體驗自由。無法阻擋
採用像羽毛般輕巧的 Actionfit SHQ1300 耳筒收聽全新大碟。這款強韌的耳筒除了防汗防雨，還有品質保證的低音增強效果，配戴舒適貼合，還設有卓越的驅動器及 C 型穩定鎖。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這些 Actionfit 運動耳筒的重量只有 5.7 克，非常輕巧和舒適，讓您完全忘卻佩戴耳筒的束縛。陪伴您運動到最後。
ActionFit 耳筒附有電線收藏夾，讓您可整理好電線，更加專心運動。
C 型的橡膠固定耳塞讓 Actionfit 耳筒固定到耳朵中，您可更加專心運動。
8.6 毫米釹合金驅動器帶來高水準音質，讓您享受最佳音樂體驗。
Kevlar® 的強化耳機纜線讓您無論運動多激烈，都可安然使用。
這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。
這些 ActionFit 耳筒不會隔絕外界的聲音，讓您可同時留意四周環境，尤其是戶外運動的時候更加安全。開放式聲音平台帶來該高水準音質，又不會隔絕四周的聲音。
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