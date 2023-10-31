搜尋字眼

如何取下飛利浦電鬍刀的刀頭？

更新於 2023 年 11 月 23 日
如需取下並重新安裝飛利浦電鬍刀 (有時稱為電動刮鬍刀) 的刀頭，請參閱以下資訊。

若要進行例行深層清潔和更換刀頭，您需要知道如何取下和裝回刀頭。這是讓飛利浦電鬍刀維持良好運作狀態的必要步驟。

請注意：下方圖片可能與您的飛利浦電鬍刀型號不同，但適用相同原則。如需電鬍刀的特定說明，請參閱使用手冊。

認識您的電鬍刀

重要：雖然大部分的飛利浦電鬍刀型號都防水，但部分型號不防水。本文中的清潔說明僅適用於防水電鬍刀。若要瞭解您的電鬍刀是否防水，請參閱使用手冊，或查看電鬍刀握把上是否有水龍頭或浴缸/淋浴間的小符號。

請參閱下圖 A 和 B，以瞭解飛利浦電鬍刀的哪些部分可以拆卸。這是飛利浦電鬍刀最常見的兩種類型，但個別型號可能略有不同。

下方編號清單會指出每個零件所用的名稱。2 號和 3 號構成飛利浦電鬍刀的刀頭。

圖 A (配有固定環的電鬍刀)：
  1. 刀頭固定座
  2. 刀網 
  3. 刀具 
  4. 固定環
  5. 附毛髮收集室的電鬍刀組
  6. 電鬍刀握把
  7. 開/關按鈕
  8. 使用者介面 (依機型而異)
圖 B (配有固定架的電鬍刀)： 
  1. 刀頭固定座
  2. 刀網 
  3. 刀具 
  4. 固定架
  5. 毛髮收集室
  6. 開/關按鈕

 

配有固定環的電鬍刀

本節資訊適用於所有飛利浦電鬍刀，其個別塑膠環與金屬環可將刀頭固定至定位。

請將電鬍刀從電源插座拔除，並確定在開始前已關閉電源。如要更換新的刀頭，可以跳過步驟 4-7。
  1. 從電鬍刀頂端的電鬍刀組上取下刀頭固定座。視型號而定，您可以按下電鬍刀組正面的按鈕將其打開，然後從鉸鏈中取出，或直接從電鬍刀組拉出刀頭固定座。
  2. 以逆時針方向扭轉每個固定環以將其鬆開。
  3. 將刀頭從刀頭固定座中取出。
  4. 從刀網上拆下刀具。備註：每個刀具和刀網構成獨立刀組，請避免混用。
  5. 用溫水沖洗刀具。
  6. 用溫水沖洗刀網。
  7. 將每個刀具放回其刀網中。
  8. 將刀頭固定座倒置，重新裝上刀頭且刀網的頂端朝下。
  9. 將固定環放在刀頭上方。您用來抓住並扭轉固定環的小突起處應朝上。
  10. 以順時針方向旋轉固定環，將刀頭鎖至定位。
將刀頭固定座裝回電鬍刀上。如已清潔刀頭，請在下次刮鬍前讓其風乾。如果毛髮收集室中有累積的毛髮，請用流動的自來水沖洗。

配有固定架的電鬍刀

本節資訊適用於所有飛利浦電鬍刀，其塑膠框或固定架可將刀頭固定至定位。
請將電鬍刀從電源插座拔除，並確定在開始前已關閉電源。如要更換新的刀頭，可以跳過步驟 5-6。
  1. 將刀頭固定座從電鬍刀的握把上取下。
  2. 以逆時針方向轉動固定架上的轉盤以將其解鎖 (1)，然後將其提起 (2)。
  3. 將刀頭從固定座中取出。
  4. 從刀網上拆下刀具。備註：每個刀具和刀網構成獨立刀組，請避免混用。
  5. 如需清潔電鬍刀，請用溫水沖洗每個刀具和刀網。
  6. 將每個刀具放回其刀網中。
  7. 將刀頭固定座倒置，重新裝上刀頭且刀網的頂端朝下。
  8. 將固定架裝到刀頭上，並將轉盤朝上 (1)，然後轉動轉盤，將固定架鎖至定位 (2)。
將刀頭固定座裝回電鬍刀上。如已清潔刀頭，請在下次刮鬍前讓其風乾。  如果毛髮收集室中有累積的毛髮，請用流動的自來水沖洗。
 

更換刀頭之後

如果最近剛更換新的飛利浦電鬍刀刀頭，使用新刀頭刮鬍時，皮膚可能會感到輕微不適。

請給肌膚大約 21 天的時間來適應刀頭。如果出現紅腫或感到刺痛，請考慮使用溫和無酒精的乳液來舒緩刮鬍後的肌膚。
 

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

