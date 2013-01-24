便攜快捷
垂直或水平使用掛熨機，無需使用熨衣板
適用於所有精細衣物，輕鬆無煩惱
可去除衣物異味和殺滅 99.9%* 的細菌
一秒除鈣裝置
不論水平或垂直熨燙，8000 系列手提式蒸氣掛熨機都能快速去除褶痕，令衣服煥然一新。
垂直蒸氣熨衣讓您無需熨衣板，快速熨平掛起的衣物；水平蒸氣熨衣讓您輕鬆熨平如衣領和袖口等難熨部位。
這款便攜手提式蒸氣掛熨機可用於所有可熨物料，包括精細衣物，不會有產生過熱或熨焦的風險。同時非常適合處理難熨衣物和修飾衣物輪廓。
8000 系列手提式蒸氣掛熨機不但可為您的衣物快速去除褶痕，更可除臭殺菌，讓衣服保持清新、潔淨，外形持久如新。
* 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
特有一秒除鈣裝置，輕鬆杜絕水垢問題，機件長壽耐用，蒸氣源源不絕。
無需使用熨衣板
快速去除褶痕
使用熨衣板
更長熨衣時間
精細物料
熨平皺褶煥然一新
各種衣服物料
出色熨燙效果
小型水箱
適用於單件衣物
較大水箱
適用於大量衣物
設計輕巧便於攜帶
外出旅行的理想之選
更大尺寸及重量
家用完美之選
毛刷配件可打開衣料纖維，使蒸氣完全滲透。特別適用於外套和大衣等厚身衣物。同時可去除污垢和污漬。
配合電源位置或衣服懸掛高度，超長電源線令使用範圍更廣。
熨衣墊助您在掛熨或水平熨燙衣物時更承托更佳。
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功率
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持續蒸氣
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水平與垂直熨
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適用於任何衣料
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水箱容量
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特快預熱
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底板物料
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特別技術
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防鈣化管理
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配件
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