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Philips Saeco Xelsis 超級全自動特濃咖啡機

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Philips Saeco Xelsis超級全自動特濃咖啡機

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Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF 檔案, 1.3 MB
  • 13 March 2026

使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品

  • PDF 檔案
  • 29 June 2026

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