S1141/00
快速潔淨的剃鬚效果
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
27 片自動研磨刀片緊貼皮膚表面一致地剃除鬍鬚，每次都能締造順滑均勻的剃鬚效果。我們的自動研磨刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。
浮動刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，與肌膚保持均勻接觸，避免刮傷和割傷。
這款電鬚刨為多功能解決方案而設計，讓您可以同時用來剃除面部毛髮和頭髮
只需一按即可打開剃鬚刀頭，然後在流水下沖洗乾淨。
持久耐用的鎳氫電池充電 8 小時即可提供 40 分鐘的使用時間，足夠剃鬚約 13 次。
穩妥防滑。即使濕水使用，人體工學橡膠手柄依然穩妥舒適。
在流水下沖洗或在淋浴時剃鬚。IPX7 防水等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
告別電量耗盡的情況。電量指示燈讓您清楚看見低電量、電量耗盡或正在充電狀態。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
這款電鬚刨的包裝不含塑膠，採用 90% 可回收物料製造，同時我們的刀片生產設施則使用 100% 可再生電力。
剃鬚或旅行時保持剃鬚刀頭清潔安全。
配件
電源
設計
服務
剃鬚效能
方便易用
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。