刀頭
讓您的 Philips i9000 電鬚刨保持最佳狀態。本影片逐步示範清潔電鬚刨的方法，確保最佳的衛生與效能，以及持久的剃鬚舒適感。
如何清潔 Philips i9000 電鬚刨 | 清潔與保養指引
extended warranty
註冊您的產品

獲取延長保養

於購買後 90 日內註冊產品，即可獲取延長保養（細則可能適用）。
立即註冊

手冊與文件

返回其他問題
返回其他問題

保固服務

查看您的保養期限並開始產品更換或維修

尋找附近的服務中心

攜帶您的產品前往服務中心進行維修或更換
聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

建議產品

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。