無線耳機
保持涼爽，
這款無線防汗耳罩式運動耳機讓您創出個人佳績。設計輕巧而舒適，一次充電即可提供 20 小時的播放時間。耳罩軟墊觸感清涼，讓您在劇烈運動中保持專注。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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20 小時播放時間。
此款耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您在運動過程中隨心所欲欣賞音樂。
40 毫米釹合金音效技術驅動器
讓您的運動播放清單帶領您更進一步。經過精心調校的 40 毫米釹合金音效技術驅動器可為您帶來震撼低音效果。密閉型結構可提供極佳被動式噪音阻隔功能。您可以隨意調高音量而不干擾他人。
透氣耳罩軟墊，輕鬆拆洗
柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
涼爽耳罩，盡情訓練，持續有型。
柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。
細膩的聲音，強勁低音，極佳被動式噪音阻隔功能
插上經過精確調準的 40 毫米驅動器，進入充滿如水晶般清晰自然的音效世界。運動耳機以謹慎的設計方式，不論聆聽什麼音樂，都可以為您帶來清澈、豐富細膩的自然音效。
IPX4 防濺防汗
這款運動耳機配備 IPX4 防濺等級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水。即使在雨天，您也可以盡情訓練。
快速充電。充電 10 分鐘，播放 2 小時
如果您需要加速充電，快速充電可以在充電 10 分鐘後，為您提供 2 小時的播放時間。
時尚設計，超薄折疊耳罩
時尚設計無論在您想展示個人風格還是在健身後與朋友聚會時，超薄折疊耳罩都能輕鬆收納。
智能配對，自動尋找您的藍牙裝置
簡單易用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話和調節音量。完全無需操作您的智能手機耳機。您打開藍牙的瞬間便可即時配對。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
技術規格
-
聲音
- 音效增強
-
- 喇叭直徑
-
40mm
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
32Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 語音線圈
-
銅
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 敏感度
-
90
分貝
- 類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.0
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
22.1
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
17.6
厘米
- 總重量
-
1.02
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10090 6
- 淨重
-
0.537
kg
- 淨重
-
0.483
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
- 音量控制
-
是
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池類別
-
鋰聚合物
- 音樂播放時間
-
20
小時
- 電池重量
-
2.5
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10090 9
- 總重量
-
0.28
kg
- 淨重
-
0.179
kg
- 淨重
-
0.101
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
18
厘米
- 寬度
-
17
厘米
- 深度
-
4.5
厘米
- 重量
-
0.17
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
快速入門指南
- USB 線
-
隨附以便充電
-
設計
- 顏色
-
碳灰色及碳黑色
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