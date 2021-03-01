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讓您獲得更白、更健康的牙齒
Philips 優雅的聲波電動牙刷系列中，具備最出色潔白效果的 Sonicare。切換至 Philips Sonicare。查看各種好處
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使用 C3 智能清潔刷頭，享受最深層的清潔效果。柔軟靈活的刷毛經過精心設計，能夠順應您的牙齒輪廓彎曲，將接觸的表面範圍提高至 4 倍**，並在難以觸及的部位清除多達 10 倍的牙菌膜。
C3 智能清潔刷頭經過專門設計，為您帶來前所未有最深層的清潔效果。柔軟的彈性側面和刷毛完美地順應您的牙齒輪廓彎曲，將接觸的表面範圍提高至 4 倍，有助針對難以觸及的部位進行清潔*。
DiamondClean 9000 在定期牙科檢查之間提供您所需要的指引，助您改善及保持健康的刷牙習慣。內置智能感應器會在您用力過度時通知您，而將刷牙體驗連接到 Sonicare 應用程式，即可透過個人化的進度報告保持狀態，了解您在一段時間內的改善程度。
DiamondClean 9000 設有清潔、亮白+、牙齦健康及深層清潔+ 模式，以照顧您的潔齒需求。清潔模式讓您的日常清潔更徹底、亮白+ 可去除牙菌斑、牙齦健康則可輕柔地沿著牙齦邊緣清潔，而深層清潔+ 則徹底深層清潔。備有三段牙刷力度讓您自由選擇，較高強度清潔更徹底，而較低強度則適合容易敏感的口腔。
智能刷頭可確保您正在使用正確的模式及牙刷力度，以達至最佳清潔效果。例如當您使用 W3 Premium White 智能亮白刷頭，DiamondClean 9000 的 BrushSync 技術會自動將刷頭與亮白+ 模式同步，助您美白牙齒。
您可能不會注意到自己刷牙力度過大，但您的 DiamondClean 9000 會提醒您。如果您需要減輕力度，牙刷會發出有規律的聲音。這提醒您讓刷頭發揮作用。10 人中有 7 人認為這項功能有助他們更有效地刷牙。
所有刷頭在使用一段時間後都會磨損，因此您需要留意您的刷頭狀況，以確保您仍能有效地清潔牙齒。我們的 BrushSync 技術會追蹤您的刷頭使用了多長的時間，以及您刷牙的力度大小。需要更換時，刷柄上的 BrushSync 刷頭更換提示和嗶聲會提醒您。
在一般使用情況下，DiamondClean 9000 充電一次能使用長達兩週的時間。
連接
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
智能感測器技術
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