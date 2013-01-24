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無線耳機

TASH402BK/00
  • 保持涼爽， 保持涼爽， 保持涼爽，
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    NULL 無線耳機

    TASH402BK/00

    保持涼爽，

    這款無線防汗耳罩式運動耳機讓您創出個人佳績。設計輕巧而舒適，一次充電即可提供 20 小時的播放時間。耳罩軟墊觸感清涼，讓您在劇烈運動中保持專注。 查看各種好處

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    保持涼爽，

    這款無線防汗耳罩式運動耳機讓您創出個人佳績。設計輕巧而舒適，一次充電即可提供 20 小時的播放時間。耳罩軟墊觸感清涼，讓您在劇烈運動中保持專注。 查看各種好處

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    這款無線防汗耳罩式運動耳機讓您創出個人佳績。設計輕巧而舒適，一次充電即可提供 20 小時的播放時間。耳罩軟墊觸感清涼，讓您在劇烈運動中保持專注。 查看各種好處

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    這款無線防汗耳罩式運動耳機讓您創出個人佳績。設計輕巧而舒適，一次充電即可提供 20 小時的播放時間。耳罩軟墊觸感清涼，讓您在劇烈運動中保持專注。 查看各種好處

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      保持涼爽，

      無懼高溫。

      • 40 毫米驅動器/密封式
      • 耳罩式
      • 防汗/防水

      20 小時播放時間。

      此款耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您在運動過程中隨心所欲欣賞音樂。

      40 毫米釹合金音效技術驅動器

      讓您的運動播放清單帶領您更進一步。經過精心調校的 40 毫米釹合金音效技術驅動器可為您帶來震撼低音效果。密閉型結構可提供極佳被動式噪音阻隔功能。您可以隨意調高音量而不干擾他人。

      透氣耳罩軟墊，輕鬆拆洗

      柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。

      內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

      聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

      涼爽耳罩，盡情訓練，持續有型。

      柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。

      細膩的聲音，強勁低音，極佳被動式噪音阻隔功能

      插上經過精確調準的 40 毫米驅動器，進入充滿如水晶般清晰自然的音效世界。運動耳機以謹慎的設計方式，不論聆聽什麼音樂，都可以為您帶來清澈、豐富細膩的自然音效。

      超薄摺疊設計，容易收納

      超薄摺疊耳罩更容易收納

      IPX4 防濺防汗

      這款運動耳機配備 IPX4 防濺等級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水。即使在雨天，您也可以盡情訓練。

      快速充電。充電 10 分鐘，播放 2 小時

      如果您需要加速充電，快速充電可以在充電 10 分鐘後，為您提供 2 小時的播放時間。

      時尚設計，超薄折疊耳罩

      時尚設計無論在您想展示個人風格還是在健身後與朋友聚會時，超薄折疊耳罩都能輕鬆收納。

      智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

      簡單易用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話和調節音量。完全無需操作您的智能手機耳機。您打開藍牙的瞬間便可即時配對。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        語音線圈
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        音效增強
        • 回聲控制
        • 降噪功能
        阻抗
        32Ohm
        喇叭直徑
        40 毫米
        振動膜
        PET
        類型
        動態

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 接聽電話/結束通話

      • 配件

        快速入門指南
        快速入門指南
        USB 線
        隨附以便充電

      • 電源

        可重複充電
        音樂播放時間
        20  hr
        電池重量
        2.5 克
        電池類別
        鋰聚合物

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品尺寸

        高度
        18  厘米
        寬度
        17  厘米
        深度
        4.5  厘米
        重量
        0.17  千克

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        22.5  厘米
        寬度
        19.5  厘米
        深度
        5  厘米
        總重量
        0.28  千克
        淨重
        0.179  千克
        皮重
        0.101  千克
        EAN
        48 95229 10088 6

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        22.1  厘米
        寬度
        17.6  厘米
        高度
        24  厘米
        總重量
        1.02  千克
        淨重
        0.537  千克
        皮重
        0.483  千克
        GTIN
        1 48 95229 10088 3

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