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ActionFit

運動型耳機

SHQ1300PK/00
1 獎項
  • 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋
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    ActionFit 運動型耳機

    SHQ1300PK/00
    1 獎項

    體驗自由。無法阻擋

    採用像羽毛般輕巧的 Actionfit SHQ1300 耳筒收聽全新大碟。這款強韌的耳筒除了防汗防雨，還有品質保證的低音增強效果，配戴舒適貼合，還設有卓越的驅動器及 C 型穩定鎖。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$179.00
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    ActionFit 運動型耳機

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      5.7 克超輕設計，提供極致舒適感*

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      附有電線收藏夾，讓您可運動時毫無煩惱

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      C 型的固定耳塞確保耳塞佩戴就位

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      高水準音質帶來最佳表現

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      克維拉® 強化纜線，堅固耐用

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      具有防汗和防水的功能，最適合運動健身使用

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      這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。

      開放式音效設計讓您可同時留意四周環境

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      這些 ActionFit 耳筒不會隔絕外界的聲音，讓您可同時留意四周環境，尤其是戶外運動的時候更加安全。開放式聲音平台帶來該高水準音質，又不會隔絕四周的聲音。

      提供 3 個耳塞尺寸，完美貼合耳朵

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      技術規格

      • 聲音

        振動膜
        PET
        頻率響應
        15 - 22 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        敏感度
        107 dB
        最大輸入電量
        10 mW
        喇叭直徑
        13.6 毫米
        音響系統
        半開放式
        磁鐵類型

      • 設計

        顏色
        粉紅色

      • 連接

        連接器
        3.5  毫米
        纜線長度
        1.2  米
        接線方式
        平行對稱設計
        連接器設備
        鍍金

      • 配件

        收藏袋
        線路整理
        電線收藏夾

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          • 耳機經 IPX4 及 IPX7 認證；耳機經 IPX2 認證。

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