真無線耳機
隨時候命
真無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防濺防汗功能的耳塞式耳機佩戴穩固、音色極佳，讓您可以盡情享受長達 18 小時的播放時間。 查看各種好處
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隨時候命
- 舒適貼合的耳塞式耳機
- 超小巧充電盒
- IPX4 防水保護
- 長達 18 小時的播放時間
IPX4 防濺防汗
這款耳機具備 IPX4 評級及強勁的 6 毫米驅動器，讓您在任何天氣情況下都可享受絕佳音質。它能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，就算在下雨時您也可不必擔心。
超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間
口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，加上充滿電的充電盒可以提供 12 小時額外播放時間。只需短短 15 分鐘的充電時間，即可提供一個小時的播放時間。通過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 個小時。
可用一邊耳機通話，配備單聲道模式
時常需要通話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。
耳塞式設計佩戴穩固舒適
互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。
整合式控制，內置麥克風，支援輕鬆配對
耳機上的控制功能讓您可以暫停播放清單、接聽來電、控制音量及喚醒手機的語音助理。在您開啟藍牙的瞬間，耳機便可即時配對。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
6 mm
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
101 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.0
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
33.8
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
27.8
厘米
- 總重量
-
4.279
kg
- 高度
-
25
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11740 9
- 淨重
-
1.392
kg
- 淨重
-
2.887
kg
-
便捷功能
- 自動關機
-
是
- 防水
-
IPX4
- TWS 單聲道模式
-
是
- 控制類型
-
按鈕
-
內紙箱
- 長度
-
16
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
13
厘米
- 高度
-
11
厘米
- 淨重
-
0.174
kg
- 總重量
-
0.479
kg
- 淨重
-
0.305
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11740 6
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
6 +12
小時
- 通話時間
-
6 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
10.5
克
- 電池容量（充電盒）
-
350
mAh
- 電池容量（耳機）
-
55
mAh
- 待機電池使用時間
-
200 hr
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11740 2
- 總重量
-
0.13
kg
- 淨重
-
0.058
kg
- 淨重
-
0.072
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
4.57
厘米
- 寬度
-
5.7
厘米
- 深度
-
3.1
厘米
- 重量
-
0.037
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 電線，500 毫米
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
耳塞式
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
-
電信
- 通話麥克風
-
2 mics
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20180 4
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
是
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
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