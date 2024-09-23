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    5000 系列 手提式蒸氣掛熨機

    STH5010/70

    時裝的未來：蒸氣與造型的邂逅

    您已經選擇了衣服，但沒有時間熨衣。別擔心，我們可以幫您！忘掉笨重的熨斗，使用 Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000。35 秒內即可輕鬆使用。保證不會出現熨焦，極致時尚！

    查看各種好處

    5000 系列 手提式蒸氣掛熨機

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    時裝的未來：蒸氣與造型的邂逅

    Philips 讓您的衣櫥煥然一新

    • 也非常適合精細的衣物和棘手的縐褶
    • 時尚流線型設計 - 易於使用
    • 旅行攜帶，方便且易於存放
    時尚設計，可調節蒸氣頭：易於使用和存放

    時尚設計，可調節蒸氣頭：易於使用和存放

    Philips 手提式蒸氣掛燙機 5000 可以隨時讓您使用蒸氣。只需將蒸氣頭設定在衣架或平面上即可用蒸氣熨衣。可調節的傾斜蒸氣頭表示可以旅行時輕鬆攜帶，也可以快速輕鬆存放家中。

    即插即用：幾秒鐘內準備就緒，無需熨衣板

    即插即用：幾秒鐘內準備就緒，無需熨衣板

    Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 使用時極為簡單，只需 35 秒即可加熱。您現在不需要設置又大又舊的笨重熨衣板了。只需將衣服掛在衣架上或放在平面上即可使用蒸氣熨燙和去除縐褶。大功告成。

    Eco 和 Max 設定：為衣服作出合適的選擇

    Eco 和 Max 設定：為衣服作出合適的選擇

    Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可助您去除衣櫥中任何可熨燙衣物上令人討厭的縐褶。Eco 是理想的節能預設設定。而 Max 則具有更強的蒸氣量，非常適合較難處理的縐褶和棉質布料。

    尖頭：非常適合難以熨燙的範圍

    尖頭：非常適合難以熨燙的範圍

    Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配有尖頭，設計用於直接進入最棘手的角落，甚至撫平最複雜的縐褶、縐褶飾邊和袖口。這表示您可以隨時穿上所有最精緻、最細緻的單品。沒有任何要避免的服裝。

    強勁蒸氣：輕鬆實現卓越效果

    強勁蒸氣：輕鬆實現卓越效果

    在 Max 模式下，Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可提供手提式蒸氣掛熨機令人印象深刻的高蒸氣量輸出（高達 1400 瓦**，連續蒸氣量高達每分鐘 24 克）。因此，您可以輕鬆、快速、盡情為您喜愛的服裝去除縐褶。

    分離式水箱：方便加水且不會溢出

    分離式水箱：方便加水且不會溢出

    Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 配有 120 毫升分離式水箱。因此，當需要長時間使用蒸氣時，可以非常輕鬆加水，並且在存放或在旅行隨身攜帶前也可輕鬆清空。為了保持我們的產品風格，水箱採用時尚的波紋圖案，精美描繪優美流動的水。

    45% 的塑膠完全回收：美觀又環保

    45% 的塑膠完全回收：美觀又環保

    每售出 1,000 部 Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000，我們就能減少多達 295,000 條膠飲管的原生塑膠使用量。因此，您不僅在穿上衣服後會感覺良好，而在使用蒸氣熨燙時亦然。

    蒸氣能殺滅 99.9% 的細菌*

    蒸氣能殺滅 99.9% 的細菌*

    為了盡度提升清新感覺，Philips 手提式蒸氣掛熨機 5000 可殺滅 99.99% 的細菌。因此，您可以滿懷自信，即穿上的衣物無論是經過洗滌或已經穿過，都非常乾淨清新。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      手提式蒸氣掛熨機
      加熱時間
      35 秒
      可摺疊
      傾斜蒸氣頭
      底板物料
      塑膠
      蒸氣熨壓板
      塑膠
      防鈣化管理
      分離式水箱
      水箱容量
      120 毫升
      多段蒸氣強度
      2 種設定：Eco 和 Max
      垂直蒸氣噴射
      水平蒸氣噴射
      保證不會出現熨焦

    • 便捷功能

      電線長度
      2 米
      分離式水箱
      可摺疊
      傾斜蒸氣頭
      水箱
      120 毫升
      蒸氣指示燈
      開/關掣

    • 技術規格

      電源
      1400 瓦特
      連續蒸氣速率
      24 克/分鐘
      電壓
      220 - 240 V

    • 設計

      顏色
      綠色

    • 配件

      收納盒

    • 服務

      兩年保養

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 持續性

      包裝
      100% 可回收環保紙
      產品
      由 50% 再生塑膠製成

    • 重量與尺寸

      產品長度
      31.6 厘米
      產品闊度
      9.7 厘米
      產品高度
      8.6 厘米
      產品重量
      770 克
      包裝長度
      33.2 厘米
      包裝闊度
      11 厘米
      包裝高度
      9.5 厘米
      包裝重量
      790 克

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    • *使用細菌/酵母測試菌株：大腸桿菌 (8099)、金黃色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231 ^蟎種類測試：塵蟎（雄性和雌性成蟲和若蟲）
    • **1400 瓦額定功率基於連接至 240V 電源的裝置。實際額定功率可能因電壓而有所不同。

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