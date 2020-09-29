Healthier teeth
Sonic technology makes a difference
Dynamic cleaning action for a clean you can feel
Electric toothbrushes (3)
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- SenseIQ
- 20x more plaque removal*
- 15x healthier gums**
- Visual pressure sensor
- 5 modes & 3 intensities
-
- SenseIQ
- 20x more plaque removal*
- 15x healthier gums**
- Visual pressure sensor
- 5 modes & 3 intensities
-
- SenseIQ
- 20x more plaque removal*
- 15x healthier gums**
- Visual pressure sensor
- 5 modes & 3 intensities
*
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