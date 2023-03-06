搜尋字眼

ZH
EN
  • 重新定義熨燙體驗 重新定義熨燙體驗 重新定義熨燙體驗
  • Play Pause

    All-in-One壓力式蒸氣熨燙系統 多合一 8500 系列

    AIS8540/80

    重新定義熨燙體驗

    Philips All-in-One壓力式蒸氣熨燙系統8500系列設多角度熨衣板，不同角度輕鬆熨燙。雙重蒸氣升溫技術帶來更強勁蒸氣，而且效能強大。創新免調校溫控技術同時保證不熨焦。

    查看各種好處

    All-in-One壓力式蒸氣熨燙系統 多合一 8500 系列

    類似產品

    See all 多合一熨燙系統

    重新定義熨燙體驗

    更靈活，更便利，效能更強大**

    • 多角度人體工學熨衣板
    • 雙重蒸氣升溫技術
    • 輕巧 Iron+ 熨斗
    • 人體工學 Iron+ 熨斗頭
    多角度人體工學熨衣板，靈活便利

    多角度人體工學熨衣板，靈活便利

    多角度人體工學熨衣板，錐形設計並可旋轉至任何角度，帶來靈活方便的體驗。水平熨燙可方便地熨燙厚實物料，垂直蒸燙可輕鬆蒸熨細緻衣物。厚實以至細緻衣物都輕鬆駕馭。

    雙重蒸氣升溫技術，比蒸氣熨斗表現更佳*

    雙重蒸氣升溫技術，比蒸氣熨斗表現更佳*

    雙重蒸氣升溫技術可產生滲透力極強的蒸氣，熨平縐褶，性能表現比蒸氣熨斗優勝*，輕鬆確保您的衣物光潔如新。

    輕巧熨斗，輕鬆處理熨衣工作

    輕巧熨斗，輕鬆處理熨衣工作

    輕巧熨斗只有普通蒸氣熨斗的一半重量**，確保您能舒適地為衣物除縐。

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，適用於任何可熨燙衣料，保證不熨焦

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，適用於任何可熨燙衣料，保證不熨焦

    不留燙痕，免卻後顧之憂。OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不熨焦所有可熨物料，讓您可以無憂熨燙從牛仔褲到絲綢等任何衣物。

    可殺滅 99.9% 細菌*及殺滅床蝨***，去除衣物異味，使衣物煥然一新

    可殺滅 99.9% 細菌*及殺滅床蝨***，去除衣物異味，使衣物煥然一新

    可殺滅 99.9% 細菌*，去除衣物異味，使衣物煥然一新並延長穿著壽命，並能以蒸熨溫度高達150度殺滅床蝨***。

    可拆式底座方便您在家中靈活使用

    可拆式底座方便您在家中靈活使用

    可拆式底座帶來便攜性，需按照您的需要拆下，滿足您在屋內的所有除縐和消毒*需要，可以蒸熨家居裝飾品、窗簾、傢俬與床上用品 -

    可摺疊掛勾，方便掛放衣物

    可摺疊掛勾，方便掛放衣物

    頂部掛鉤方便您在垂直蒸熨衣物或存放衣物時掛放衣架。不使用或水平熨燙時則可輕鬆摺疊。

    底部設有整合式滑輪，方便移動

    底部設有整合式滑輪，方便移動

    整合式滑輪方便您將裝置輕鬆地移動至需要的位置。

    持久蒸氣熨燙性能，無需除垢

    持久蒸氣熨燙性能，無需除垢

    全賴雙引擎獨特設計，無需除垢。持久性能，無需除垢。

    大型 1.2 公升水箱，讓您可以一次為更多衣物除縐

    大型 1.2 公升水箱，讓您可以一次為更多衣物除縐

    配備大型 1.2 公升可拆式水箱，容量高達 3 倍**，讓您可以一次為更多衣物除縐。

    90 秒即可快速加熱

    90 秒即可快速加熱

    90 秒即可快速加熱，最適合出門前的最後修整。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      多合一
      加熱時間
      90 秒
      底板物料
      陶瓷
      防鈣化管理
      不需除鈣
      分離式水箱
      水箱容量
      1.2 公升
      多段蒸氣強度
      3 種設定：Eco、正常、Max。
      垂直蒸氣噴射
      保養/保證
      全球 2 年保養

    • 技術規格

      電源
      2200 瓦
      壓力
      6.0 bar
      連續蒸氣速率
      90 克/分鐘
      按需要釋放蒸氣
      強力蒸氣噴射
      300 克
      頻率
      50-60 赫茲
      電壓
      110V（中國台灣），127V（巴西低電壓），220V（中國、韓國、巴西高電壓），240V（其他國家及地區）
      技術
      OptimalTEMP 免調校溫控技術，雙重加熱技術

    • 安全

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      底板尺寸
      196 平方厘米
      產品摺疊尺寸（寬 x 高 x 長）
      49.5 x 50.5 x 121 厘米
      產品展開尺寸（寬 x 高 x 長）
      49.5 x 50.5 x 155 厘米
      包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
      40 x 60.5 x 60 厘米
      電源線長度
      1.9 米
      軟管電線長度
      1.28 米
      熨板尺寸（寬x高x長）
      36 x 83 x 3 厘米
      熨斗重量
      0.74 千克
      產品重量
      11.9 千克
      總重量（連包裝）
      15.7 千克

    • 設計

      整合式滑輪
      顏色
      深瓦色 / 金色

    • 配件

      掛熨架
      整合摺疊式掛鉤
      多角度調整熨衣板
      採用錐形尖端設計的整合式多角度調節熨衣板
      熨衣板保護套 - 表層
      3 層、重混合頂層
      可調節式桿
      熨斗機座
      多位置擺放：熨衣板的右側及上方

    • 原產地

      生產地
      中國

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 由第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌，蒸熨時間為 10 秒
    • **與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較
    • ***在每30 厘米布料上使用熨斗蒸熨30 秒，以減少布料表面的床蝨。床蝨可能隱藏或位於難以到達的地方，如果出現一般床蝨侵擾，請聯絡專業滅蟲人員。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。