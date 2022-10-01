搜尋字眼

ZH
EN
1

StandSteamer_3000Series_MyEssence

配備可傾斜人體工學熨衣板

STE3170/80
  • 輕鬆、每日除縐 輕鬆、每日除縐 輕鬆、每日除縐
    -{discount-value}

    StandSteamer_3000Series_MyEssence 配備可傾斜人體工學熨衣板

    STE3170/80

    輕鬆、每日除縐

    Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,798.00

    StandSteamer_3000Series_MyEssence 配備可傾斜人體工學熨衣板

    輕鬆、每日除縐

    Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

    輕鬆、每日除縐

    Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,798.00

    StandSteamer_3000Series_MyEssence 配備可傾斜人體工學熨衣板

    輕鬆、每日除縐

    Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

    類似產品

    See all 蒸氣掛熨機

      輕鬆、每日除縐

      可傾斜人體工學熨衣板達致更佳蒸熨效果

      • 可傾斜人體工學熨衣板
      • 3段蒸氣設定
      • 金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計
      • 2000 瓦功率
      可傾斜人體工學熨衣板方便易用，帶來更好效果

      可傾斜人體工學熨衣板方便易用，帶來更好效果

      可傾斜人體工學熨衣板能在熨衣時提供穩定支撐。只需以蒸氣掛熨機將衣物燙熨，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。

      60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷

      60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷

      60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷。

      MyEssence香薰匣，為衣物增添清新香味

      MyEssence香薰匣，為衣物增添清新香味

      我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。

      3 段蒸氣設定

      3 段蒸氣設定

      設定所需蒸氣量，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用較多蒸氣。

      金屬蒸氣熨壓板帶來精確效果

      金屬蒸氣熨壓板帶來精確效果

      金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計，專門處理衣領和按鈕等難熨部位。

      可殺滅 99.9% 細菌*和去除衣物異味

      可殺滅 99.9% 細菌*和去除衣物異味

      在除縐功能以外，3000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。

      特大 2 公升水箱，延長使用時間

      特大 2 公升水箱，延長使用時間

      2 公升大容量可拆式透明水箱。

      可在所有可熨衣物上安全使用

      可在所有可熨衣物上安全使用

      此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣熨壓板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

      纖巧設計，輕鬆存放

      纖巧設計，輕鬆存放

      機身纖巧：由於其巧妙的設計，直立式蒸氣掛熨機不會佔用太多空間，並且可以輕鬆存放。

      技術規格

      • 熨衣板保護套

        頂層
        100% 棉

      • 防鈣化管理

        自來水適用

      • 支援熨衣功能

        StyleBoard 掛熨板

      • 配件

        簡易的蒸氣噴嘴固定座
        隔熱手套為您帶來額外保護
        可調節桿
        毛刷
        可伸縮雙掛桿
        支援配件
        傾斜 StyleBoard 掛熨板
        MyEssence 香薰蓋

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 方便使用

        注水和排水
        大注水孔
        加熱時間
        &lt;1  分鐘
        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        水箱容量
        2000  毫升
        底板名稱
        陶瓷
        可拆式水箱
        電源線長度
        1.8  米
        喉管長度
        1.33  米
        綜合電源插頭
        矽膠蒸氣喉管
        特別注水口
        自動斷電安全裝置
        不含 PVC 的喉管

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 快速及強力去縐

        持續蒸氣輸出
        40  克/分鐘
        電源
        2000  瓦
        蒸氣輸出
        蒸氣輸出控制
        3 段設定
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240 伏
        隨時候命
        &lt;1 分鐘
        多段蒸氣強度
        多段蒸氣量調節
        3 級
        按需要釋放蒸汽

      • 快速熨平縐褶

        隨時候命
        少於1  分鐘

      • 綠色效益

        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        83% 可回收環保紙

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        便於清潔

      • 尺寸及重量

        熨板尺寸（寬x高x長）
        32*5*60  厘米
        護蓋尺寸（寬x高x長）
        33*5*61  厘米
        熨板重量
        0.6781  千克
        產品尺寸（寬x高x長）
        32*172*31  厘米
        總重量（連包裝）
        2.33  千克
        泡沫層厚度
        5  毫米
        熨板面
        60  厘米
        伸長桿後的尺寸
        101  厘米
        蒸氣噴嘴重量
        0.43  千克
        蒸氣噴嘴 + 底座重量
        4.23  千克

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 經第三方機構檢測大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌，蒸熨時間為 1 分鐘

          成為 My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. 版權所有。

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。