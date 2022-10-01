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    蒸氣掛熨機 3000 系列 配備可傾斜人體工學熨衣板

    STE3170/80

    輕鬆、每日除縐

    Philips 蒸氣掛熨機 3000 系列配備蒸氣熨壓板和頂端尖角設計，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰匣，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。

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    蒸氣掛熨機 3000 系列 配備可傾斜人體工學熨衣板

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    輕鬆、每日除縐

    可傾斜人體工學熨衣板達致更佳蒸熨效果

    • 可傾斜人體工學熨衣板
    • 3段蒸氣設定
    • 金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計
    • 2000 瓦功率
    可傾斜人體工學熨衣板方便易用，帶來更好效果

    可傾斜人體工學熨衣板方便易用，帶來更好效果

    可傾斜人體工學熨衣板能在熨衣時提供穩定支撐。只需以蒸氣掛熨機將衣物燙熨，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。

    60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷

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    60秒快速預熱，令熨衣過程省時快捷。

    MyEssence香薰匣，為衣物增添清新香味

    MyEssence香薰匣，為衣物增添清新香味

    我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。

    3 段蒸氣設定

    3 段蒸氣設定

    設定所需蒸氣量，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用較多蒸氣。

    金屬蒸氣熨壓板帶來精確效果

    金屬蒸氣熨壓板帶來精確效果

    金屬蒸氣熨壓板頂端尖角設計，專門處理衣領和按鈕等難熨部位。

    可殺滅 99.9% 細菌*和去除衣物異味

    可殺滅 99.9% 細菌*和去除衣物異味

    在除縐功能以外，3000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。

    特大 2 公升水箱，延長使用時間

    特大 2 公升水箱，延長使用時間

    2 公升大容量可拆式透明水箱。

    可在所有可熨衣物上安全使用

    可在所有可熨衣物上安全使用

    此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣熨壓板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

    纖巧設計，輕鬆存放

    纖巧設計，輕鬆存放

    機身纖巧：由於其巧妙的設計，直立式蒸氣掛熨機不會佔用太多空間，並且可以輕鬆存放。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      直立式蒸氣掛熨機
      加熱時間
      少於 1 分鐘
      底板物料
      金屬
      防鈣化管理
      除鈣和清洗 - 便於清潔
      分離式水箱
      自來水適用
      水箱容量
      2 公升
      特大注水孔
      多段蒸氣強度
      3 種設定
      垂直蒸氣噴射
      綜合電源插頭
      矽膠蒸氣喉管
      保養/保證
      全球 2 年保養

    • 技術規格

      電源
      2000 瓦
      隨時可用
      少於 1 分鐘
      連續蒸氣速率
      40 克/分鐘
      電壓
      220-240 V

    • 安全

      自動斷電功能
      可在所有可熨衣物上安全使用
      包括精細布料，例如絲質

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（寬x高x長）
      32x172x31 厘米
      電源線長度
      1.8 米
      軟管電線長度
      1.33 米
      伸長桿後的尺寸
      101 厘米
      熨燙墊尺寸
      32.7 x 60.8 厘米
      熨板尺寸（寬x高x長）
      32x5x60 厘米
      護蓋尺寸（寬x高x長）
      33x5x61 厘米
      熨板面
      60 厘米
      泡沫層厚度
      5 毫米
      蒸氣噴嘴重量
      0.43 公斤
      熨衣板重量
      0.6781 公斤
      產品重量
      4.23 公斤
      總重量（連包裝）
      2.33 公斤

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 配件

      StyleBoard 掛熨板
      垂直及傾斜
      熨衣板保護套 - 表層
      100% 棉
      簡易的蒸氣噴嘴固定座
      可調節式桿
      MyEssence 香薰蓋
      毛刷
      手套

    • 持續性

      不含 PVC 的軟管
      包裝
      100% 可回收
      用戶手冊
      85% 可回收環保紙

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