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  • 保持涼爽， 保持涼爽， 保持涼爽，

    無線耳機

    TASH402LF/00

    保持涼爽，

    這款無線防汗耳罩式運動耳機讓您創出個人佳績。設計輕巧而舒適，一次充電即可提供 20 小時的播放時間。耳罩軟墊觸感清涼，讓您在劇烈運動中保持專注。

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    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    無線耳機

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    保持涼爽，

    無懼高溫。

    • 40 毫米驅動器/密封式
    • 耳罩式
    • 防汗/防水

    20 小時播放時間。

    此款耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您在運動過程中隨心所欲欣賞音樂。

    40 毫米釹合金音效技術驅動器

    讓您的運動播放清單帶領您更進一步。經過精心調校的 40 毫米釹合金音效技術驅動器可為您帶來震撼低音效果。密閉型結構可提供極佳被動式噪音阻隔功能。您可以隨意調高音量而不干擾他人。

    透氣耳罩軟墊，輕鬆拆洗

    柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

    涼爽耳罩，盡情訓練，持續有型。

    柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。

    細膩的聲音，強勁低音，極佳被動式噪音阻隔功能

    插上經過精確調準的 40 毫米驅動器，進入充滿如水晶般清晰自然的音效世界。運動耳機以謹慎的設計方式，不論聆聽什麼音樂，都可以為您帶來清澈、豐富細膩的自然音效。

    超薄摺疊設計，容易收納

    超薄摺疊耳罩更容易收納

    IPX4 防濺防汗

    這款運動耳機配備 IPX4 防濺等級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水。即使在雨天，您也可以盡情訓練。

    快速充電。充電 10 分鐘，播放 2 小時

    如果您需要加速充電，快速充電可以在充電 10 分鐘後，為您提供 2 小時的播放時間。

    時尚設計，超薄折疊耳罩

    時尚設計無論在您想展示個人風格還是在健身後與朋友聚會時，超薄折疊耳罩都能輕鬆收納。

    智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

    簡單易用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話和調節音量。完全無需操作您的智能手機耳機。您打開藍牙的瞬間便可即時配對。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

    技術規格

    • 聲音

      音效增強
      • 回聲控制
      • 降噪功能
      喇叭直徑
      40mm
      振動膜
      PET
      阻抗
      32Ohm
      磁鐵類型
      語音線圈
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      敏感度
      90  分貝
      類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      22.1  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      17.6  厘米
      總重量
      1.02  kg
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10090 6
      淨重
      0.537  kg
      淨重
      0.483  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 通話保留
      • 接聽電話/結束通話
      音量控制

    • 電源

      可重複充電
      電池類別
      鋰聚合物
      音樂播放時間
      20  小時
      電池重量
      2.5

    • 包裝尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10090 9
      總重量
      0.28  kg
      淨重
      0.179  kg
      淨重
      0.101  kg

    • 產品尺寸

      高度
      18  厘米
      寬度
      17  厘米
      深度
      4.5  厘米
      重量
      0.17  kg

    • 配件

      快速入門指南
      快速入門指南
      USB 線
      隨附以便充電

    • 設計

      顏色
      碳灰色及碳黑色

    Badge-D2C

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