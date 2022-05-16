方便使用，易於存放
使用蒸氣掛熨機 1000 系列享受輕鬆快速熨燙。憑藉其輕巧的設計，成為您的終極造型伴侶，打造完美造型從未如此簡單。只需插上電源，您就可以開始了！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
方便使用，易於存放
輕巧設計，易於在家中或出行時使用，快速除縐
適用於所有可熨物料，保證不會出現熨焦
可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物。
殺滅衣物中高達99.9%的細菌*，去除衣服、布料傢俱、窗簾、毛公仔等的異味
在除縐功能以外，1000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。
持續蒸氣輸出高達18克/分鐘，有效除縐
持續蒸氣輸出高達18克/分鐘，有效除縐。
只需35秒即可開始熨燙
快速預熱，只需35秒即可開始熨燙，並備有預熱完成指示燈。
適合隨時隨地使用，毋須使用熨衣板。
設計輕巧的 1000 系列是隨時隨地蒸熨衣物的完美之選，而且無需使用熨衣板。
85 毫升水箱，一次過讓您的衣物光鮮亮麗
使用可拆卸85 毫升水箱一次過熨燙您的衣物。在熨燙過程中，您可以隨時輕鬆取出水箱並重新加水。
輕巧設計，易於在家中或出行時使用
輕便小巧的設計讓您能隨時隨地輕鬆熨燙。蒸熨機方便易用，按下按鈕即可開始！
技術規格
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
9.2*19.0*11.3
cm
- 產品重量
-
520 克
-
方便使用
- 水箱容量
-
85
ml
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
是
- 分離式水箱
-
是
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 電源線長度
-
1.6
m
- 隨時可用
-
指示燈
- 加熱時間
-
35 秒
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
快速及強力去縐
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 水平蒸氣噴射
-
無
- 蒸氣量
-
高達每分鐘 18 毫克
- * 由第三方機構測試蒸熨1分鐘殺菌，細菌種類包括大腸桿菌 8099、金黃葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。