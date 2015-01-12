Discontinued
SHL3265BK/00
Available in
High impact bass crisp details
The SHL3265 delivers performance for aspiring DJs. 40mm neodymium drivers offer dynamic bass, while changeable earshells rotate 165° for easy monitoring. Equipped for 2000mW power, the headphones are distortion free even at high volumes.
40mm drivers/closed-back
On-ear
Breathable ear cushions
Compact folding
Closed-back system blocks out ambient noise for immersive listening
40mm neodymium speaker drivers deliver excellent sound clarity with high impact bass.