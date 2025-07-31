完美貼面剃鬚，皮膚極為舒適

Philips i9000 系列配備三重 Lift & Cut 旋提科技系統及 360° 全向精控刀頭，即使難以觸及的部位亦能實現皮膚級的貼面剃鬚效果。由 AI 科技驅動的 SkinIQ 技術能感應和順應您的皮膚，帶來極致舒適感與精確剃鬚效果。