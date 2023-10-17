搜尋字眼

何時應更換飛利浦清潔座的補充匣？

更新於 2023 年 10 月 24 日
為保持飛利浦電鬍刀乾淨清新且運作正常，您需要定期更換清潔系統的補充匣。

在此常見問題集中，您可以瞭解如何及何時更換飛利浦 Quick Clean Pod (如右圖所示) 和 SmartClean 智慧型清洗系統 (如左圖所示) 的補充匣。

備註：自動清潔系統無法取代手動徹底清潔。飛利浦建議每個月至少徹底清潔電鬍刀一次。請參閱使用手冊，瞭解詳細資料。

何時應更換 Quick Clean Pod 補充匣

有幾個因素會影響清潔液消耗的速度。其中包括清潔頻率、溫度和其他導致液體蒸發的環境因素。

當您需要更換 Quick Clean Pod 補充匣時，小視窗 (如下圖所示) 會變色。

下表簡略說明每個補充匣的清潔循環，以及需要更換的頻率，這將視您使用 Quick Clean Pod 的頻率而定。
 
清潔電鬍刀的頻率每個補充匣的清潔循環次數

需要更換補充匣的頻率 (平均而言)

每天約 30每月
每週數次約 20每 2 個月
每週約 13每 3 個月
每月約 3 每 3 個月

如何更換 Quick Clean Pod 補充匣

需要更換 Quick Clean Pod 補充匣時，請參閱下方的說明與圖示。
  1. 扭轉並取下飛利浦 Quick Clean Pod 的頂蓋。
  2. 取出舊的補充匣，倒掉任何殘留的清潔液 (可以安心棄置於水槽中)。請根據當地法規回收空的補充匣。
  3. 取下新補充匣的蓋子，然後拉開封膜。
  4. 將補充匣的握把向下壓，以斷開彈簧鉤。
  5. 使用握把抬起新的補充匣，然後將其放入 Quick Clean Pod 中。
  6. 將頂蓋放回 Quick Clean Pod 上，並旋轉直到穩固裝上為止。
您的 Quick Clean Pod 現已可供使用。

如果您需要 Quick Clean Pod 的替換補充匣，請按一下這裡

何時應更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣

有幾個因素會影響清潔液消耗的速度。其中包括清潔頻率、溫度和其他導致液體蒸發的環境因素。

當您需要更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣時，清潔系統上會開始閃爍橘色符號與兩個箭頭。

如何更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣

需要更換 SmartClean 智慧型清洗系統補充匣時，請參閱下方的說明與圖示。
  1. 緊緊握住 SmartClean 智慧型清洗系統，然後按下側面的按鈕。讓系統升高，露出補充匣插槽。
  2. 拉出舊的補充匣，倒掉任何殘留的清潔液 (可以安心棄置於水槽中)。請根據當地法規回收空的補充匣。
  3. 從新補充匣的上方取下封膜，並將其卡入插槽中。
  4. 壓下 SmartClean 智慧型清洗系統的機體，關閉補充匣室。向下壓，直到聽見「喀」一聲。這表示補充匣室已關妥。
您的 SmartClean 智慧型清洗系統現已可供使用。

如果您需要 SmartClean 智慧型清洗系統的替換補充匣，請按一下這裡

