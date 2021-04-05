這款耳機具備 IPX4 評級及強勁的 6 毫米驅動器，讓您在任何天氣情況下都可享受絕佳音質。它能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，就算在下雨時您也可不必擔心。
口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，加上充滿電的充電盒可以提供 12 小時額外播放時間。只需短短 15 分鐘的充電時間，即可提供一個小時的播放時間。通過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 個小時。
時常需要通話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。
互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。
耳機上的控制功能讓您可以暫停播放清單、接聽來電、控制音量及喚醒手機的語音助理。在您開啟藍牙的瞬間，耳機便可即時配對。
聲音
電信
連接
舒適
設計
電源
語音助手
配件
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