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    真無線耳機

    TAT2206BK/00

    隨時候命

    真無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防濺防汗功能的耳塞式耳機佩戴穩固、音色極佳，讓您可以盡情享受長達 18 小時的播放時間。

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    此產品已不再銷售。

    真無線耳機

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    隨時候命

    • 舒適貼合的耳塞式耳機
    • 超小巧充電盒
    • IPX4 防水保護
    • 長達 18 小時的播放時間
    IPX4 防濺防汗

    IPX4 防濺防汗

    這款耳機具備 IPX4 評級及強勁的 6 毫米驅動器，讓您在任何天氣情況下都可享受絕佳音質。它能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，就算在下雨時您也可不必擔心。

    超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間

    超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間

    口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，加上充滿電的充電盒可以提供 12 小時額外播放時間。只需短短 15 分鐘的充電時間，即可提供一個小時的播放時間。通過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 個小時。

    可用一邊耳機通話，配備單聲道模式

    可用一邊耳機通話，配備單聲道模式

    時常需要通話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。

    耳塞式設計佩戴穩固舒適

    互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。每邊耳機的耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。耳機柄的設計令每邊耳機都能穩固佩戴。

    整合式控制，內置麥克風，支援輕鬆配對

    耳機上的控制功能讓您可以暫停播放清單、接聽來電、控制音量及喚醒手機的語音助理。在您開啟藍牙的瞬間，耳機便可即時配對。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      6 mm
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      101 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.0
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      33.8  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      27.8  厘米
      總重量
      4.279  kg
      高度
      25  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11740 9
      淨重
      1.392  kg
      淨重
      2.887  kg

    • 便捷功能

      自動關機
      防水
      IPX4
      TWS 單聲道模式
      控制類型
      按鈕

    • 內紙箱

      長度
      16  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      13  厘米
      高度
      11  厘米
      淨重
      0.174  kg
      總重量
      0.479  kg
      淨重
      0.305  kg
      GTIN
      2 48 95229 11740 6

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      6 +12  小時
      通話時間
      6 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量（總重量）
      10.5  克
      電池容量（充電盒）
      350  mAh
      電池容量（耳機）
      55  mAh
      待機電池使用時間
      200 hr

    • 包裝尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      4  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 11740 2
      總重量
      0.13  kg
      淨重
      0.058  kg
      淨重
      0.072  kg

    • 產品尺寸

      高度
      4.57  厘米
      寬度
      5.7  厘米
      深度
      3.1  厘米
      重量
      0.037  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電盒
      充電電線
      USB-C 電線，500 毫米

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      耳塞式
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • 電信

      通話麥克風
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20180 4

    • 語音助手

      兼容語音助理
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

    Badge-D2C

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