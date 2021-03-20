隨時知道何時要更換刷頭

所有刷頭在使用一段時間後都會磨損，因此您需要留意您的刷頭狀況，以確保您仍能有效地清潔牙齒。我們的 BrushSync 技術會追蹤您的刷頭使用了多長的時間，以及您刷牙的力度大小。需要更換時，刷柄上的 BrushSync 刷頭更換提示和嗶聲會提醒您。