時裝的未來：蒸氣與造型的邂逅
您已經選擇了衣服，但沒有時間熨衣。別擔心，我們可以幫您！忘掉笨重的熨斗，使用 Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000。35 秒內即可輕鬆使用。保證不會出現熨焦，極致時尚！ 查看各種好處
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時裝的未來：蒸氣與造型的邂逅
Philips 讓您的衣櫥煥然一新
- 也非常適合精細的衣物和棘手的縐褶
- 時尚流線型設計 - 易於使用
- 旅行攜帶，方便且易於存放
時尚設計，可調節蒸氣頭：易於使用和存放
Philips 手提式蒸氣掛燙機 5000 可以隨時讓您使用蒸氣。只需將蒸氣頭設定在衣架或平面上即可用蒸氣熨衣。可調節的傾斜蒸氣頭表示可以旅行時輕鬆攜帶，也可以快速輕鬆存放家中。
即插即用：幾秒鐘內準備就緒，無需熨衣板
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 使用時極為簡單，只需 35 秒即可加熱。您現在不需要設置又大又舊的笨重熨衣板了。只需將衣服掛在衣架上或放在平面上即可使用蒸氣熨燙和去除縐褶。大功告成。
Eco 和 Max 設定：為衣服作出合適的選擇
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可助您去除衣櫥中任何可熨燙衣物上令人討厭的縐褶。Eco 是理想的節能預設設定。而 Max 則具有更強的蒸氣量，非常適合較難處理的縐褶和棉質布料。
尖頭：非常適合難以熨燙的範圍
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配有尖頭，設計用於直接進入最棘手的角落，甚至撫平最複雜的縐褶、縐褶飾邊和袖口。這表示您可以隨時穿上所有最精緻、最細緻的單品。沒有任何要避免的服裝。
強勁蒸氣：輕鬆實現卓越效果
在 Max 模式下，Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可提供手提式蒸氣掛熨機令人印象深刻的高蒸氣量輸出（高達 1400 瓦**，連續蒸氣量高達每分鐘 24 克）。因此，您可以輕鬆、快速、盡情為您喜愛的服裝去除縐褶。
分離式水箱：方便加水且不會溢出
Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配有 120 毫升分離式水箱。因此，當需要長時間使用蒸氣時，可以非常輕鬆加水，並且在存放或在旅行隨身攜帶前也可輕鬆清空。為了保持我們的產品風格，水箱採用時尚的波紋圖案，精美描繪優美流動的水。
45% 的塑膠完全回收：美觀又環保
每售出 1,000 部 Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000，我們就能減少多達 295,000 條膠飲管的原生塑膠使用量。因此，您不僅在穿上衣服後會感覺良好，而在使用蒸氣熨燙時亦然。
蒸氣能殺滅 99.9% 的細菌*
為了盡度提升清新感覺，Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可殺滅 99.99% 的細菌。因此，您可以滿懷自信，即穿上的衣物無論是經過洗滌或已經穿過，都非常乾淨清新。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
手提式蒸氣掛熨機
- 加熱時間
-
35 秒
- 可摺疊
-
傾斜蒸氣頭
- 底板物料
-
塑膠
- 蒸氣熨壓板
-
塑膠
- 防鈣化管理
-
無
- 分離式水箱
-
是
- 水箱容量
-
120 毫升
- 多段蒸氣強度
-
2 種設定：Eco 和 Max
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 水平蒸氣噴射
-
是
- 保證不會出現熨焦
-
是
-
便捷功能
- 電線長度
-
2 米
- 分離式水箱
-
是
- 可摺疊
-
傾斜蒸氣頭
- 水箱
-
120 毫升
- 蒸氣指示燈
-
是
- 開/關掣
-
是
-
技術規格
- 電源
-
1400 瓦特
- 連續蒸氣速率
-
24 克/分鐘
- 電壓
-
220 - 240 V
-
設計
- 顏色
-
綠色
-
配件
- 收納盒
-
是
-
服務
- 兩年保養
-
是
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
持續性
- 包裝
-
100% 可回收環保紙
- 產品
-
由 50% 再生塑膠製成
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
31.6 厘米
- 產品闊度
-
9.7 厘米
- 產品高度
-
8.6 厘米
- 產品重量
-
770 克
- 包裝長度
-
33.2 厘米
- 包裝闊度
-
11 厘米
- 包裝高度
-
9.5 厘米
- 包裝重量
-
790 克
- *使用細菌/酵母測試菌株：大腸桿菌 (8099)、金黃色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231 ^蟎種類測試：塵蟎（雄性和雌性成蟲和若蟲）
- **1400 瓦額定功率基於連接至 240V 電源的裝置。實際額定功率可能因電壓而有所不同。
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