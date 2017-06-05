帶麥克風的無線蓋耳式耳機
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處
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用心感受。BASS+
- 32 毫米驅動器/封閉式
- 蓋耳式
- 柔軟耳墊
- 超薄摺疊
充電電池可提供長達 12 小時的播放時間
長達 12 小時的播放時間可讓您一整天持續播放音樂。
32 毫米喇叭驅動器
BASS+ 耳機配備 32 毫米喇叭驅動器，可塑造強勁的重低音。
可調式耳罩及頭帶來極致舒適感覺
BASS+ 耳機為極致貼合耳朵而打造，採用的可旋轉耳罩及可調式頭帶，讓所有佩戴者都感覺貼合舒適。
感受得到的強勁重低音
讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。
藍牙無線技術
輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。
使用耳罩切換控制通話、音樂和音量
只需輕按右耳罩上的控制按鈕便可控制音樂和通話。
超薄摺疊設計方便攜帶
超薄摺疊設計的 BASS+ 耳機方便摺疊及收藏，是旅行的理想良伴。
輕鬆進行免提通話
透過麥克風和 Bluetooth® 4.1 輕鬆進行免提通話
柔軟的耳墊令長時間佩戴亦感舒適
柔軟透氣耳墊讓長時間持續聆聽亦感舒適無比。
出色隔音表現帶來更佳聆聽體驗
採用密閉式音效設計的 BASS+ 耳機能阻隔環境噪音，改善的隔音表現可帶來更精彩的聆聽體驗。
USB 充電線
隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
32 毫米
- 阻抗
-
32 ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
9 - 21 000
Hz
- 最大輸入功率
-
40 mW
- 敏感度
-
103 dB
- 類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 長度
-
8.3
吋
- 寬度
-
16.5
厘米
- 總重量
-
0.98
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99165 4
- 寬度
-
6.5
吋
- 高度
-
9.4
吋
- 淨重
-
0.459
kg
- 總重量
-
2.161
磅
- 淨重
-
1.012
磅
- 淨重
-
0.521
kg
- 淨重
-
1.149
磅
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
通話保留
-
在兩個通話之間切換
-
接聽電話/結束通話
-
麥克風靜音
-
拒接來電
-
在通話與音樂之間切換
- 音量控制
-
是
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 音樂播放時間
-
12*
小時
- 待機時間
-
166* 小時
- 通話時間
-
12* 小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
4.8
厘米
- 高度
-
8.9
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 99165 7
- 寬度
-
7.7
吋
- 總重量
-
0.264
kg
- 深度
-
1.9
吋
- 淨重
-
0.153
kg
- 總重量
-
0.582
磅
- 淨重
-
0.337
磅
- 淨重
-
0.111
kg
- 淨重
-
0.245
磅
-
產品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 寬度
-
13.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 寬度
-
5.3
吋
- 高度
-
7.3
吋
- 深度
-
1.6
吋
- 重量
-
0.132
kg
- 重量
-
0.291
磅
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- USB 線
-
是
-
設計
- 顏色
-
藍色
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