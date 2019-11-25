如果您要處理特別嚴重的褶痕，蒸氣熨斗是快速去除衣物縐褶的好方法。將水箱注滿水，並查看衣物標籤上的建議，為您的衣物選擇合適的設定。將衣物放在熨衣板上，並在特別棘手的縐褶上加強使用蒸氣。之後將其掛起來以保持平順無縐褶。



學習如何使用掛熨機和蒸氣熨斗，掌握在短短幾分鐘內就將衣服完美熨燙的方式，讓您即使在最繁忙的日子裡，依然顯得醒目亮眼。