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帶麥克風的無線蓋耳式耳機

SHB3075BK/00
  • 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+
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    NULL 帶麥克風的無線蓋耳式耳機

    SHB3075BK/00

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    NULL 帶麥克風的無線蓋耳式耳機

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處

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    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處

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      32 毫米喇叭驅動器

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      可調式耳罩及頭帶來極致舒適感覺

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      USB 充電線

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      隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        9 - 21 000  Hz
        阻抗
        32 ohm
        喇叭直徑
        32 毫米
        最大輸入電量
        40 mW
        振動膜
        PET
        敏感度
        103 dB
        類型
        動態

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.1
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽電話/結束通話
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        待機時間
        166* 小時
        通話時間
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        音樂播放時間
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      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品尺寸

        高度
        18.5  厘米
        寬度
        13.5  厘米
        深度
        4  厘米
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        7.3  吋
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        深度
        1.6  吋
        重量
        0.132  千克
        重量
        0.291  磅

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        高度
        22.5  厘米
        寬度
        19.5  厘米
        深度
        4.8  厘米
        高度
        8.9  吋
        寬度
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        深度
        1.9  吋
        總重量
        0.264  千克
        淨重
        0.153  千克
        皮重
        0.111  千克
        總重量
        0.582  磅
        淨重
        0.337  磅
        皮重
        0.245  磅
        EAN
        69 51613 99164 0
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        21.2  厘米
        寬度
        16.5  厘米
        高度
        24  厘米
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        寬度
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        總重量
        0.98  千克
        淨重
        0.459  千克
        皮重
        0.521  千克
        總重量
        2.161  磅
        淨重
        1.012  磅
        皮重
        1.149  磅
        GTIN
        1 69 51613 99164 7

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