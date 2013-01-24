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帶麥克風耳機

TAKH301BL/00
  • 創出個人風格 創出個人風格 創出個人風格
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    NULL 帶麥克風耳機

    TAKH301BL/00

    創出個人風格

    讓孩子為蓋耳式耳機增添個人風格，享受設計的樂趣。這款耳機的音量限制於 85 分貝，而且十分堅固，可隨意放入書包。孩子可用貼紙或個人藝術作品裝飾耳罩！ 查看各種好處

    NULL 帶麥克風耳機

    創出個人風格

    讓孩子為蓋耳式耳機增添個人風格，享受設計的樂趣。這款耳機的音量限制於 85 分貝，而且十分堅固，可隨意放入書包。孩子可用貼紙或個人藝術作品裝飾耳罩！ 查看各種好處

    創出個人風格

    讓孩子為蓋耳式耳機增添個人風格，享受設計的樂趣。這款耳機的音量限制於 85 分貝，而且十分堅固，可隨意放入書包。孩子可用貼紙或個人藝術作品裝飾耳罩！ 查看各種好處

    NULL 帶麥克風耳機

    創出個人風格

    讓孩子為蓋耳式耳機增添個人風格，享受設計的樂趣。這款耳機的音量限制於 85 分貝，而且十分堅固，可隨意放入書包。孩子可用貼紙或個人藝術作品裝飾耳罩！ 查看各種好處

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      創出個人風格

      • 32 毫米驅動器/封閉式
      • 蓋耳式
      • 柔軟耳墊

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      32 毫米音效技術驅動器，帶來清晰音效

      獨特設計保護孩子的雙耳，這款耳機配備 32 毫米釹合金音效技術驅動器，音量限制於 85 分貝。您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。

      可自訂耳罩，貼上貼紙或個人藝術品

      孩子們可以用貼紙、甚至是他們最新的藝術作品來自訂這些耳機。可打開耳罩的透明外殼，將圖畫放入。耳機隨附三套貼紙和圖卡。

      超薄摺疊及精巧摺疊設計，容易收納

      這款無線蓋耳式兒童耳機採用巧妙設計，可在兩個方向摺疊。您可將耳機摺疊起來，非常適合存放於臥室抽屜中。或者您可以將耳機向內摺疊起來，精巧地捆綁在一起，適合存放在大衣口袋和包中。

      極富彈性、可調節頭帶，可擰可彎

      強韌、極富彈性的頭帶可輕鬆調節，並且無論被扔在背包中或掉落在地板上都足夠強韌。如何扭曲都不會損壞，無論孩子想怎樣，他們的耳機都能保持完好。

      輕巧舒適的耳罩軟墊。為孩子的雙耳完美打造

      柔軟的耳罩軟墊及頭帶軟墊讓孩子無論在聽音樂還是觀看他們喜愛的 YouTubers 時都能感覺到舒適。

      簡易線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話

      1.2 米長音頻線包含內置麥克風的簡易線控式遙控，讓孩子無需操作智能手機便能輕鬆暫停音樂或接聽電話。

      音量限制於 85 分貝

      您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。

      技術規格

      • 舒適

        來電管理
        接聽電話/結束通話

      • 設計

        顏色
        藍色

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        喇叭直徑
        32mm
        最大輸入電量
        10 mW
        振動膜
        PET
        敏感度
        95dB
        類型
        動態

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        高度
        20  厘米
        寬度
        17  厘米
        深度
        4.5  厘米
        總重量
        0.2002  千克
        淨重
        0.113  千克
        皮重
        0.0872  千克
        EAN
        48 95229 10097 8

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        19.6  厘米
        寬度
        16.1  厘米
        高度
        23.5  厘米
        總重量
        0.751  千克
        淨重
        0.339  千克
        皮重
        0.412  千克
        GTIN
        1 48 95229 10097 5

      • 尺寸

        頭帶弧長
        300 - 360 毫米
        產品尺寸（寬x深x高）
        15 x 3.2 x 16 厘米
        產品重量
        0.113  千克

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