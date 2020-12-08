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S9000 Prestige

查看更多電鬚刨
Philips 頂尖科技

精密貼面
精巧舒適

 

精準俐落　剃出優越感
Philips S9000 Prestige 剃鬚刀頭
Philips 頂尖科技

精密貼面
精巧舒適

 
精準俐落　剃出優越感

飞利浦 S9000 Prestige 剃须刀，SP9880

貼面剃淨
極致溫和*

成為第一個複查該產品

Philips S9000 Prestige 電鬚刨可在皮膚上順滑移動，同時貼面去除每根毛髮，即使是剃除7日鬚依然得心應手。S9000 Prestige 是我們最出色的電鬚刨——每個細節都符合最高要求。
建議零售價: HK$7,288.00
*於德國 7 位理髮造型師及 108 位消費者，合共 756 個評價所得
飞利浦 S9000 Prestige 剃须刀，SP9880

貼面剃淨
極致溫和*

成為第一個複查該產品

Philips S9000 Prestige 電鬚刨可在皮膚上順滑移動，同時貼面去除每根毛髮，即使是剃除7日鬚依然得心應手。S9000 Prestige 是我們最出色的電鬚刨——每個細節都符合最高要求。
建議零售價: HK$7,288.00
*於德國 7 位理髮造型師及 108 位消費者，合共 756 個評價所得

納米科技精確切剃系統

 

以更鋒利持久的刀片，締造超貼面剃鬚效果


採用納米粒子強化刀片，使刀片更堅硬和持久鋒利，帶來高度準確、極致貼面的剃鬚效果。

至尊親膚舒適環

 

刀頭外環的順滑金屬塗層，讓您剃鬚時倍感順滑

 

剃鬚時倍感順滑、舒適無比。刀頭外環的塗層具極佳抗磨擦效果，可在皮膚上輕鬆流暢滑動，有效帶來最順滑溫和的剃鬚體驗。

鬍鬚密度智能感應

 

每秒偵測鬍鬚密度15次，根據鬍鬚密度，自動調節鬚刨到最佳剃鬚效能，即使是剃除7日鬚依然得心應手。

Qi無線充電技術

 

隨附Qi無線充電板，兼容其他Qi充電技術的裝置，充電從此輕鬆便捷。

納米科技精確切剃系統

Philips S9000 Prestige NanoTech 精密刀片

以更鋒利持久的刀片，締造超貼面剃鬚效果

 
採用納米粒子強化刀片，使刀片更堅硬和持久鋒利，帶來高度準確、極致貼面的剃鬚效果。

至尊親膚舒適環

Philips S9000 Prestige Superb SkinComfort 刀頭環

刀頭外環的順滑金屬塗層，讓您剃鬚時倍感順滑

 
剃鬚時倍感順滑、舒適無比。刀頭外環的塗層具極佳抗磨擦效果，可在皮膚上輕鬆流暢滑動，有效帶來最順滑溫和的剃鬚體驗。

鬍鬚密度智能感應

每秒偵測鬍鬚密度15次，根據鬍鬚密度，自動調節鬚刨到最佳剃鬚效能，即使是剃除7日鬚依然得心應手。

Qi無線充電技術

Philips S9000 Prestige Qi 充電墊
隨附Qi無線充電板，兼容其他Qi充電技術的裝置，充電從此輕鬆便捷。

獎項

Philips No1
Philips – 全球電鬚刨品牌No.1*

*資料來源: Euromonitor International Limited，根據2020年版本數據及除毛刀類別之定義，以零售銷售額計，研究進行時間為2020年11月

S9000 Prestige 套裝内包括什麼？

Philips S9000 Prestige SP9860 及配件
Philips S9000 Prestige 電鬚刨 SP9880/61，隨附Qi無線充電板，以及SmartClick修髮器，助您完美修剪鬢角。另附有控油潔面刷、眼部按摩頭、按摩滾輪以及尊貴皮質收納盒。
飞利浦 S9000 Prestige Qi 充电座

Qi 無線充電板

為電鬚刨的鋰離子電池充電。
飞利浦 S9000 Prestige 优质精美软袋

尊貴皮質收納盒

堅固的外殼有效保護電鬚刨及其他配件。
卡入式准确修剪器

修髮器

卡入式配件，有助修剪理想的鬍子造型和鬢角。
飞利浦卡入式洁面刷

控油潔面刷

使用 SmartClick 潔面刷深層清潔面部。
卡入式脸部按摩头

按摩滾輪

激活肌膚，讓您散發健康活力神采。
飞利浦卡入式眼部按摩头

明部按摩頭

為喚醒眼部周圍肌膚而設。
比較我們最佳的電鬚刨 S9000 Prestige 和其他 9000 系列電鬚刨
Philips S9000 Prestige 系列

SP9880/61

S9000 Prestige 系列

SP9880/61

HK$7,288.00*
我們最出色的電鬚刨，完美剃淨7日長鬚依然得心應手
比較功能
SP9863/14

S9000 Prestige 系列

SP9863/14

HK$3,998.00*
我們最出色的電鬚刨，完美剃淨7日長鬚依然得心應手
比較功能
SP9860/13

S9000 Prestige 系列

SP9860/13

HK$3,498.00*
我們最出色的電鬚刨，完美剃淨7日長鬚依然得心應手
比較功能
SP9820/12

S9000 Prestige 系列

SP9820/12

HK$2,998.00*
我們最出色的電鬚刨，完美剃淨7日長鬚依然得心應手
比較功能
S9751/33

S9000 系列

S9751/33

HK$4,098.00*
達至貼面及舒適的最佳平衡， 輕鬆剃淨3日鬚
比較功能

切剃效能：剃鬚系統
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★

緊貼面部輪廓：剃淨難以去除的毛髮
  • 360度全導向輪廓感應
  • 360度全導向輪廓感應
  • 360度全導向輪廓感應
  • 360度全導向輪廓感應
  • 8向輪廓感應

舒適程度：順滑剃鬚
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★

多功能性：靈活修鬚或造型
  • 修髮器
  • 潔面刷
  • 按摩滾輪
  • 眼部按摩頭
  • 修髮/ 修鬚造型刀頭
  • 潔面刷
  • 修髮器
  • 修髮器
  • 修髮/修鬚造型刀頭
  • 潔面刷

AquaTec乾濕剃鬚技術

電池：使用/充電時間
  • 1 小時 / 3 小時
  • 1 小時 / 3 小時
  • 1 小時 / 3 小時
  • 1 小時 / 1 小時
  • 50 分鐘 / 1 小時

100% 可水洗機身

隨附配件
  • Qi 無線充電板
  • 尊貴皮質收納盒
  • 尊貴禮盒包裝
  • Qi 無線充電板
  • 收納盒
  • Qi 無線充電板
  • 收納盒
  • 收納盒
  • SmartClean Plus 自動清洗/充電座
  • 收納盒
* 建議零售價

鬚刨配件

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