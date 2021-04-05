超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間

口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，加上充滿電的充電盒可以提供 12 小時額外播放時間。只需短短 15 分鐘的充電時間，即可提供一個小時的播放時間。通過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 個小時。