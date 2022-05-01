解鎖您的衣櫃
藉助 Philips 2合1手提式 蒸氣掛熨機7000系列，您的日常造型不是問題。獨特的可調節噴頭令熨衣更方便，尖型蒸汽底板設計可輕鬆處理難熨縐褶。配備我們的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不留燙痕，免卻後顧之憂。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
解鎖您的衣櫃
方便快捷，高效除縐
- 創新可調校角度蒸氣噴頭
- 導熱金屬蒸氣熨壓板配合OptimalTEMP免調校溫控技術
- 頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的縐褶
- 持續強勁蒸氣輸出高達28克/分鐘
- 可更換的水箱 : 100毫升和200毫升
耐熱收藏袋可安全地存放蒸氣掛熨機
您有否猶豫過要如何放置仍未降溫的熨斗？現在，您可以放心使用耐熱收藏袋安全地存放您的蒸氣掛熨機。
可調校角度蒸氣噴頭，讓您輕鬆蒸熨
創新可調校角度蒸氣噴頭，方便水平熨燙及垂直掛熨。
尖頭設計有效蒸熨衣物的任何位置
頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的縐褶，如衫鈕旁、衣領和打褶的服裝。
30秒快速預熱
30秒快速預熱，並備有預熱完成指示燈，讓您迅速完成熨燙程序。非常適合要臨時穿搭出門的人士。
保證不熨焦任何可熨衣物
導熱金屬蒸氣熨壓板配合OptimalTEMP免調校溫控技術，保證不熨焦任何可熨衣物。
連續蒸氣輸出有效撫平縐褶
持續強勁蒸氣輸出高達28克/分鐘，迅速撫平縐褶，確保衣物平整服貼。
殺滅衣物中高達99.9%的細菌*和去除衣物異味
在除縐功能以外，7000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺死多達 99.9% 細菌*和去除異味。
2 段蒸氣設定：ECO 及 MAX 模式配合不同需要
2 段蒸氣設定：ECO 模式可節省用水而不影響蒸熨效果，MAX 模式帶來更強勁的蒸氣。
隨時隨地蒸熨衣物，無需使用熨衣板。
設計輕巧的 7000 系列是隨時隨地蒸熨衣物的完美之選，並無需使用熨衣板。
衣物清新無異味，可減少洗衣次數
温柔呵護衣物同時保護環境：迅速去除異味，令衣物煥然一新，持久耐穿。未需清洗的衣物只需蒸熨一下即可再穿一天。
耐穿，持久度延長達 70%**
耐穿，持久度延長達 70%**
100 毫升/200 毫升可更換水箱，讓每次熨衣時段可以蒸熨更多衣物
無論任何衣物都能徹底除縐。掛熨機配備可更換100 毫升及 200 毫升水箱，一次即可熨平所有衣物。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
手提式蒸氣掛熨機
- 加熱時間
-
30 秒
- 自來水適用
-
是
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 多段蒸氣強度
-
2 種設定：Eco 和 Max
- 防燙保護
-
是
- OptimalTEMP 免調校溫控技術
-
是
-
舒適
- 電線長度
-
2.5 米
- 可拆式水箱
-
是
- 可摺疊
-
可調節頭部
- 隨時可用
-
指示燈
- 水箱
-
100 毫升及 200 毫升
- 蒸氣指示燈
-
是
- 開/關掣
-
是
-
技術規格
- 電源
-
1500 瓦特
- 連續蒸氣輸出/蒸氣速率
-
28 克/分鐘
- 電壓
-
220 - 240 V
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
13 x 14 x 35.5 厘米
- 包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
-
13 x 14.6 x 35.2 厘米
- 產品重量
-
895 克
-
配件/兼容性
- 手套
-
是
- 收納盒
-
是
-
配件
- 收納袋
-
是
-
成效質素
- 蒸氣熨壓板
-
金屬
- 電壓
-
220-240V
- 電源
-
1500 瓦
-
設計
- 顏色
-
白色
-
方便使用
- 水箱容量
-
100 毫升/200
nm
- 開/關掣
-
是
- 分離式水箱
-
是
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 可用自來水
-
是
- 隨時可用
-
指示燈
- 加熱時間
-
30 秒
- 電源線長度
-
2.5 米
-
服務
- 兩年保養
-
是
-
隨附配件
- 隔熱手套為您帶來額外保護
-
是
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
28
g/min
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 水平蒸氣噴射
-
是
-
技術
- OptimalTEMP 免調校溫控技術
-
是
- 適用於所有可熨物料
-
是
- 不會熨損衣物
-
是
-
除垢管理
- 除垢溶液
-
是
-
尺寸及重量
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
129x141x355 毫米
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
持續性
- 包裝
-
100% 可回收環保紙
- 經 10 秒的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
- *與 Philips GC362 比較，基於 Philips 內部測試報告數據
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