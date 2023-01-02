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  • 超快速，超輕巧 超快速，超輕巧 超快速，超輕巧

    PerfectCare 6000系列 壓力式蒸氣熨斗

    PSG6064/86

    3 獎項

    超快速，超輕巧

    PerfectCare 6000 系列專為帶來最佳熨衣表現而設計，更採用全新的輕巧設計。享受更快速的熨燙體驗，無需犧牲儲存空間。全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦衣物*。

    查看各種好處

    PerfectCare 6000系列 壓力式蒸氣熨斗

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    超快速，超輕巧

    • 高達600克強力蒸氣噴射
    • 高達8巴蒸氣壓力
    • OptimalTEMP免調校溫控技術
    • 1.8 公升可拆式水箱
    • 機身迷你輕巧
    安全便攜鎖讓攜帶更加安全輕鬆

    安全便攜鎖讓攜帶更加安全輕鬆

    便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。

    熨斗閒置時會啟動自動斷電安全裝置

    熨斗閒置時會啟動自動斷電安全裝置

    自動斷電安全裝置可以節省能源，讓您安枕無憂

    輕鬆除鈣，延長您熨斗的使用壽命

    輕鬆除鈣，延長您熨斗的使用壽命

    我們內置的簡易除鈣系統助您輕鬆保養您的壓力式蒸氣熨斗。它會提醒您除垢，並附有專用除鈣盒，助您輕鬆安全除鈣。並可重複使用，幫您節省金錢。

    纖巧輕盈，方便使用儲藏

    纖巧輕盈，方便使用儲藏

    全賴輕巧尺寸，您在熨燙衣物時可以輕鬆使用。它亦適合在熨衣板上使用。憑藉專有的 ProVelocity 技術，令強勁的壓力式蒸氣熨斗變得更加輕巧。

    強勁蒸氣能夠有效除縐

    強勁蒸氣能夠有效除縐

    強勁的連續蒸氣能有效能夠有效除縐，輕鬆熨平厚實衣物的頑固縐褶。

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦

    具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，適用於任何衣料，無需調校溫度，您就可以達至出眾效果，保證不熨焦。

    1.8 公升可拆式水箱，輕鬆注水

    1.8 公升可拆式水箱，輕鬆注水

    1.8 公升透明水箱讓您可以連續使用 1.5 小時。清楚看見剩餘水量，隨時輕鬆地從水箱的大型注水孔注水。

    SteamGlide Advanced 底板：極致順滑及耐用性

    SteamGlide Advanced 底板：極致順滑及耐用性

    Philips Solgel 4.0 技術使用先進的納米鈦塗層，可以在所有衣物上帶來超卓的順滑移動效能，同時輕巧底板確保舒適的熨衣體驗。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      自來水適用
      防鈣化清洗功能
      智能除鈣
      鈣化清洗提示
      聲光指示燈

    • 配件

      濾鈣盒

    • 重量與尺寸

      熨斗重量
      1.2  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      22.7 x 34.2 x 43.0  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      16.8 x 26.9 x 36.8  cm
      熨斗 + 底座重量
      3.4  kg

    • 一般規格

      喉管收藏
      儲藏格
      電源線儲存
      魔術貼固定
      安全便攜鎖
      安全自動斷電功能

    • 方便使用

      隨時注水
      加熱時間
      2  minute(s)
      適用於各種衣物
      水箱容量
      1800  ml
      可在所有可熨衣物上安全使用
      底板滑動
      5  stars
      安全自動斷電功能
      底板名稱
      SteamGlide Advanced
      分離式水箱
      可在使用時隨時加水
      可用自來水
      電源線長度
      1.65  m
      防滴漏
      喉管長度
      1.6  m
      精準蒸氣熨貼設計
      容易使用及儲存方便
      設計輕巧
      隨時可用
      聲光指示燈
      底板防刮
      5  stars

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 去除縐褶

      垂直蒸氣噴射

    • 技術

      OptimalTEMP 免調校溫控技術
      ProVelocity 蒸氣引擎

    • 快速熨平縐褶

      壓力
      8 Bar
      電源
      2400  W
      強力蒸氣噴射
      高達 600  g
      連續蒸氣
      130  g/min
      垂直蒸氣噴射
      電壓
      220-240  V

    • 綠色效益

      採用可循環塑膠
      35-40  %
      節省能源*
      節能高達 30%*

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