All-in-One壓力式蒸氣熨燙系統 多合一 8500 系列
重新定義熨燙體驗
Philips All-in-One壓力式蒸氣熨燙系統8500系列設多角度熨衣板，不同角度輕鬆熨燙。雙重蒸氣升溫技術帶來更強勁蒸氣，而且效能強大。創新免調校溫控技術同時保證不熨焦。 查看各種好處
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All-in-One壓力式蒸氣熨燙系統 多合一 8500 系列
重新定義熨燙體驗
更靈活，更便利，效能更強大**
- 多角度人體工學熨衣板
- 雙重蒸氣升溫技術
- 輕巧 Iron+ 熨斗
- 人體工學 Iron+ 熨斗頭
多角度人體工學熨衣板，靈活便利
多角度人體工學熨衣板，錐形設計並可旋轉至任何角度，帶來靈活方便的體驗。水平熨燙可方便地熨燙厚實物料，垂直蒸燙可輕鬆蒸熨細緻衣物。厚實以至細緻衣物都輕鬆駕馭。
雙重蒸氣升溫技術，比蒸氣熨斗表現更佳*
雙重蒸氣升溫技術可產生滲透力極強的蒸氣，熨平縐褶，性能表現比蒸氣熨斗優勝*，輕鬆確保您的衣物光潔如新。
輕巧熨斗，輕鬆處理熨衣工作
輕巧熨斗只有普通蒸氣熨斗的一半重量**，確保您能舒適地為衣物除縐。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，適用於任何可熨燙衣料，保證不熨焦
不留燙痕，免卻後顧之憂。OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不熨焦所有可熨物料，讓您可以無憂熨燙從牛仔褲到絲綢等任何衣物。
可殺滅 99.9% 細菌*及殺滅床蝨***，去除衣物異味，使衣物煥然一新
可殺滅 99.9% 細菌*，去除衣物異味，使衣物煥然一新並延長穿著壽命，並能以蒸熨溫度高達150度殺滅床蝨***。
可拆式底座方便您在家中靈活使用
可拆式底座帶來便攜性，需按照您的需要拆下，滿足您在屋內的所有除縐和消毒*需要，可以蒸熨家居裝飾品、窗簾、傢俬與床上用品 -
可摺疊掛勾，方便掛放衣物
頂部掛鉤方便您在垂直蒸熨衣物或存放衣物時掛放衣架。不使用或水平熨燙時則可輕鬆摺疊。
底部設有整合式滑輪，方便移動
整合式滑輪方便您將裝置輕鬆地移動至需要的位置。
持久蒸氣熨燙性能，無需除垢
全賴雙引擎獨特設計，無需除垢。持久性能，無需除垢。
大型 1.2 公升水箱，讓您可以一次為更多衣物除縐
配備大型 1.2 公升可拆式水箱，容量高達 3 倍**，讓您可以一次為更多衣物除縐。
90 秒即可快速加熱
90 秒即可快速加熱，最適合出門前的最後修整。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
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多合一
- 加熱時間
-
90 秒
- 底板物料
-
陶瓷
- 防鈣化管理
-
不需除鈣
- 分離式水箱
-
是
- 水箱容量
-
1.2 公升
- 多段蒸氣強度
-
3 種設定：Eco、正常、Max。
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 保養/保證
-
全球 2 年保養
-
技術規格
- 電源
-
2200 瓦
- 壓力
-
6.0 bar
- 連續蒸氣速率
-
90 克/分鐘
- 按需要釋放蒸氣
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
300 克
- 頻率
-
50-60 赫茲
- 電壓
-
110V（中國台灣），127V（巴西低電壓），220V（中國、韓國、巴西高電壓），240V（其他國家及地區）
- 技術
-
OptimalTEMP 免調校溫控技術，雙重加熱技術
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安全
- 自動斷電功能
-
是
-
重量與尺寸
- 底板尺寸
-
196 平方厘米
- 產品摺疊尺寸（寬 x 高 x 長）
-
49.5 x 50.5 x 121 厘米
- 產品展開尺寸（寬 x 高 x 長）
-
49.5 x 50.5 x 155 厘米
- 包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
-
40 x 60.5 x 60 厘米
- 電源線長度
-
1.9 米
- 軟管電線長度
-
1.28 米
- 熨板尺寸（寬x高x長）
-
36 x 83 x 3 厘米
- 熨斗重量
-
0.74 千克
- 產品重量
-
11.9 千克
- 總重量（連包裝）
-
15.7 千克
-
設計
- 整合式滑輪
-
是
- 顏色
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深瓦色 / 金色
-
配件
- 掛熨架
-
整合摺疊式掛鉤
- 多角度調整熨衣板
-
採用錐形尖端設計的整合式多角度調節熨衣板
- 熨衣板保護套 - 表層
-
3 層、重混合頂層
- 可調節式桿
-
是
- 熨斗機座
-
多位置擺放：熨衣板的右側及上方
-
原產地
- 生產地
-
中國
- 由第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌，蒸熨時間為 10 秒
- **與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較
- ***在每30 厘米布料上使用熨斗蒸熨30 秒，以減少布料表面的床蝨。床蝨可能隱藏或位於難以到達的地方，如果出現一般床蝨侵擾，請聯絡專業滅蟲人員。
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