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我的飛利浦電鬍刀發出巨大噪音

如果您的飛利浦電鬍刀在您開啟電源時發出巨大噪音，最可能的原因是組裝不正確。電鬍刀若 (重新) 組裝不正確 (例如清潔後)，在使用時會發出吵雜聲。

請依照下列指示，確保您的電鬍刀已正確 (重新) 組裝。

此頁面之資訊適用於以下型號： XP9403/49, XP9405/31, XP9202/20. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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