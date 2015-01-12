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Discontinued

Headphones with mic

SHL3265BK/00

Available in

Black
Black
Black
Black
Black and gold
Black and gold
Blue
Blue
Red
Red

High impact bass crisp details

The SHL3265 delivers performance for aspiring DJs. 40mm neodymium drivers offer dynamic bass, while changeable earshells rotate 165° for easy monitoring. Equipped for 2000mW power, the headphones are distortion free even at high volumes.

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High impact bass crisp details

  • 40mm drivers/closed-back

  • On-ear

  • Breathable ear cushions

  • Compact folding

Closed type acoustics provide good sound isolation

Closed type acoustics provide good sound isolation

Closed-back system blocks out ambient noise for immersive listening

40mm speaker drivers for powerful and dynamic sound

40mm speaker drivers for powerful and dynamic sound

40mm neodymium speaker drivers deliver excellent sound clarity with high impact bass.

Tested with 12,000 cable bends for assured durability

Technical Specifications

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