超薄摺疊及精巧摺疊設計，容易收納

這款無線蓋耳式兒童耳機採用巧妙設計，可在兩個方向摺疊。您可將耳機摺疊起來，非常適合存放於臥室抽屜中。或者您可以將耳機向內摺疊起來，精巧地捆綁在一起，適合存放在大衣口袋和包中。