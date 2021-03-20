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    DiamondClean 9000 聲波震動牙刷，附應用程式

    HX9912/40

    讓您獲得更白、更健康的牙齒

    Philips 優雅的聲波電動牙刷系列中，具備最出色潔白效果的 Sonicare。切換至 Philips Sonicare。

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    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,108.00

    DiamondClean 9000 聲波震動牙刷，附應用程式

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    讓您獲得更白、更健康的牙齒

    只需一天即可帶來更潔白的牙齒*

    • 智能連接，輕鬆潔齒
    • 內置壓力感應器
    • 智能刷頭與刷牙模式配對
    • 4 個模式，3 段牙刷力度
    去除多達 10 倍牙菌膜*，更深層清潔

    去除多達 10 倍牙菌膜*，更深層清潔

    使用 C3 智能清潔刷頭，享受最深層的清潔效果。柔軟靈活的刷毛經過精心設計，能夠順應您的牙齒輪廓彎曲，將接觸的表面範圍提高至 4 倍**，並在難以觸及的部位清除多達 10 倍的牙菌膜。

    強力清除牙菌膜，同時呵護您的牙齦

    強力清除牙菌膜，同時呵護您的牙齦

    C3 智能清潔刷頭經過專門設計，為您帶來前所未有最深層的清潔效果。柔軟的彈性側面和刷毛完美地順應您的牙齒輪廓彎曲，將接觸的表面範圍提高至 4 倍，有助針對難以觸及的部位進行清潔*。

    養成健康習慣，持之以恆

    養成健康習慣，持之以恆

    DiamondClean 9000 在定期牙科檢查之間提供您所需要的指引，助您改善及保持健康的刷牙習慣。內置智能感應器會在您用力過度時通知您，而將刷牙體驗連接到 Sonicare 應用程式，即可透過個人化的進度報告保持狀態，了解您在一段時間內的改善程度。

    個人化的刷牙體驗

    個人化的刷牙體驗

    DiamondClean 9000 設有清潔、亮白+、牙齦健康及深層清潔+ 模式，以照顧您的潔齒需求。清潔模式讓您的日常清潔更徹底、亮白+ 可去除牙菌斑、牙齦健康則可輕柔地沿著牙齦邊緣清潔，而深層清潔+ 徹底深層清潔。備有三段牙刷力度讓您自由選擇，較高強度清潔更徹底，而較低強度則適合容易敏感的口腔。

    BrushSync 自動為您選擇最佳模式

    BrushSync 自動為您選擇最佳模式

    智能刷頭可確保您正在使用正確的模式及牙刷力度，以達至最佳清潔效果。例如當您使用 W3 Premium White 智能亮白刷頭，DiamondClean 9000 的 BrushSync 技術會自動將刷頭與亮白+ 模式同步，助您美白牙齒。

    當您按壓力度過大時提醒您

    當您按壓力度過大時提醒您

    您可能不會注意到自己刷牙力度過大，但您的 DiamondClean 9000 會提醒您。如果您需要減輕力度，牙刷會發出有規律的聲音。這提醒您讓刷頭發揮作用。10 人中有 7 人認為這項功能有助他們更有效地刷牙。

    隨時知道何時要更換刷頭

    隨時知道何時要更換刷頭

    所有刷頭在使用一段時間後都會磨損，因此您需要留意您的刷頭狀況，以確保您仍能有效地清潔牙齒。我們的 BrushSync 技術會追蹤您的刷頭使用了多長的時間，以及您刷牙的力度大小。需要更換時，刷柄上的 BrushSync 刷頭更換提示和嗶聲會提醒您。

    輕鬆充電，時尚外觀

    輕鬆充電，時尚外觀

    在一般使用情況下，DiamondClean 9000 充電一次能使用長達兩週的時間。

    技術規格

    • 連接

      藍牙無線技術
      連接牙刷應用程式

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      操作時間（從完全充電到沒電）
      14 天***
      電池
      可重複充電
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      粉紅色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 兼容性

      Android 兼容性
      • Android 手機
      • 支援藍牙 4.0 的平板電腦
      兼容 iOS 裝置
      • 第三代 iPad 或以上
      • iPhone 4S 或以上版本
      • 兼容 iOS7 或以上版本
      • （使用 iOS7 或以上的操作系統）

    • 方便易用

      手柄
      人體工學設計
      兼容手柄
      簡便扣合式刷頭
      更換刷頭提示
      • 時刻確保最佳效果
      • 更換刷頭提示亮起

    • 內含物件

      手柄
      1 個 DiamondClean 9000
      刷頭
      • 1 個 C3 智能清潔刷頭
      • 1 個 W2 最佳美白
      旅行收納盒
      USB 旅行充電收藏盒
      玻璃杯充電
      1
      充電底座
      1

    • 清潔效能

      效能
      可清除多達 10 倍牙菌膜*
      美白效果
      一天即可令牙齒更潔白*
      速度
      每分鐘刷動高達 62000 次
      計時器
      刷牙速度調節器及智能計時器
      力度感應
      震動手柄提醒使用者

    • 模式

      3 段強度
      清潔
      日常清潔效果出眾
      深層清潔+
      加倍深層清潔
      牙齦健康
      加強臼齒清潔
      亮白+
      去除牙齒表面污漬

    • 智能感測器技術

      力度感應
      提醒使用者減低刷牙時的力度
      BrushSync 刷頭更換提示
      • 隨時知道
      • 何時要更換刷頭
      BrushSync 技術
      • 智能刷頭
      • 連接智能刷柄和

    Badge-D2C

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