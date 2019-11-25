無論是為了有趣的約會之夜還是出席重要的面試，蒸熨方式都可讓您的衣物看起來亮麗無縐。大多數人的日程安排都相當緊湊，我們並非常有充裕的時間（或動力）使用蒸氣熨斗，而這正是手提式蒸氣掛熨機可以「乘虛而入」之處。從未使用過蒸氣掛熨機？有關如何使用手提式蒸氣掛熨機以讓衣物光潔如新，以及如何使用蒸氣熨斗的指南，這裡為您一一提供。
蒸熨衣服並不一定很困難，關鍵的是需掌握基本的知識，例如如何使用蒸氣掛熨機。開始之前，請確保您已擁有一台適合您的衣服的優質蒸氣掛熨機。Philips 蒸氣掛熨機可以成為您的新密友，它產生的連續蒸氣可讓衣物保持光潔如新、殺滅細菌並減少洗滌或乾洗的需要，同時使絲綢或羊毛等精緻布料平整無縐，隨時可以整裝待發。
然而，如何使用蒸氣掛熨機取決於您需要蒸熨的衣物類型。
以精緻布料縫製的連衣裙很容易起縐。此外還有裙褶、泡泡袖和亮片或珠飾需要處理——使用熨斗的話就並非一件樂事了。幸而，學習如何蒸熨連衣裙卻相當簡單。您只需將它掛在衣架上，然後垂直蒸熨，而無需打開熨衣板。這也意味著蒸熨長裙變得更加容易，因為您不必在熨衣板上與它們搏鬥。
如果您沒有時間打開熨衣板熨燙襯衫，或者您只需要快速修整一下，您可以使用手提式掛熨機在衣架上蒸熨襯衫。如果您對袖口和衣領特別講究，或者衣服上有頑固褶痕，您可將襯衫平放在床上或桌子上蒸熨。您只需在有需要的地方加強蒸熨。然而，對於以厚棉布或法蘭絨等較厚身布料製成的襯衫，您可考慮使用壓力式蒸氣熨斗以更快速完成熨燙。
如果您要處理特別嚴重的褶痕，蒸氣熨斗是快速去除衣物縐褶的好方法。將水箱注滿水，並查看衣物標籤上的建議，為您的衣物選擇合適的設定。將衣物放在熨衣板上，並在特別棘手的縐褶上加強使用蒸氣。之後將其掛起來以保持平順無縐褶。 學習如何使用掛熨機和蒸氣熨斗，掌握在短短幾分鐘內就將衣服完美熨燙的方式，讓您即使在最繁忙的日子裡，依然顯得醒目亮眼。
如果您要處理特別嚴重的褶痕，蒸氣熨斗是快速去除衣物縐褶的好方法。將水箱注滿水，並查看衣物標籤上的建議，為您的衣物選擇合適的設定。將衣物放在熨衣板上，並在特別棘手的縐褶上加強使用蒸氣。之後將其掛起來以保持平順無縐褶。
學習如何使用掛熨機和蒸氣熨斗，掌握在短短幾分鐘內就將衣服完美熨燙的方式，讓您即使在最繁忙的日子裡，依然顯得醒目亮眼。
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