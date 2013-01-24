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Wireless Bluetooth® headphones

SHB4305WT/00
  • 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+
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    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB4305WT/00

    用心感受。BASS+

    外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。 查看各種好處

    Wireless Bluetooth® headphones

    用心感受。BASS+

    外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。 查看各種好處

    用心感受。BASS+

    外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。 查看各種好處

    Wireless Bluetooth® headphones

    用心感受。BASS+

    外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。 查看各種好處

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      讓你真正感受到節拍的強勁低音。外型小巧時尚的耳機配備強勁的 12.2 毫米喇叭驅動器，可塑造震撼的強勁低音。

      充電電池可提供長達 6 小時的播放時間

      充電電池可提供長達 6 小時的播放時間

      長達 6 小時的播放時間可讓您一整天持續播放音樂。

      藍牙無線技術

      藍牙無線技術

      輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。

      人體工學設計帶來極致舒適感

      人體工學設計帶來極致舒適感

      根據人體耳窩結構設計的橢圓形入耳角度音管，帶來自然貼合的舒適感覺，即使長時間佩戴耳機聆聽亦倍感舒適。

      遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

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      使用簡便的遙控器讓你可以透過簡單的按鈕來播放或暫停曲目並接聽來電。

      穩固貼合的耳翼

      穩固貼合的耳翼

      耳翼可使耳機更穩固貼合耳朵，不會鬆脫。

      隔音表現出色

      隔音表現出色

      為優化被動式噪音阻隔而設，緊貼入耳的設計讓你不會錯過音樂的每個拍子。

      感受得到的強勁重低音

      感受得到的強勁重低音

      讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。

      USB 充電線

      USB 充電線

      隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。

      無重感覺、無線自由

      無重感覺、無線自由

      超輕巧的無線入耳式耳機讓你感覺輕盈、無拘無束、活動自如。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        阻抗
        32 Ohm
        喇叭直徑
        12.2 毫米
        頻率範圍
        9 - 21 000 Hz
        最大輸入電量
        30 mW
        敏感度
        107  分貝
        振動膜
        PET

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.1
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 接聽／結束通話
        • 重撥上一個號碼
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        USB 線

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        可重複充電
        待機時間
        110* 小時
        通話時間
        5.5* 小時
        音樂播放時間
        6*  hr

      • 設計

        顏色
        白色

      • 產品尺寸

        高度
        2  厘米
        寬度
        10  厘米
        深度
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        重量
        0.016  千克

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        高度
        17.5  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        3.2  厘米
        總重量
        0.073  千克
        淨重
        0.035  千克
        淨重
        0.038  千克
        EAN
        69 51613 99153 4
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
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        寬度
        11.6  厘米
        高度
        13.3  厘米
        總重量
        0.31  千克
        淨重
        0.205  千克
        GTIN
        1 69 51613 99153 1
        淨重
        0.105  千克

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