Wireless Bluetooth® headphones
用心感受。BASS+
外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Wireless Bluetooth® headphones
用心感受。BASS+
- 12.2 毫米驅動器/密封式
- 耳塞式
- 6 小時播放時間
- 超凡舒適
強勁 12.2 毫米喇叭驅動器
讓你真正感受到節拍的強勁低音。外型小巧時尚的耳機配備強勁的 12.2 毫米喇叭驅動器，可塑造震撼的強勁低音。
充電電池可提供長達 6 小時的播放時間
長達 6 小時的播放時間可讓您一整天持續播放音樂。
藍牙無線技術
輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。
人體工學設計帶來極致舒適感
根據人體耳窩結構設計的橢圓形入耳角度音管，帶來自然貼合的舒適感覺，即使長時間佩戴耳機聆聽亦倍感舒適。
遙控方便進行免提通話和控制音樂播放
使用簡便的遙控器讓你可以透過簡單的按鈕來播放或暫停曲目並接聽來電。
穩固貼合的耳翼
耳翼可使耳機更穩固貼合耳朵，不會鬆脫。
隔音表現出色
為優化被動式噪音阻隔而設，緊貼入耳的設計讓你不會錯過音樂的每個拍子。
感受得到的強勁重低音
讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。
USB 充電線
隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。
無重感覺、無線自由
超輕巧的無線入耳式耳機讓你感覺輕盈、無拘無束、活動自如。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
9 - 21 000 Hz
- 喇叭直徑
-
12.2 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
32 Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 最大輸入功率
-
30 mW
- 敏感度
-
107
分貝
-
連接
- 藍牙版本
-
4.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
19
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
11.6
厘米
- 總重量
-
0.31
kg
- 高度
-
13.3
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99152 4
- 淨重
-
0.105
kg
- 淨重
-
0.205
kg
-
舒適
- 音量控制
-
是
- 來電管理
-
-
接聽／結束通話
-
重撥上一個號碼
-
麥克風靜音
-
拒接來電
-
電源
- 電池類型
-
鋰聚合物
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
6*
小時
- 待機時間
-
110* 小時
- 通話時間
-
5.5* 小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3.2
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 51613 99152 7
- 總重量
-
0.073
kg
- 淨重
-
0.035
kg
- 淨重
-
0.038
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2
厘米
- 寬度
-
10
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.016
kg
-
配件
- USB 線
-
是
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00848 7
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。