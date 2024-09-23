尖頭：非常適合難以熨燙的範圍

Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配有尖頭，設計用於直接進入最棘手的角落，甚至撫平最複雜的縐褶、縐褶飾邊和袖口。這表示您可以隨時穿上所有最精緻、最細緻的單品。沒有任何要避免的服裝。