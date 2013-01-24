配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
獨特設計保護孩子的雙耳，這款耳機配備 32 毫米釹合金音效技術驅動器，音量限制於 85 分貝。您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。
孩子們可以用貼紙、甚至是他們最新的藝術作品來自訂這些耳機。可打開耳罩的透明外殼，將圖畫放入。耳機隨附三套貼紙和圖卡。
這款無線蓋耳式兒童耳機採用巧妙設計，可在兩個方向摺疊。您可將耳機摺疊起來，非常適合存放於臥室抽屜中。或者您可以將耳機向內摺疊起來，精巧地捆綁在一起，適合存放在大衣口袋和包中。
強韌、極富彈性的頭帶可輕鬆調節，並且無論被扔在背包中或掉落在地板上都足夠強韌。如何扭曲都不會損壞，無論孩子想怎樣，他們的耳機都能保持完好。
柔軟的耳罩軟墊及頭帶軟墊讓孩子無論在聽音樂還是觀看他們喜愛的 YouTubers 時都能感覺到舒適。
1.2 米長音頻線包含內置麥克風的簡易線控式遙控，讓孩子無需操作智能手機便能輕鬆暫停音樂或接聽電話。
您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。
舒適
設計
聲音
包裝尺寸
外盒
尺寸
UPC
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