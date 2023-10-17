為保持飛利浦電鬍刀乾淨清新且運作正常，您需要定期更換清潔系統的補充匣。
在此常見問題集中，您可以瞭解如何及何時更換飛利浦 Quick Clean Pod (如右圖所示) 和 SmartClean 智慧型清洗系統 (如左圖所示) 的補充匣。
備註：自動清潔系統無法取代手動徹底清潔。飛利浦建議每個月至少徹底清潔電鬍刀一次。請參閱使用手冊，瞭解詳細資料。
何時應更換飛利浦清潔座的補充匣？
更新於 2023 年 10 月 24 日
何時應更換 Quick Clean Pod 補充匣
有幾個因素會影響清潔液消耗的速度。其中包括清潔頻率、溫度和其他導致液體蒸發的環境因素。
當您需要更換 Quick Clean Pod 補充匣時，小視窗 (如下圖所示) 會變色。
下表簡略說明每個補充匣的清潔循環，以及需要更換的頻率，這將視您使用 Quick Clean Pod 的頻率而定。
|清潔電鬍刀的頻率
|每個補充匣的清潔循環次數
|
需要更換補充匣的頻率 (平均而言)
|每天
|約 30
|每月
|每週數次
|約 20
|每 2 個月
|每週
|約 13
|每 3 個月
|每月
|約 3
|每 3 個月
如何更換 Quick Clean Pod 補充匣
需要更換 Quick Clean Pod 補充匣時，請參閱下方的說明與圖示。
如果您需要 Quick Clean Pod 的替換補充匣，請按一下這裡。
- 扭轉並取下飛利浦 Quick Clean Pod 的頂蓋。
- 取出舊的補充匣，倒掉任何殘留的清潔液 (可以安心棄置於水槽中)。請根據當地法規回收空的補充匣。
- 取下新補充匣的蓋子，然後拉開封膜。
- 將補充匣的握把向下壓，以斷開彈簧鉤。
- 使用握把抬起新的補充匣，然後將其放入 Quick Clean Pod 中。
- 將頂蓋放回 Quick Clean Pod 上，並旋轉直到穩固裝上為止。
如果您需要 Quick Clean Pod 的替換補充匣，請按一下這裡。
何時應更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣
有幾個因素會影響清潔液消耗的速度。其中包括清潔頻率、溫度和其他導致液體蒸發的環境因素。
當您需要更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣時，清潔系統上會開始閃爍橘色符號與兩個箭頭。
如何更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣
需要更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣時，請參閱下方的說明與圖示。
如果您需要 SmartClean 智慧型清洗系統的替換補充匣，請按一下這裡。
- 緊緊握住 SmartClean 智慧型清洗系統，然後按下側面的按鈕。讓系統升高，露出補充匣插槽。
- 拉出舊的補充匣，倒掉任何殘留的清潔液 (可以安心棄置於水槽中)。請根據當地法規回收空的補充匣。
- 從新補充匣的上方取下封膜，並將其卡入插槽中。
- 壓下 SmartClean 智慧型清洗系統的機體，關閉補充匣室。向下壓，直到聽見「喀」一聲。這表示補充匣室已關妥。
如果您需要 SmartClean 智慧型清洗系統的替換補充匣，請按一下這裡。