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PerfectCare 6000系列

壓力式蒸氣熨斗

PSG6064/86
2 獎項
  • 超快速，超輕巧 超快速，超輕巧 超快速，超輕巧
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    PerfectCare 6000系列 壓力式蒸氣熨斗

    PSG6064/86
    2 獎項

    超快速，超輕巧

    PerfectCare 6000 系列專為帶來最佳熨衣表現而設計，更採用全新的輕巧設計。享受更快速的熨燙體驗，無需犧牲儲存空間。全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦衣物*。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,498.00

    PerfectCare 6000系列 壓力式蒸氣熨斗

    超快速，超輕巧

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    PerfectCare 6000系列 壓力式蒸氣熨斗

    超快速，超輕巧

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      我們內置的簡易除鈣系統助您輕鬆保養您的壓力式蒸氣熨斗。它會提醒您除垢，並附有專用除鈣盒，助您輕鬆安全除鈣。並可重複使用，幫您節省金錢。

      熨斗閒置時會啟動自動斷電安全裝置

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      纖巧輕盈，方便使用儲藏

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      全賴輕巧尺寸，您在熨燙衣物時可以輕鬆使用。它亦適合在熨衣板上使用。憑藉專有的 ProVelocity 技術，令強勁的壓力式蒸氣熨斗變得更加輕巧。

      安全便攜鎖讓攜帶更加安全輕鬆

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      便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。

      技術規格

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        智能除鈣
        自來水適用
        鈣化清洗提示
        聲光指示燈

      • 配件

        濾鈣盒

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（寬x高x長）
        16.8 x 26.9 x 36.8  厘米
        包裝尺寸（寬x高x長）
        22.7 x 34.2 x 43.0  厘米
        熨斗重量
        1.2  千克
        熨斗 + 底座重量
        3.4  千克

      • 一般規格

        喉管收藏
        儲藏格
        電源線儲存
        魔術貼固定
        安全便攜鎖
        自動斷電安全裝置

      • 方便使用

        加熱時間
        2  分鐘
        可在所有可熨衣物上安全使用
        隨時注水
        水箱容量
        1800  毫升
        適用於各種衣物
        底板滑動
        5  星
        底板名稱
        SteamGlide Advanced
        自動斷電安全裝置
        分離式水箱
        可在使用時隨時加水
        可用自來水
        防滴漏
        電源線長度
        1.65  米
        喉管長度
        1.6  米
        精準蒸氣熨貼設計
        容易使用及儲存方便
        設計輕巧
        隨時可用
        聲光指示燈
        底板防刮
        5  星

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 去除縐褶

        垂直蒸氣噴射

      • 技術

        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        ProVelocity 蒸氣引擎

      • 快速熨平縐褶

        壓力
        8 Bar
        電源
        2400  瓦
        強力蒸氣噴射
        高達 600  克
        連續蒸氣
        130  克/分鐘
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240  伏

      • 綠色效益

        採用可循環塑膠
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        節能高達 30%*

      為本產品獲取支援

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          • 適用於所有可熨衣物

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