刀頭固定座 刀網 刀具 固定環 附毛髮收集室的電鬍刀組 電鬍刀握把 開/關按鈕 使用者介面 (依機型而異)

刀頭固定座 刀網 刀具 固定架 毛髮收集室 開/關按鈕

雖然大部分的飛利浦電鬍刀型號都防水，但部分型號不防水。本文中的清潔說明僅適用於防水電鬍刀。若要瞭解您的電鬍刀是否防水，請參閱使用手冊，或查看電鬍刀握把上是否有水龍頭或浴缸/淋浴間的小符號。請參閱下圖 A 和 B，以瞭解飛利浦電鬍刀的哪些部分可以拆卸。這是飛利浦電鬍刀最常見的兩種類型，但個別型號可能略有不同。下方編號清單會指出每個零件所用的名稱。2 號和 3 號構成飛利浦電鬍刀的刀頭。