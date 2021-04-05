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真無線耳機

TAT2206BK/00
  • 隨時候命 隨時候命 隨時候命
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    真無線耳機

    TAT2206BK/00

    隨時候命

    真無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防濺防汗功能的耳塞式耳機佩戴穩固、音色極佳，讓您可以盡情享受長達 18 小時的播放時間。 查看各種好處

    真無線耳機

    隨時候命

    真無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防濺防汗功能的耳塞式耳機佩戴穩固、音色極佳，讓您可以盡情享受長達 18 小時的播放時間。 查看各種好處

    隨時候命

    真無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防濺防汗功能的耳塞式耳機佩戴穩固、音色極佳，讓您可以盡情享受長達 18 小時的播放時間。 查看各種好處

    真無線耳機

    隨時候命

    真無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防濺防汗功能的耳塞式耳機佩戴穩固、音色極佳，讓您可以盡情享受長達 18 小時的播放時間。 查看各種好處

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      • 舒適貼合的耳塞式耳機
      • 超小巧充電盒
      • IPX4 防水保護
      • 長達 18 小時的播放時間
      IPX4 防濺防汗

      IPX4 防濺防汗

      這款耳機具備 IPX4 評級及強勁的 6 毫米驅動器，讓您在任何天氣情況下都可享受絕佳音質。它能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，就算在下雨時您也可不必擔心。

      超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間

      超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間

      口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，加上充滿電的充電盒可以提供 12 小時額外播放時間。只需短短 15 分鐘的充電時間，即可提供一個小時的播放時間。通過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 個小時。

      可用一邊耳機通話，配備單聲道模式

      可用一邊耳機通話，配備單聲道模式

      時常需要通話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。

      耳塞式設計佩戴穩固舒適

      互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。

      整合式控制，內置麥克風，支援輕鬆配對

      耳機上的控制功能讓您可以暫停播放清單、接聽來電、控制音量及喚醒手機的語音助理。在您開啟藍牙的瞬間，耳機便可即時配對。

      技術規格

      • 聲音

        阻抗
        16 Ohm
        喇叭直徑
        6 mm
        敏感度
        101 dB (1K Hz)
        頻率範圍
        20 - 20,000 Hz
        最大輸入電量
        5 mW
        驅動器類型
        動態

      • 電信

        通話麥克風
        1 個麥克風

      • 連接

        藍牙版本
        5.0
        支援的解碼器
        SBC
        有效範圍
        最多 10  米
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        麥克風
        內置麥克風
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線

      • 舒適

        防水
        IPX4
        TWS 單聲道模式
        控制類型
        按鈕
        自動關機

      • 設計

        顏色
        黑色
        配戴方式
        耳塞式
        耳朵接合裝置材料
        矽膠
        貼合耳形
        耳塞式
        耳塞式貼合型
        矽膠耳塞

      • 電源

        音樂播放時間
        6 +12  hr
        通話時間
        6 小時
        電池類型（耳機）
        鋰聚合物（內置）
        電池容量（耳機）
        55mAh
        電池類型（充電盒）
        鋰聚合物（內置）
        電池容量（充電盒）
        350mAh
        充電時間
        2  hr
        快速充電時間
        充電 15 分鐘可使用 1 小時
        待機電池使用時間
        200 小時
        電池數量
        3 件
        電池重量（總重量）
        10.5 克
        可重複充電

      • 語音助手

        語音助理支援
        語音助理啟用
        手提式
        兼容語音助理

      • 配件

        充電電線
        USB-C 電線，500 毫米
        充電盒
        耳套
        3 對（小/中/大）
        快速入門指南

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        33.8  厘米
        寬度
        27.8  厘米
        高度
        25  厘米
        總重量
        4.279  千克
        淨重
        1.392  千克
        皮重
        2.887  千克
        GTIN
        1 48 95229 11740 9

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        3
        長度
        16  厘米
        寬度
        13  厘米
        高度
        11  厘米
        總重量
        0.479  千克
        淨重
        0.174  千克
        皮重
        0.305  千克
        GTIN
        2 48 95229 11740 6

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒裝
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        懸掛
        高度
        17.2  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        4  厘米
        總重量
        0.13  千克
        淨重
        0.058  千克
        皮重
        0.072  千克
        EAN
        48 95229 11740 2

      • 產品尺寸

        高度
        4.57  厘米
        寬度
        5.7  厘米
        深度
        3.1  厘米
        重量
        0.037  千克

      • UPC

        UPC
        8 40063 20180 4

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