解鎖您的衣櫃

藉助 Philips 2合1手提式 蒸氣掛熨機7000系列，您的日常造型不是問題。獨特的可調節噴頭令熨衣更方便，尖型蒸汽底板設計可輕鬆處理難熨縐褶。配備我們的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不留燙痕，免卻後顧之憂。