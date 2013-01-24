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產品功能

    告別褶皺，輕鬆去除衣物縐褶

    8000系列  

    手提式蒸氣掛熨機  

    GC810/26
    Philips 8000 系列手提式蒸氣掛熨機使用持續蒸氣輸出保持衣服清新，並減少清洗或乾洗的需要，只需 60 秒即可完成加熱，能快速去除褶痕，令所有衣服煥然一新。

    垂直或水平使用掛熨機，無需使用熨衣板

    適用於所有精細衣物，輕鬆無煩惱

    可去除衣物異味和殺滅 99.9%* 的細菌

    一秒除鈣裝置

    Philips handheld steamer GC810
    建議零售價: HK$898.00
    *經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

    垂直或水平使用掛熨機，無需使用熨衣板

     

    不論水平或垂直熨燙，8000 系列手提式蒸氣掛熨機都能快速去除褶痕，令衣服煥然一新。

    垂直蒸氣熨衣讓您無需熨衣板，快速熨平掛起的衣物；水平蒸氣熨衣讓您輕鬆熨平如衣領和袖口等難熨部位。

    適用於所有精細衣物，輕鬆無煩惱

    適用於所有精細衣物，輕鬆無煩惱  

     

    這款便攜手提式蒸氣掛熨機可用於所有可熨物料，包括精細衣物，不會有產生過熱或熨焦的風險。同時非常適合處理難熨衣物和修飾衣物輪廓。

    去除衣物異味

    可去除衣物異味和殺滅 99.9%* 的細菌

     

    8000 系列手提式蒸氣掛熨機不但可為您的衣物快速去除褶痕，更可除臭殺菌，讓衣服保持清新、潔淨，外形持久如新。

     

    * 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

    一秒除鈣裝置

    一秒除鈣裝置

     

    特有一秒除鈣裝置，輕鬆杜絕水垢問題，機件長壽耐用，蒸氣源源不絕。

    蒸氣掛熨機並非熨斗...

    兩者的分別
    掛熨機
    傳統熨斗
    方便易用

    無需使用熨衣板

    快速去除褶痕

    使用熨衣板

    更長熨衣時間

    衣服物料

    精細物料

    熨平皺褶煥然一新

    各種衣服物料

    出色熨燙效果

    衣物數量

    小型水箱

    適用於單件衣物

    較大水箱

    適用於大量衣物

    大小

    設計輕巧便於攜帶

    外出旅行的理想之選

    更大尺寸及重量

    家用完美之選

    了解 8000系列手提掛熨機

    Discover video

    隨附配件

    garment steamer
    為幫助您充分利用 8000系列手提式蒸氣掛熨機，我們在包裝盒內隨附額外配件。

    適用於厚衣料的毛刷

     

    毛刷配件可打開衣料纖維，使蒸氣完全滲透。特別適用於外套和大衣等厚身衣物。同時可去除污垢和污漬。

    2.5-3 米長電線

     

    配合電源位置或衣服懸掛高度，超長電源線令使用範圍更廣。

    熨衣墊

     

    熨衣墊助您在掛熨或水平熨燙衣物時更承托更佳。

    挑選最適合您的蒸氣掛熨機

    8000 Series

    8000 Series

    8000 Series

    HK$898.00*
    手提式蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較
    Steam&Go

    Steam&Go 2-in-1

    Steam&Go

    HK$598.00*
    手提式蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較
    Steam&Go

    Steam&Go

    Steam&Go

    HK$478.00*
    手提式蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較

    GC300

    HK$398.00*
    手提式蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較

    功率
    • 1470-1740瓦
    • 1190-1415瓦
    • 915-1090 瓦
    • 915-1090 瓦

    持續蒸氣
    • 32克/分鐘
    • 30克/分鐘
    • 20克/分鐘
    • 20克/分鐘

    水平與垂直熨
    • -
    • -

    適用於任何衣料

    水箱容量
    • 230毫升
    • 70 毫升, 分離式
    • 70毫升, 分離式
    • 70 毫升

    特快預熱
    • 60秒
    • 45秒
    • 45秒
    • 45秒

    底板物料
    • 尖角SmartFlow 智能導熱熨壓板
    • SmartFlow智能導熱熨壓板
    • -
    • -

    特別技術
    • OptimalTEMP 免調校溫控技術
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    防鈣化管理
    • 一秒除鈣裝置
    • -
    • -
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    配件
    • 水平/垂直兩用熨衣墊、毛刷
    • 毛刷、手套、隔熱收藏袋
    • 毛刷、手套
    • 毛刷、注水杯
    * 建議零售價

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    Philips handheld steamer GC810
    建議零售價: HK$898.00