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    蒸氣掛熨機1000系列 蒸氣掛熨機

    STH1000/16

    方便使用，易於存放

    使用蒸氣掛熨機 1000 系列享受輕鬆快速熨燙。憑藉其輕巧的設計，成為您的終極造型伴侶，打造完美造型從未如此簡單。只需插上電源，您就可以開始了！

    查看各種好處

    蒸氣掛熨機1000系列 蒸氣掛熨機

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    方便使用，易於存放

    輕巧設計，易於在家中或出行時使用，快速除縐

    • 設計輕便小巧
    • 快速設定
    適用於所有可熨物料，保證不會出現熨焦

    適用於所有可熨物料，保證不會出現熨焦

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物。

    殺滅衣物中高達99.9%的細菌*，去除衣服、布料傢俱、窗簾、毛公仔等的異味

    殺滅衣物中高達99.9%的細菌*，去除衣服、布料傢俱、窗簾、毛公仔等的異味

    在除縐功能以外，1000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。

    持續蒸氣輸出高達18克/分鐘，有效除縐

    持續蒸氣輸出高達18克/分鐘，有效除縐

    持續蒸氣輸出高達18克/分鐘，有效除縐。

    只需35秒即可開始熨燙

    只需35秒即可開始熨燙

    快速預熱，只需35秒即可開始熨燙，並備有預熱完成指示燈。

    適合隨時隨地使用，毋須使用熨衣板。

    適合隨時隨地使用，毋須使用熨衣板。

    設計輕巧的 1000 系列是隨時隨地蒸熨衣物的完美之選，而且無需使用熨衣板。

    85 毫升水箱，一次過讓您的衣物光鮮亮麗

    85 毫升水箱，一次過讓您的衣物光鮮亮麗

    使用可拆卸85 毫升水箱一次過熨燙您的衣物。在熨燙過程中，您可以隨時輕鬆取出水箱並重新加水。

    輕巧設計，易於在家中或出行時使用

    輕巧設計，易於在家中或出行時使用

    輕便小巧的設計讓您能隨時隨地輕鬆熨燙。蒸熨機方便易用，按下按鈕即可開始！

    技術規格

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（寬x高x長）
      9.2*19.0*11.3  cm
      產品重量
      520 克

    • 方便使用

      水箱容量
      85  ml
      可在所有可熨衣物上安全使用
      分離式水箱
      可在使用時隨時加水
      電源線長度
      1.6  m
      隨時可用
      指示燈
      加熱時間
      35 秒

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速及強力去縐

      垂直蒸氣噴射
      水平蒸氣噴射
      蒸氣量
      高達每分鐘 18 毫克

    Badge-D2C

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    • * 由第三方機構測試蒸熨1分鐘殺菌，細菌種類包括大腸桿菌 8099、金黃葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。

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