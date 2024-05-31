在所有類型的布料上輕鬆除縐
Philips 蒸氣掛熨機 1000 系列是您輕鬆除縐的日常伴侶。憑藉多段蒸氣設定及大型水箱，您可以方便地蒸燙所有類型的布料，快速高效，無需中斷。 查看各種好處
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在所有類型的布料上輕鬆除縐
1.8 公升水箱帶來持久蒸氣
- 1.8 公升分離式水箱
- 設計輕巧
- 2 段蒸氣設定
- 32 克/分鐘連續蒸氣
- 去除高達 99.9% 的細菌*
大型可拆式水箱
1.8 公升大型水箱可拆卸以方便注水，確保持久蒸燙，無需中斷。
高達 32 克/分鐘連續蒸氣
蒸氣引擎可產生 32 克/分鐘的強勁連續蒸氣，輕鬆為您的衣物除縐。
多段蒸氣設定帶來更好效果
從低至高選擇您偏好的蒸氣設定，在不同布料上獲得理想效果。
設計輕巧，方便收納
憑藉機座與摺合桿的輕巧設計，蒸氣掛燙機在使用後可以輕鬆收納。
45 秒加熱時間，瞬間準備就緒
無論您何時需要使用，蒸氣掛燙機都能在 45 秒內準備就緒，助您完成出門前的最後修整。
可在所有可熨衣物上安全使用
這款蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新
持久熱蒸氣可以殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，去除異味，讓衣物保持清新。
可調節式單桿具備各種高度設定
單桿可以調節至理想高度，讓您可以懸掛衣物並舒適蒸燙。
隔熱手套為您帶來額外保護
內設隔熱手套，在使用掛熨機時保護您的雙手。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
直立式蒸氣掛熨機
- 加熱時間
-
45 秒
- 底板物料
-
塑膠
- 防鈣化管理
-
便於清潔
- 分離式水箱
-
是
- 自來水適用
-
是
- 水箱容量
-
1800 毫升
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 特大注水孔
-
是
- 多段蒸氣強度
-
2
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 綜合電源插頭
-
是
- 矽膠蒸氣喉管
-
是
- 保養/保證
-
2 年
-
技術規格
- 電源
-
1600 瓦
- 連續蒸氣速率
-
每分鐘 32 克蒸氣輸出
- 按需要釋放蒸氣
-
無
- 強力蒸氣噴射
-
無
- 電壓
-
220 - 240 V
-
安全
- 自動斷電功能
-
無
- 安全便攜鎖
-
無
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
是
-
重量與尺寸
- 底板尺寸
-
55.67 平方厘米
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
30.3 x 167.3 x 31.2 厘米
- 包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
-
35 x 34.7 x 42.7 厘米
- 電源線長度
-
1.5 米
- 軟管電線長度
-
1.27 米
- 蒸氣噴嘴重量
-
0.27 公斤
- 產品重量
-
2.62 千克
- 總重量（連包裝）
-
4.40 公斤
-
設計
- 整合式滑輪
-
無
- 顏色
-
綠色
-
配件
- 掛熨架
-
無
- StyleBoard 掛熨板
-
無
- StyleMat
-
無
- 可調節式桿
-
是
- MyEssence 香薰蓋
-
無
- 熨斗機座
-
是，正面，在頂部
- 毛刷
-
無
- 手套
-
是
-
持續性
- 節能模式（環保功能）
-
是
- 包裝
-
可持續包裝
- 用戶手冊
-
是
-
原產地
- 生產地
-
中國
- *經第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌及蟎蟲，蒸熨時間為 10 秒
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