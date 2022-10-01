StandSteamer_3000Series_MyEssence
配備可傾斜人體工學熨衣板 STE3170/80
StandSteamer_3000Series_MyEssence 配備可傾斜人體工學熨衣板 STE3170/80
輕鬆、每日除縐
Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,798.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
StandSteamer_3000Series_MyEssence 配備可傾斜人體工學熨衣板
輕鬆、每日除縐
Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處
輕鬆、每日除縐
Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,798.00
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StandSteamer_3000Series_MyEssence 配備可傾斜人體工學熨衣板
輕鬆、每日除縐
Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處
輕鬆、每日除縐
可傾斜人體工學熨衣板達致更佳蒸熨效果
- 可傾斜人體工學熨衣板
- 3段蒸氣設定
- 金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計
- 2000 瓦功率
可傾斜人體工學熨衣板方便易用，帶來更好效果
可傾斜人體工學熨衣板能在熨衣時提供穩定支撐。只需以蒸氣掛熨機將衣物燙熨，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷
60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷。
MyEssence香薰匣，為衣物增添清新香味
我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。
3 段蒸氣設定
設定所需蒸氣量，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用較多蒸氣。
金屬蒸氣熨壓板帶來精確效果
金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計，專門處理衣領和按鈕等難熨部位。
可殺滅 99.9% 細菌*和去除衣物異味
在除縐功能以外，3000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。
特大 2 公升水箱，延長使用時間
2 公升大容量可拆式透明水箱。
可在所有可熨衣物上安全使用
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣熨壓板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
纖巧設計，輕鬆存放
機身纖巧：由於其巧妙的設計，直立式蒸氣掛熨機不會佔用太多空間，並且可以輕鬆存放。
技術規格
-
熨衣板保護套
- 頂層
-
100% 棉
-
防鈣化管理
- 自來水適用
-
是
-
支援熨衣功能
- StyleBoard 掛熨板
-
是
-
配件
- 簡易的蒸氣噴嘴固定座
-
是
- 隔熱手套為您帶來額外保護
-
是
- 可調節桿
-
是
- 毛刷
-
是
- 可伸縮雙掛桿
-
是
- 支援配件
-
傾斜 StyleBoard 掛熨板
- MyEssence 香薰蓋
-
是
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
方便使用
- 注水和排水
-
大注水孔
- 加熱時間
-
<1
分鐘
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
包括精細布料，例如絲質
- 水箱容量
-
2000
毫升
- 底板名稱
-
陶瓷
- 可拆式水箱
-
是
- 電源線長度
-
1.8
米
- 喉管長度
-
1.33
米
- 綜合電源插頭
-
是
- 矽膠蒸氣喉管
-
是
- 特別注水口
-
是
- 自動斷電安全裝置
-
是
- 不含 PVC 的喉管
-
是
-
保證
- 全球 2 年保養
-
是
-
快速及強力去縐
- 持續蒸氣輸出
-
40
克/分鐘
- 電源
-
2000
瓦
- 蒸氣輸出
-
是
- 蒸氣輸出控制
-
3 段設定
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 電壓
-
220-240 伏
- 隨時候命
-
<1 分鐘
- 多段蒸氣強度
-
是
- 多段蒸氣量調節
-
3 級
- 按需要釋放蒸汽
-
是
-
快速熨平縐褶
- 隨時候命
-
少於1
分鐘
-
綠色效益
- 產品包裝
-
100% 可循環再用
- 用戶手冊
-
83% 可回收環保紙
-
除垢管理
- 除鈣和清洗
-
便於清潔
-
尺寸及重量
- 熨板尺寸（寬x高x長）
-
32*5*60
厘米
- 護蓋尺寸（寬x高x長）
-
33*5*61
厘米
- 熨板重量
-
0.6781
千克
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
32*172*31
厘米
- 總重量（連包裝）
-
2.33
千克
- 泡沫層厚度
-
5
毫米
- 熨板面
-
60
厘米
- 伸長桿後的尺寸
-
101
厘米
- 蒸氣噴嘴重量
-
0.43
千克
- 蒸氣噴嘴 + 底座重量
-
4.23
千克
- 經第三方機構檢測大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌，蒸熨時間為 1 分鐘
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