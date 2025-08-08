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  • 全日貼臉剃鬚，皮膚極致舒適 全日貼臉剃鬚，皮膚極致舒適 全日貼臉剃鬚，皮膚極致舒適

    i9000 Prestige Ultra 配備 SkinIQ Pro 技術的乾濕兩用電鬚刨

    XP9405/31

    3 獎項

    全日貼臉剃鬚，皮膚極致舒適

    Philips最創新的電鬚刨 Philips i9000 Prestige Ultra 系列配備三重 Lift & Cut 旋提科技系統，能剃淨鬚根，即使在最難剃的部位也能精準剃鬚，保持全日貼面的剃鬚效果。SkinIQ Pro 現能提供 5 種智能剃鬚模式，為皮膚帶來極致舒適體驗。

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    建議零售價: HK$3,898.00

    i9000 Prestige Ultra 配備 SkinIQ Pro 技術的乾濕兩用電鬚刨

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    全日貼臉剃鬚，皮膚極致舒適

    採用 SkinIQ Pro 技術

    • 三重 Lift & Cut 旋提科技
    • 納米科技雙重精鋼切剃刀片
    • 360° 全向精控刀頭
    • 雙重肌感壓力感應科技
    • 7 年保養*****
    貼根淨剃，全日潔整

    貼根淨剃，全日潔整

    我們專利的三重 Lift & Cut 旋提科技系統，可從根部輕柔微微提起毛髮，然後精準貼根淨剃鬍鬚短至 -0.08 毫米，不會割傷皮膚。達至極致貼臉的效果，全日保持臉部乾爽潔淨。

    即使在最難剃的部位也能精準剃鬚

    即使在最難剃的部位也能精準剃鬚

    靈活纖巧的新一代刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%**，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子對下部位難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。

    即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

    即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨

    360° 旋轉納米科技雙重精確切剃刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚，每一下可以剃除多 25% 的鬍鬚*。每分鐘輸出多達 800 萬次修剪動作，能精準高效地剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。

    由 AI 科技驅動，實現進階剃鬚效能與舒適感

    由 AI 科技驅動，實現進階剃鬚效能與舒適感

    雙重肌感壓力感應科技系統會亮起指示燈，為您使用的剃鬚壓力和動作的提供實時感應及分析剃鬚壓力，避免過度用力剃鬚為肌膚帶來紅腫或刺激，確保達至理想程度。為肌膚帶來更舒適的使用感受，同時發揮高效的剃鬚表現。

    50% 更滑順的滑動體驗***，帶來極致舒適感

    50% 更滑順的滑動體驗***，帶來極致舒適感

    糅合我們最先進的肌膚保護技術，配備親水性塗層，每平方厘米含有多達 50 萬顆微珠，帶來 50% 更順滑的滑動體驗***。減少摩擦，帶來極致舒適感。

    極致體驗，5 種智能剃鬚模式，貼心回應個人需要

    極致體驗，5 種智能剃鬚模式，貼心回應個人需要

    電鬚刨提供 5 種智能剃鬚模式，可因應功率和壓力進行調整，帶來個人化剃鬚體驗：一般模式適合日常使用；親膚模式適合敏感肌膚人士使用；強化模式適合濃密鬍鬚；泡沫模式適合濕剃；而個人定制模式可根據個人剃鬚需要自行定制。

    根據鬍鬚密度進行調節，令剃鬚無比輕鬆

    根據鬍鬚密度進行調節，令剃鬚無比輕鬆

    這款電鬚刨的智能感應器每秒可讀取 500 次鬍鬚密度，智能感應以致實時調節修剪效能，即使是濃密的鬍鬚也能應付自如，輕鬆地剃淨。

    實時追蹤剃鬚效能

    實時追蹤剃鬚效能

    將您的電鬚刨與我們的應用程式配對，養成良好的剃鬚習慣和技巧。體驗即時指導和個人化剃鬚習慣分析，助您每天保持最佳狀態。

    持久耐用：7 年保養*****

    持久耐用：7 年保養*****

    我們的電鬚刨以呵護肌膚和持久耐用為設計考量。自動研磨刀片採用太空級不銹鋼製成，每次替換均可提供長達 2 年的使用壽命。電池和摩打的壽命長達 7 年。

    1 分鐘完成深層清潔，帶來乾淨衛生的剃鬚體驗

    1 分鐘完成深層清潔，帶來乾淨衛生的剃鬚體驗

    與只使用清水清潔相比，我們的清洗座可以讓電鬚刨乾淨 10 倍****，只需一分鐘即可徹底清潔並潤滑您的電鬚刨，保持機身潔淨如新。清洗座機身纖巧，採用無線設計，方便隨處使用及收納。

    修剪鬍鬚和鬢角

    修剪鬍鬚和鬢角

    隨轉換即用修髮器親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。

    優越充電體驗

    優越充電體驗

    使用我們精密設計的充電座，1 小時即可為您的電鬚刨完全充電，期間時尚的燈環更會持續顯示充電狀態。時間不夠？只需為電鬚刨充電 5 分鐘，即可獲得一次完整剃鬚所需的電量。

    隨心所欲：濕剃、乾剃或配搭泡沫，無比舒爽暢快

    隨心所欲：濕剃、乾剃或配搭泡沫，無比舒爽暢快

    選擇切合所需的剃鬚體驗。我們的電鬚刨可 100% 防水，讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，甚至適合在淋浴時使用。

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    保護您的電鬚刨及配件

    保護您的電鬚刨及配件

    i9000 Prestige 系列電鬚刨隨附收納盒，方便攜帶或在不使用時妥善存放。

    持久耐用，面向未來

    持久耐用，面向未來

    所有 i9000 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝，刀片則由 100% 使用再生能源的工廠生產。

    技術規格

    • 配件

      附件
      精確修髮器
      Quick Clean Pod
      • 內附 1 個清潔濾盒
      旅行及收納
      收納盒
      設有指示燈的充電座

    • 軟件

      應用程式
      • GroomTribe
      • 可通過藍牙連接
      智能手機兼容性
      iPhone 及 Android™ 裝置

    • 電源

      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      電池類型
      鋰離子
      操作時間
      60 分鐘

    • 設計

      顏色
      漸黑色
      塗裝
      永恆典雅
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH91 更換
      7 年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      360° 全向精確靈活刀頭
      剃鬚系統
      • 三重刀片系統
      • 納米科技雙重精確切剃刀片
      SkinIQ Pro 技術
      • 雙重肌感壓力感應科技
      • Hydro SkinGlide 塗層
      • 鬍鬚密度智能感應
      • 五種智能剃鬚模式

    • 方便易用

      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      顯示
      • 百分比 % 電量顯示
      • 旅行鎖
      • 連接應用程式
      • 彩色 LCD 熒幕
      • 支援 13 種語言
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      • Quick Clean Pod

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 精確修髮器
      精確修髮器
    • Quick Clean Pod（連清潔濾盒）
      Quick Clean Pod（連清潔濾盒）

    格內其他項目

    • i9000 Prestige Ultra 電鬚刨
    • 精美收納袋
    • 充電支架
    • USB 線
    Badge-D2C

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    獎項

    • 與 Philips 3000 系列比較
    • *與上一代比較
    • **與沒有微珠的塗層比較
    • ***與於清潔濾盒加入清水比較
    • ****於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊

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