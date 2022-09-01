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    Sonic electric toothbrush DiamondClean 9000 系列 星鑽節日限定版

    HX9911/87

    優雅亮白笑容

    與法國設計師匠心設計，將奢雅流星融入牙刷手柄及配件設計，打造亮白牙齒和健康口腔。內置壓力感應器，當刷牙力度過大時，以震動手柄提醒使用者；配備 4 種模式和 3 種強度選擇，透過藍牙連接 Sonicare App應用程式操作，提供個人化刷牙指導及進度報告中獲得個人化刷牙體驗。

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    可選顏色:

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    建議零售價: HK$1,698.00

    Sonic electric toothbrush DiamondClean 9000 系列 星鑽節日限定版

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    優雅亮白笑容

    只需 3 天即可帶來更潔白的牙齒*

    • 連接應用程式，記錄進度
    • 內置壓力感應器
    • 智能刷頭與刷牙模式配對
    • 4 個模式，3 段牙刷力度
    頂級刷牙體驗

    頂級刷牙體驗

    DiamondClean 9000 擁有矚目設計，締造符合人體工學的非凡刷牙體驗。限量版設計從幸運星汲取靈感，將其融入手柄和玻璃杯充電器。設計精美的星星旅行袋，隨時隨地伴您左右。

    從 4 種模式和 3 種強度中獲得個人化刷牙體驗

    從 4 種模式和 3 種強度中獲得個人化刷牙體驗

    可選擇 4 種刷牙模式：清潔模式讓您的日常清潔更徹底，亮白+可令笑容更燦爛，牙齦健康則可輕柔地沿著牙齦邊緣有效地**清潔，深層清潔+徹底深層清潔。3 段強度設定，從低至高，讓您提升效能或更呵護敏感牙齦。刷頭保持牙齒潔淨，帶來更亮麗的笑容。

    更完美的日常清潔及潔白效果

    更完美的日常清潔及潔白效果

    我們的 W3 Premium White 刷頭帶來您可看到和感受到的深層清潔和亮白。可去除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜。

    先進 Sonicare 技術，帶來強勁而呵護的潔淨效果

    先進 Sonicare 技術，帶來強勁而呵護的潔淨效果

    強力的聲波震動技術，每分鐘刷動 62,000 次，能在牙縫中和牙齦線上激起去除牙菌膜的泡沫。

    只需 3 天即可帶來更潔白的牙齒*

    先進 Sonicare 技術令您笑容更燦爛。具備拋光功能的刷毛可在 3 天內去除高達 100% 牙菌斑，令牙齒明顯變得更潔白。

    Sonicare 應用程式給您輔導和進度報告

    DiamondClean 9000 在定期牙科檢查之間提供您所需要的指引，助您改善及保持健康的刷牙習慣。內置智能感應器會在您用力過度時通知您，而將刷牙體驗連接到 Sonicare 應用程式，即可透過個人化的進度報告保持狀態，了解您在一段時間內的改善程度。

    技術規格

    • 連接

      藍牙無線技術
      連接牙刷應用程式

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      電池
      可重複充電
      操作時間（從完全充電到沒電）
      14 天***
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      漸變紫色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 兼容性

      Android 兼容性
      • Android 手機
      • 支援藍牙 4.0 的平板電腦
      兼容 iOS 裝置
      • 第三代 iPad 或以上
      • iPhone 4S 或以上版本
      • 兼容 iOS7 或以上版本
      • （使用 iOS7 或以上的操作系統）

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      兼容手柄
      簡便扣合式刷頭
      更換刷頭提示
      時刻確保最佳效果

    • 內含物件

      手柄
      1 個 DiamondClean 9000 設計師版
      刷頭
      2 個 W3 Premium White 刷頭
      玻璃杯充電
      1 個設計師版本
      充電底座和定位器
      1
      旅行收納袋
      1 個設計師版本

    • 清潔效能

      效能
      可清除多達 10 倍牙菌膜*
      計時器
      刷牙速度調節器及智能計時器
      力度感應
      震動手柄提醒使用者

    • 模式

      3 段強度
      低、中、高
      清潔
      日常清潔效果出眾
      深層清潔+
      加倍深層清潔
      牙齦健康
      加強臼齒清潔
      亮白+
      去除牙齒表面污漬

    • 智能感測器技術

      BrushSync 刷頭更換提示
      • 隨時知道
      • 何時要更換刷頭
      力度感應
      提醒使用者減低刷牙時的力度

    Badge-D2C

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