蒸氣掛熨機 3000 系列 配備可傾斜人體工學熨衣板
輕鬆、每日除縐
Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處
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蒸氣掛熨機 3000 系列 配備可傾斜人體工學熨衣板
輕鬆、每日除縐
可傾斜人體工學熨衣板達致更佳蒸熨效果
- 可傾斜人體工學熨衣板
- 3段蒸氣設定
- 金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計
- 2000 瓦功率
可傾斜人體工學熨衣板方便易用，帶來更好效果
可傾斜人體工學熨衣板能在熨衣時提供穩定支撐。只需以蒸氣掛熨機將衣物燙熨，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷
60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷。
MyEssence香薰匣，為衣物增添清新香味
我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。
3 段蒸氣設定
設定所需蒸氣量，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用較多蒸氣。
金屬蒸氣熨壓板帶來精確效果
金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計，專門處理衣領和按鈕等難熨部位。
可殺滅 99.9% 細菌*和去除衣物異味
在除縐功能以外，3000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。
特大 2 公升水箱，延長使用時間
2 公升大容量可拆式透明水箱。
可在所有可熨衣物上安全使用
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣熨壓板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
纖巧設計，輕鬆存放
機身纖巧：由於其巧妙的設計，直立式蒸氣掛熨機不會佔用太多空間，並且可以輕鬆存放。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
直立式蒸氣掛熨機
- 加熱時間
-
少於 1 分鐘
- 底板物料
-
金屬
- 防鈣化管理
-
除鈣和清洗 - 便於清潔
- 分離式水箱
-
是
- 自來水適用
-
是
- 水箱容量
-
2 公升
- 特大注水孔
-
是
- 多段蒸氣強度
-
3 種設定
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 綜合電源插頭
-
是
- 矽膠蒸氣喉管
-
是
- 保養/保證
-
全球 2 年保養
-
技術規格
- 電源
-
2000 瓦
- 隨時可用
-
少於 1 分鐘
- 連續蒸氣速率
-
40 克/分鐘
- 電壓
-
220-240 V
-
安全
- 自動斷電功能
-
是
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
包括精細布料，例如絲質
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
32x172x31 厘米
- 電源線長度
-
1.8 米
- 軟管電線長度
-
1.33 米
- 伸長桿後的尺寸
-
101 厘米
- 熨燙墊尺寸
-
32.7 x 60.8 厘米
- 熨板尺寸（寬x高x長）
-
32x5x60 厘米
- 護蓋尺寸（寬x高x長）
-
33x5x61 厘米
- 熨板面
-
60 厘米
- 泡沫層厚度
-
5 毫米
- 蒸氣噴嘴重量
-
0.43 公斤
- 熨衣板重量
-
0.6781 公斤
- 產品重量
-
4.23 公斤
- 總重量（連包裝）
-
2.33 公斤
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
配件
- StyleBoard 掛熨板
-
垂直及傾斜
- 熨衣板保護套 - 表層
-
100% 棉
- 簡易的蒸氣噴嘴固定座
-
是
- 可調節式桿
-
是
- MyEssence 香薰蓋
-
是
- 毛刷
-
是
- 手套
-
是
-
持續性
- 不含 PVC 的軟管
-
是
- 包裝
-
100% 可回收
- 用戶手冊
-
85% 可回收環保紙
- 經第三方機構檢測大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌，蒸熨時間為 1 分鐘
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