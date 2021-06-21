隨時隨地享受音樂。只需充電一次，即可體驗由 12 毫米驅動器產生的出色音效長達 9 小時（關閉 ANC）。充滿電的充電盒可以提供額外 20 小時播放時間（關閉 ANC）。如要快速充電，只需將耳機放入充電盒 10 分鐘，即可額外使用 1 小時。
時常需要通話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。
這款真無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。
這款耳機可為您隔絕擾人噪音，讓您隨心聆聽心愛樂曲，帶來更廣泛、更深入的降噪體驗。感知模式可因應需要讓您重返現實世界，保持兼顧四周環境。
互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。
點按耳機即可暫停播放清單、接聽來電及喚醒手機的語音助理。耳機隨時準備好進行配對。完成配對後，只要打開充電盒，耳機便會立即重新連接您的手機。
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