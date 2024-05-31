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  • 在所有類型的布料上輕鬆除縐 在所有類型的布料上輕鬆除縐 在所有類型的布料上輕鬆除縐

    1000 系列 蒸氣掛熨機

    STE1010/70

    在所有類型的布料上輕鬆除縐

    Philips 蒸氣掛熨機 1000 系列是您輕鬆除縐的日常伴侶。憑藉多段蒸氣設定及大型水箱，您可以方便地蒸燙所有類型的布料，快速高效，無需中斷。

    查看各種好處

    1000 系列 蒸氣掛熨機

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    在所有類型的布料上輕鬆除縐

    1.8 公升水箱帶來持久蒸氣

    • 1.8 公升分離式水箱
    • 設計輕巧
    • 2 段蒸氣設定
    • 32 克/分鐘連續蒸氣
    • 去除高達 99.9% 的細菌*
    大型可拆式水箱

    大型可拆式水箱

    1.8 公升大型水箱可拆卸以方便注水，確保持久蒸燙，無需中斷。

    高達 32 克/分鐘連續蒸氣

    高達 32 克/分鐘連續蒸氣

    蒸氣引擎可產生 32 克/分鐘的強勁連續蒸氣，輕鬆為您的衣物除縐。

    多段蒸氣設定帶來更好效果

    多段蒸氣設定帶來更好效果

    從低至高選擇您偏好的蒸氣設定，在不同布料上獲得理想效果。

    設計輕巧，方便收納

    設計輕巧，方便收納

    憑藉機座與摺合桿的輕巧設計，蒸氣掛燙機在使用後可以輕鬆收納。

    45 秒加熱時間，瞬間準備就緒

    45 秒加熱時間，瞬間準備就緒

    無論您何時需要使用，蒸氣掛燙機都能在 45 秒內準備就緒，助您完成出門前的最後修整。

    可在所有可熨衣物上安全使用

    可在所有可熨衣物上安全使用

    這款蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

    殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新

    殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新

    持久熱蒸氣可以殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，去除異味，讓衣物保持清新。

    可調節式單桿具備各種高度設定

    可調節式單桿具備各種高度設定

    單桿可以調節至理想高度，讓您可以懸掛衣物並舒適蒸燙。

    隔熱手套為您帶來額外保護

    隔熱手套為您帶來額外保護

    內設隔熱手套，在使用掛熨機時保護您的雙手。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      直立式蒸氣掛熨機
      加熱時間
      45 秒
      底板物料
      塑膠
      防鈣化管理
      便於清潔
      分離式水箱
      自來水適用
      水箱容量
      1800 毫升
      可在使用時隨時加水
      特大注水孔
      多段蒸氣強度
      2
      垂直蒸氣噴射
      綜合電源插頭
      矽膠蒸氣喉管
      保養/保證
      2 年

    • 技術規格

      電源
      1600 瓦
      連續蒸氣速率
      每分鐘 32 克蒸氣輸出
      按需要釋放蒸氣
      強力蒸氣噴射
      電壓
      220 - 240 V

    • 安全

      自動斷電功能
      安全便攜鎖
      可在所有可熨衣物上安全使用

    • 重量與尺寸

      底板尺寸
      55.67 平方厘米
      產品尺寸（寬x高x長）
      30.3 x 167.3 x 31.2 厘米
      包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
      35 x 34.7 x 42.7 厘米
      電源線長度
      1.5 米
      軟管電線長度
      1.27 米
      蒸氣噴嘴重量
      0.27 公斤
      產品重量
      2.62 千克
      總重量（連包裝）
      4.40 公斤

    • 設計

      整合式滑輪
      顏色
      綠色

    • 配件

      掛熨架
      StyleBoard 掛熨板
      StyleMat
      可調節式桿
      MyEssence 香薰蓋
      熨斗機座
      是，正面，在頂部
      毛刷
      手套

    • 持續性

      節能模式（環保功能）
      包裝
      可持續包裝
      用戶手冊

    • 原產地

      生產地
      中國

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