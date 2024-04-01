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    Shaver 1000 Series 乾剃電鬚刨

    S1141/00

    快速潔淨的剃鬚效果

    Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.

    查看各種好處
    建議零售價: HK$338.00

    Shaver 1000 Series 乾剃電鬚刨

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    快速潔淨的剃鬚效果

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    • 一按即開
    PowerCut 強效切剃刀片帶來一致的潔淨剃鬚效果

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    27 片自動研磨刀片緊貼皮膚表面一致地剃除鬍鬚，每次都能締造順滑均勻的剃鬚效果。我們的自動研磨刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。

    4 向貼面刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

    4 向貼面刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適剃鬚體驗

    浮動刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，與肌膚保持均勻接觸，避免刮傷和割傷。

    適合剃頭髮

    適合剃頭髮

    這款電鬚刨為多功能解決方案而設計，讓您可以同時用來剃除面部毛髮和頭髮

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    只需一按即可打開剃鬚刀頭，然後在流水下沖洗乾淨。

    8 小時充電，即可無線使用 40 分鐘

    8 小時充電，即可無線使用 40 分鐘

    持久耐用的鎳氫電池充電 8 小時即可提供 40 分鐘的使用時間，足夠剃鬚約 13 次。

    人體力學設計握柄，操作舒適

    人體力學設計握柄，操作舒適

    穩妥防滑。即使濕水使用，人體工學橡膠手柄依然穩妥舒適。

    具備防水性能，方便清潔或在淋浴時使用

    具備防水性能，方便清潔或在淋浴時使用

    在流水下沖洗或在淋浴時剃鬚。IPX7 防水等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。

    電量指示燈在需要充電時一目了然

    電量指示燈在需要充電時一目了然

    告別電量耗盡的情況。電量指示燈讓您清楚看見低電量、電量耗盡或正在充電狀態。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    這款電鬚刨的包裝不含塑膠，採用 90% 可回收物料製造，同時我們的刀片生產設施則使用 100% 可再生電力。

    保護蓋可令剃鬚刀頭保持潔淨

    保護蓋可令剃鬚刀頭保持潔淨

    剃鬚或旅行時保持剃鬚刀頭清潔安全。

    技術規格

    • 配件

      保養
      保護蓋

    • 電源

      電池類型
      NiMH
      充電時間
      8 小時完成充電
      操作時間
      40 分鐘 / 剃鬚 13 次

    • 設計

      顏色
      幻影黑
      手柄
      人體工學設計手柄

    • 服務

      兩年保養
      替換刀頭
      每 2 年更換一次 SH30

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      4 向貼面刀頭
      剃鬚系統
      • PowerCut 強效切剃刀片系統
      • 27 片自動研磨刀片
      • 每分鐘 55,000 次切剃

    • 方便易用

      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
      顯示
      充電顯示
      清潔
      可水洗機身
      操作
      只限無線使用
      防水設計
      • 防水 IPX7
      • 可沐浴時使用

    Badge-D2C

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