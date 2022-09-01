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優雅亮白笑容
與法國設計師匠心設計，將奢雅流星融入牙刷手柄及配件設計，打造亮白牙齒和健康口腔。內置壓力感應器，當刷牙力度過大時，以震動手柄提醒使用者；配備 4 種模式和 3 種強度選擇，透過藍牙連接 Sonicare App應用程式操作，提供個人化刷牙指導及進度報告中獲得個人化刷牙體驗。查看各種好處
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DiamondClean 9000 擁有矚目設計，締造符合人體工學的非凡刷牙體驗。限量版設計從幸運星汲取靈感，將其融入手柄和玻璃杯充電器。設計精美的星星旅行袋，隨時隨地伴您左右。
可選擇 4 種刷牙模式：清潔模式讓您的日常清潔更徹底，亮白+可令笑容更燦爛，牙齦健康則可輕柔地沿著牙齦邊緣有效地**清潔，深層清潔+徹底深層清潔。3 段強度設定，從低至高，讓您提升效能或更呵護敏感牙齦。刷頭保持牙齒潔淨，帶來更亮麗的笑容。
我們的 W3 Premium White 刷頭帶來您可看到和感受到的深層清潔和亮白。可去除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜。
強力的聲波震動技術，每分鐘刷動 62,000 次，能在牙縫中和牙齦線上激起去除牙菌膜的泡沫。
先進 Sonicare 技術令您笑容更燦爛。具備拋光功能的刷毛可在 3 天內去除高達 100% 牙菌斑，令牙齒明顯變得更潔白。
DiamondClean 9000 在定期牙科檢查之間提供您所需要的指引，助您改善及保持健康的刷牙習慣。內置智能感應器會在您用力過度時通知您，而將刷牙體驗連接到 Sonicare 應用程式，即可透過個人化的進度報告保持狀態，了解您在一段時間內的改善程度。
連接
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
智能感測器技術
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