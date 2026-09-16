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Air conditioning

Air conditioning (4)

1 - 4 of 4 results
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Split air conditioning

  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
Split Air Conditioner

FAC09CBCB5KBA4H/90
  • WiFi Intelligent Control
  • Cold Plasma
  • Turbo Cooling
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  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
Split Air Conditioner

FAC24CDCB5KBA1H/90
  • WiFi Intelligent Control
  • Cold Plasma
  • Turbo Cooling
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  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
Split Air Conditioner

FAC18CDCB5KBA1H/90
  • WiFi Intelligent Control
  • Cold Plasma
  • Turbo Cooling
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  • Philips Cb5 wall-mounted AC

Philips Cb5 wall-mounted AC
Split Air Conditioner

FAC12CBCB5KBA2H/90
  • WiFi Intelligent Control
  • Cold Plasma
  • Turbo Cooling
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