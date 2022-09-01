Sonicare 應用程式給您輔導和進度報告

DiamondClean 9000 在定期牙科檢查之間提供您所需要的指引，助您改善及保持健康的刷牙習慣。內置智能感應器會在您用力過度時通知您，而將刷牙體驗連接到 Sonicare 應用程式，即可透過個人化的進度報告保持狀態，了解您在一段時間內的改善程度。