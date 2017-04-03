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    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB4305BK/00

    用心感受。BASS+

    外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。

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    Wireless Bluetooth® headphones

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    用心感受。BASS+

    • 12.2 毫米驅動器/密封式
    • 耳塞式
    • 6 小時播放時間
    • 超凡舒適
    強勁 12.2 毫米喇叭驅動器

    強勁 12.2 毫米喇叭驅動器

    讓你真正感受到節拍的強勁低音。外型小巧時尚的耳機配備強勁的 12.2 毫米喇叭驅動器，可塑造震撼的強勁低音。

    充電電池可提供長達 6 小時的播放時間

    充電電池可提供長達 6 小時的播放時間

    長達 6 小時的播放時間可讓您一整天持續播放音樂。

    藍牙無線技術

    藍牙無線技術

    輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。

    人體工學設計帶來極致舒適感

    人體工學設計帶來極致舒適感

    根據人體耳窩結構設計的橢圓形入耳角度音管，帶來自然貼合的舒適感覺，即使長時間佩戴耳機聆聽亦倍感舒適。

    遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

    遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

    使用簡便的遙控器讓你可以透過簡單的按鈕來播放或暫停曲目並接聽來電。

    穩固貼合的耳翼

    穩固貼合的耳翼

    耳翼可使耳機更穩固貼合耳朵，不會鬆脫。

    隔音表現出色

    隔音表現出色

    為優化被動式噪音阻隔而設，緊貼入耳的設計讓你不會錯過音樂的每個拍子。

    感受得到的強勁重低音

    感受得到的強勁重低音

    讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。

    USB 充電線

    USB 充電線

    隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。

    無重感覺、無線自由

    無重感覺、無線自由

    超輕巧的無線入耳式耳機讓你感覺輕盈、無拘無束、活動自如。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      9 - 21 000 Hz
      喇叭直徑
      12.2 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      32 Ohm
      磁鐵類型
      最大輸入功率
      30 mW
      敏感度
      107  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      4.1
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      19  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      11.6  厘米
      總重量
      0.31  kg
      高度
      13.3  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99152 4
      淨重
      0.105  kg
      淨重
      0.205  kg

    • 舒適

      音量控制
      來電管理
      • 接聽／結束通話
      • 重撥上一個號碼
      • 麥克風靜音
      • 拒接來電

    • 電源

      電池類型
      鋰聚合物
      可重複充電
      音樂播放時間
      6*  小時
      待機時間
      110* 小時
      通話時間
      5.5* 小時

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3.2  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      69 51613 99152 7
      總重量
      0.073  kg
      淨重
      0.035  kg
      淨重
      0.038  kg

    • 產品尺寸

      高度
      2  厘米
      寬度
      10  厘米
      深度
      4  厘米
      重量
      0.016  kg

    • 配件

      USB 線

    • 設計

      顏色
      黑色

    • UPC

      UPC
      8 89446 00848 7

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