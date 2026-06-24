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我在飛利浦義式咖啡機上看到錯誤代碼
更新於 24 June 2026
如果您看到飛利浦義式咖啡機上出現錯誤代碼，例如 01、03、04、05、11、14 或 19，請參閱下列可能的原因和解決方案。
萬一出現上述以外的其他錯誤 (例如錯誤 02、10、15、22)，則您的咖啡機將需要維修。請與我們聯絡。
- 當您看到錯誤 01 時，這表示義式咖啡機中的咖啡研磨器因咖啡漏斗堵塞而無法正常運作。
為解決此問題，請疏通堵塞的咖啡漏斗 (使用咖啡匙或吸塵器清理，如下所述)：
1. 關閉咖啡機電源，然後等到咖啡機完全安靜 (您不會聽到咖啡機發出任何噪音)。這可能需要約 15 至 20 秒
2. 打開檢修門，取出沖煮裝置。
3. 打開預磨咖啡漏斗的蓋子，並將湯匙握把放入漏斗中。 如果沒有預磨咖啡漏斗，請將湯匙握把從下方插入咖啡漏斗
4. 上下移動握把，直到阻塞的咖啡粉掉落。這可能需要稍微施力。
5. 取出並用吸塵器清潔掉落的所有研磨咖啡
6. 接下來，將吸塵器吸頭置於咖啡漏斗出口上，並且用手包握住預磨咖啡漏斗。或可反向操作，將吸塵器置於頂端，蓋住咖啡漏斗底部。
7. 裝回沖煮裝置。接著開啟咖啡機並製作一杯義式濃縮咖啡。
8. 製作完義式濃縮咖啡後，請檢查漏斗是否依然保持無咖啡粉的狀態。若非如此，請重複疏通堵塞的程序。
請勿將水倒入或濺入咖啡豆槽，以免咖啡漏斗阻塞。
- 錯誤 03 代表沖煮裝置太髒，以致無法正常運作。若要解決此問題，請依下列說明清潔沖煮裝置：
1. 關閉咖啡機電源，然後等到咖啡機完全安靜 (您不會聽到咖啡機發出任何噪音)。這可能需要約 15 至 20 秒
2. 打開檢修門，取出沖煮裝置。
3. 用溫水徹底清洗沖煮裝置。然後，待其風乾後再放回。
- 當飛利浦義式咖啡機顯示錯誤代碼 E04 時，這表示沖煮裝置未正確放置。若要解決此問題，請開啟咖啡機檢修門，將沖煮裝置推入定位。沖煮裝置正確裝入後，您會聽到「喀噠」一聲。
- 若要解決此問題並釋放咖啡機內的多餘空氣，請遵循下列步驟：
1.關閉機器電源
2.清空水箱，並且取出 AquaClean 濾水器或任何其他濾水器
3.將水箱裝滿水後放回原位
4.重新開啟機器電源。當咖啡機加熱時，請選擇熱水，並讓 2 或 3 杯熱水量流出
如果您使用 AquaClean 濾水器，請依照以下額外步驟，確認濾水器已裝妥且安裝正確，以便使用：
1.甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2.將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3.將濾水器放回水箱內，並將水箱裝滿水
4.重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
- 當您看到錯誤代碼 14 時，這表示您的飛利浦義式咖啡機過熱。若要解決此問題，請關閉咖啡機電源，等待 30 分鐘讓咖啡機冷卻。
- 如果您看到錯誤代碼 11 或 19，表示您的義式咖啡機需要從運輸/室外溫度調整至室溫。此情況大多發生在冬季寒冷的時候。
若要解決此問題，請關閉咖啡機電源 30 分鐘，然後再試一次。
如果上述措施無法解決問題，則可能是咖啡機背面的插頭未確實插好。若要解決此問題，請確定插頭已正確插入電源插座。
如果您發現除了上述錯誤代碼以外的任何其他錯誤代碼，請與我們聯絡。
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