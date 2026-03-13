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Philips Saeco Xelsis 超級全自動特濃咖啡機
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Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine - English (US)
使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品
意式特濃咖啡機除鈣劑
我的飛利浦義式咖啡機的滴盤很快就裝滿
我的飛利浦義式咖啡機的咖啡溫度不夠熱
我的飛利浦義式咖啡機無法開啟
我的飛利浦義式咖啡機無法製作優質奶泡
我無法從我的飛利浦義式咖啡機拆下沖煮裝置
我的飛利浦義式咖啡機水箱流不出水
我的飛利浦義式咖啡機沖煮裝置下方有咖啡粉
我的飛利浦義式咖啡機沒有沖煮咖啡即丟棄咖啡粉
我的飛利浦義式咖啡機發出噪音
我的飛利浦義式咖啡機煮出清淡如水的咖啡
我在飛利浦義式咖啡機上看到錯誤代碼
我的飛利浦義式咖啡機沒有流出咖啡
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