超快速，超輕巧
PerfectCare 6000 系列專為帶來最佳熨衣表現而設計，更採用全新的輕巧設計。享受更快速的熨燙體驗，無需犧牲儲存空間。全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦衣物*。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
超快速，超輕巧
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超快速，超輕巧
PerfectCare 6000 系列專為帶來最佳熨衣表現而設計，更採用全新的輕巧設計。享受更快速的熨燙體驗，無需犧牲儲存空間。全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦衣物*。 查看各種好處
具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，適用於任何衣料，無需調校溫度，您就可以達至出眾效果，保證不熨焦。
卓越的 SteamGlide Advanced 底板可在任何衣料上順滑移動，熨燙任何物料更輕鬆快捷。
強勁的連續蒸氣能有效能夠有效除縐，輕鬆熨平厚實衣物的頑固縐褶。
我們內置的簡易除鈣系統助您輕鬆保養您的壓力式蒸氣熨斗。它會提醒您除垢，並附有專用除鈣盒，助您輕鬆安全除鈣。並可重複使用，幫您節省金錢。
自動斷電安全裝置可以節省能源，讓您安枕無憂
1.8 公升透明水箱讓您可以連續使用 1.5 小時。清楚看見剩餘水量，隨時輕鬆地從水箱的大型注水孔注水。
全賴輕巧尺寸，您在熨燙衣物時可以輕鬆使用。它亦適合在熨衣板上使用。憑藉專有的 ProVelocity 技術，令強勁的壓力式蒸氣熨斗變得更加輕巧。
便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。
防鈣化管理
配件
重量與尺寸
一般規格
方便使用
保證
去除縐褶
技術
快速熨平縐褶
綠色效益
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