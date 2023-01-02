PerfectCare 6000系列 壓力式蒸氣熨斗
超快速，超輕巧
PerfectCare 6000 系列專為帶來最佳熨衣表現而設計，更採用全新的輕巧設計。享受更快速的熨燙體驗，無需犧牲儲存空間。全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦衣物*。 查看各種好處
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PerfectCare 6000系列 壓力式蒸氣熨斗
超快速，超輕巧
- 高達600克強力蒸氣噴射
- 高達8巴蒸氣壓力
- OptimalTEMP免調校溫控技術
- 1.8 公升可拆式水箱
- 機身迷你輕巧
安全便攜鎖讓攜帶更加安全輕鬆
便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。
熨斗閒置時會啟動自動斷電安全裝置
自動斷電安全裝置可以節省能源，讓您安枕無憂
輕鬆除鈣，延長您熨斗的使用壽命
我們內置的簡易除鈣系統助您輕鬆保養您的壓力式蒸氣熨斗。它會提醒您除垢，並附有專用除鈣盒，助您輕鬆安全除鈣。並可重複使用，幫您節省金錢。
纖巧輕盈，方便使用儲藏
全賴輕巧尺寸，您在熨燙衣物時可以輕鬆使用。它亦適合在熨衣板上使用。憑藉專有的 ProVelocity 技術，令強勁的壓力式蒸氣熨斗變得更加輕巧。
強勁蒸氣能夠有效除縐
強勁的連續蒸氣能有效能夠有效除縐，輕鬆熨平厚實衣物的頑固縐褶。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦
具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，適用於任何衣料，無需調校溫度，您就可以達至出眾效果，保證不熨焦。
1.8 公升可拆式水箱，輕鬆注水
1.8 公升透明水箱讓您可以連續使用 1.5 小時。清楚看見剩餘水量，隨時輕鬆地從水箱的大型注水孔注水。
SteamGlide Advanced 底板：極致順滑及耐用性
Philips Solgel 4.0 技術使用先進的納米鈦塗層，可以在所有衣物上帶來超卓的順滑移動效能，同時輕巧底板確保舒適的熨衣體驗。
技術規格
-
防鈣化管理
- 自來水適用
-
是
- 防鈣化清洗功能
-
智能除鈣
- 鈣化清洗提示
-
聲光指示燈
-
配件
- 濾鈣盒
-
是
-
重量與尺寸
- 熨斗重量
-
1.2
kg
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
22.7 x 34.2 x 43.0
cm
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
16.8 x 26.9 x 36.8
cm
- 熨斗 + 底座重量
-
3.4
kg
-
一般規格
- 喉管收藏
-
儲藏格
- 電源線儲存
-
魔術貼固定
- 安全便攜鎖
-
是
- 安全自動斷電功能
-
是
-
方便使用
- 隨時注水
-
是
- 加熱時間
-
2
minute(s)
- 適用於各種衣物
-
是
- 水箱容量
-
1800
ml
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
是
- 底板滑動
-
5
stars
- 安全自動斷電功能
-
是
- 底板名稱
-
SteamGlide Advanced
- 分離式水箱
-
是
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 可用自來水
-
是
- 電源線長度
-
1.65
m
- 防滴漏
-
是
- 喉管長度
-
1.6
m
- 精準蒸氣熨貼設計
-
是
- 容易使用及儲存方便
-
設計輕巧
- 隨時可用
-
聲光指示燈
- 底板防刮
-
5
stars
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
去除縐褶
- 垂直蒸氣噴射
-
是
-
技術
- OptimalTEMP 免調校溫控技術
-
是
- ProVelocity 蒸氣引擎
-
是
-
快速熨平縐褶
- 壓力
-
8 Bar
- 電源
-
2400
W
- 強力蒸氣噴射
-
高達 600
g
- 連續蒸氣
-
130
g/min
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 電壓
-
220-240
V
-
綠色效益
- 採用可循環塑膠
-
35-40
%
- 節省能源*
-
節能高達 30%*
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